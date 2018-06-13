В Таджикистане молодежь не имеет представления об истинном Исламе, - Хуршед Имомназаров

20:10 14.06.2018 Борьба с религиозным экстремизмом остается актуальной для всех

стран-членов ШОС. В первую очередь, это относится к странам Средней

Азии, граничащим с Афганистаном. Для Таджикистана, пережившей

развязанную радикальным исламом кровопролитную войну 1992-1997 гг.,

эта проблема – забота каждого дня. В настоящее время большая работа по

обузданию экстремизма в стране проводится административными, не

силовыми методами.



В борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом в

Таджикистане на первом плане - контроль за трудовой миграцией в

экономически более развитые страны. Сотни тысяч молодых таджиков

попадают в новую среду, при этом их передвижение по стране

пребывания, как и род занятий, никто не контролирует. В этих условиях

трудовые мигранты часто становятся объектом воздействия религиозных

организаций экстремистского толка, действующих на территории России,

Казахстана, Киргизии. Если учесть, что численность трудовых мигрантов

из Таджикистана только в Россию составляет многие сотни тысяч, то

можно получить представление о серьезности проблемы.

Еще одним каналом вербовки и подготовки террористов становится

обучение граждан Таджикистана за рубежом в религиозных учебных

заведениях Ирана, Пакистана и арабских стран, где они подвергаются

мощной идеологической обработке, а часто и прямой вербовке в

террористические организации.



Осознание этой проблемы привело к тому, что правительство

Таджикистана уже вернуло на родину около шести тысяч студентов,

обучавшихся в исламских странах – Иране, Саудовской Аравии, Ливии,

Египте. Правда, несколько десятков из них все же уехали снова. В целом,

228 таджикских граждан сегодня незаконно получают религиозное

образование за рубежом. Каждый из них - на контроле у спецслужб.

Кроме того, под жесткий контроль было поставлено религиозное

образование и в самом Таджикистане. В 2013 г. власти закрыли шесть

работающих в стране медресе, хотя эти религиозные учебные заведения

были зарегистрированы в Комитете по делам религии. Их программы не

отвечали международным стандартам, из-за чего они не получили

лицензию Минобразования.



В 2015 году была закрыта единственная исламская гимназия, которая

находилась в ведении Исламского университета Таджикистана. До

последнего времени в этой школе, преподающей религиозные науки для

подростков, обучалось полторы тысячи учащихся. Теперь в стране

действует только одно религиозное заведение – Исламский университет.

Количество студентов составляет порядка двух тысяч.



Организована проверка литературы на предмет распространения идей

радикализма. В структуре Комитета по делам религии работает

специальный центр экспертизы, который проверяет литературу на

предмет наличия в ней идей экстремизма и терроризма. В целом было

проверено до 63,5 тысяч страниц религиозной литературы. В 266

листовках, 29 тетрадях, а также на 19 фотографиях была найдена

информация, которая так или иначе пропагандирует деятельность

террористической группировки ИГИЛ и других запрещенных

организаций.



Во всех районах и городах республики действуют агитационные

группы, которые ведут разъяснительную работу с молодежью,

пропагандируя идеи истинного ислама. Это связано с тем, что именно

безработные молодые люди часто становятся жертвами эмиссаров

экстремистских группировок в Таджикистане.



Кроме того, Комитет по делам религии выпускает литературу,

которая предназначена для предотвращения распространения идей

экстремизма и терроризма среди таджикских граждан. В настоящее время

власти инициировали проведение в школах и университетах уроков по

истории ислама, во время которых молодежь узнает об

основополагающих постулатах религии, знакомится с официально

принятым течением в Таджикистане - ханафитским мазхабом. Инициатива

была вызвана тем, что молодежь, не имея представлений об истинном

исламе, легко поддается влиянию радикализма, пополняя ряды

радикальных группировок.



Хуршед Имомназаров Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528996200

Новости Казахстана

