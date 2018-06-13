Битва за "дорогу жизни". Арабская коалиция начала осаду ключевого порта Йемена

20:52 14.06.2018 Проправительственные силы Йемена при поддержке арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ, начали в среду наступление на крупнейший город-порт Йемена Ходейда на побережье Красного моря. По версии коалиции, через Ходейду Иран поставляет хуситскому движению "Ансар Аллах" оружие, в том числе ракеты, которые позволяют обстреливать территорию Саудовской Аравии. Между тем через Ходейду шли поставки гуманитарной помощи и медикаментов для 80% населения Йемена. Для территории, которую контролируют хуситы, порт - единственная связь с внешним миром. Эксперты утверждают, что военная операция может оставить без гуманитарной помощи миллионы людей. Битва за порт началась накануне объявления нового плана ООН по мирному урегулированию в Йемене. Против штурма Ходейды выступили не только ООН, но и США, которые поддерживают арабскую коалицию деньгами и авиационным топливом.



Проправительственные силы при поддержке арабской коалиции начали "полномасштабное наступление" на крупнейший город-порт Йемена утром 13 июня после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем хуситскому движению "Ансар Аллах". 10 июня министр дал хуситам 48 часов на то, чтобы вывести свои силы из города. Однако "Ансар Аллах" отказалось.



Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. С этого времени президент Хади и члены правительства проживают в Саудовской Аравии. "Ансар Аллах" и ядро бывшей партии "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) контролируют на данный момент около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения страны. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 млн из 27,5 млн йеменцев.



"Мы исчерпали все мирные и политические решения, чтобы вывести хуситов из порта Ходейда" - это заявление правительства Йемена в изгнании о начале операции под названием "Золотая победа" процитировало контролируемое им йеменское информационного агентство SABA.



По заявлениям арабской коалиции, Ходейда является основным каналом поставок оружия хуситам. "Освобождение порта станет началом конца для вооруженных сил хуситов, обеспечит морское судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе и отрежет руки Ирану, который наводнил Йемен оружием, проливающим драгоценную йеменскую кровь",- говорится в заявлении правительства. Однако многие опрошенные "Ъ" эксперты считают, что поставка оружия хуситам через Ходейду невозможна в связи с тотальной блокадой.

В то же время сотрудники гуманитарных организаций утверждают, что операция в Ходейде поставит под угрозу жизни миллионов людей. "Порт Ходейда - это дорога жизни для Йемена. Страна почти полностью зависит от импорта продовольствия, медикаментов и топлива, до 80% из которых попадают в страну через Ходейду",- заявил директор йеменского отделения Норвежского совета по делам беженцев Мохамед Абди.

Озабоченность происходящим выразил и представитель Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке. Он предупредил, что из-за длительной осады порта "около 250 тыс. человек могут потерять все, что у них есть, в том числе жизнь".



По данным же ЮНИСЕФ, уже сейчас в гуманитарной помощи в Ходейде нуждаются 300 тыс. детей, по всей стране их число составляет 11 млн.

Организация предупредила, что военная операция в Ходейде может усугубить кризис. "Удушение этой линии жизни будет иметь разрушительные последствия для каждого из них",- заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.



Арабская коалиция утверждает, что решит проблему гуманитарной помощи жителям провинции Ходейда и прилегающих районов, но под вопросом останется поставка помощи на территорию, контролируемую хуситами. "Если Ходейда падет, гуманитарная помощь будет поступать исключительно через территорию, которую контролирует коалиция. Сколько удастся хуситам протянуть в этой ситуации, сказать трудно. Взятие Ходейды заставит их быть более восприимчивыми к требованиям коалиции",- сказал "Ъ" эксперт РСМД Кирилл Семенов.



На момент начала операции президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади находился с визитом в ОАЭ, где встретился с наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом ан-Нахайяном. Как пояснил "Ъ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров, в операции принимают участие йеменские силы, в основном лояльные ОАЭ. В их составе воюют две группировки: "Южное сопротивление" и силы во главе с Тареком Мухаммедом Салехом - племянником бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, убитого хуситами в декабре 2017 года. При этом, как отметил эксперт, "Южное сопротивление" не подчиняется командованию президента Хади, а Тарек Мухаммед Салех и вовсе не признает господина Хади главой государства. В итоге с правительством их объединяет только общее стремление победить хуситов и общие связи с арабской коалицией. По мнению Сергея Сереброва, битва за Ходейду не сможет решить исход военной кампании в Йемене, а приведет лишь к усилению гуманитарной катастрофы в этой стране.



В первые часы силам коалиции удалось установить контроль над пригородным районом к югу от Ходейды. В свою очередь, "Ансар Аллах" утверждает, что атаковали корабль коалиции у берегов Ходейды и не дали им высадить десант. Глава высшего революционного совета хуситов Мухаммед Али аль-Хуси не исключил, что на корабле находились американские военные советники, которых ОАЭ пригласили для консультации их военных перед началом наступления на Ходейду.



О том, что ОАЭ обратились с просьбой к Вашингтону оказать военную помощь в освобождении Ходейды, написало в начале июня американское издание The Wall Street Journal. По его данным, госсекретарь США Майк Помпео попросил провести оценку просьбы ОАЭ. Однако, по словам высокопоставленного представителя США, на которого ссылается издание, у Вашингтона "по-прежнему много опасений по поводу операции в Ходейде".

Как сообщила в среду The Washington Post, администрация президента США просила ОАЭ подождать с операцией до тех пор, пока спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс представит новый план урегулирования в Йемене. Предполагалось, что это произойдет в середине июня. Закрытая встреча Совбеза с участием эмиссара была запланирована на 18 июня.

По данным Reuters на начало июня, план предусматривает отказ "Ансар Аллах" от баллистических ракет в обмен на прекращение бомбардировок коалиции во главе с Саудовской Аравией и описывает процесс формирования переходного правительства в Йемене.



Одновременно телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источники в йеменском правительстве, что Мартин Гриффитс передал последнему требования хуситов для начала переговорного процесса. Правительство, как утверждает телеканал, эти требования отвергло.

В то же время Сергей Серебров считает, что коалиция поторопилась начать операцию, чтобы заблокировать мирную миссию ООН. "Начало миссии могло опровергнуть домыслы, что именно Сана является источником отказа от примирения",- отметил эксперт. Теперь мирная миссия ООН может так и не начаться. Великобритания призвала вчера к экстренному заседанию Совбеза ООН.



Марианна Беленькая, Екатерина Мареева, 13 июня 18 Источник - "Коммерсант",

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