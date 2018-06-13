|В Таджикистане молодежь не имеет представления об истинном Исламе, - Хуршед Имомназаров
20:10 14.06.2018
Борьба с религиозным экстремизмом остается актуальной для всех
стран-членов ШОС. В первую очередь, это относится к странам Средней
Азии, граничащим с Афганистаном. Для Таджикистана, пережившей
развязанную радикальным исламом кровопролитную войну 1992-1997 гг.,
эта проблема – забота каждого дня. В настоящее время большая работа по
обузданию экстремизма в стране проводится административными, не
силовыми методами.
В борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом в
Таджикистане на первом плане - контроль за трудовой миграцией в
экономически более развитые страны. Сотни тысяч молодых таджиков
попадают в новую среду, при этом их передвижение по стране
пребывания, как и род занятий, никто не контролирует. В этих условиях
трудовые мигранты часто становятся объектом воздействия религиозных
организаций экстремистского толка, действующих на территории России,
Казахстана, Киргизии. Если учесть, что численность трудовых мигрантов
из Таджикистана только в Россию составляет многие сотни тысяч, то
можно получить представление о серьезности проблемы.
Еще одним каналом вербовки и подготовки террористов становится
обучение граждан Таджикистана за рубежом в религиозных учебных
заведениях Ирана, Пакистана и арабских стран, где они подвергаются
мощной идеологической обработке, а часто и прямой вербовке в
террористические организации.
Осознание этой проблемы привело к тому, что правительство
Таджикистана уже вернуло на родину около шести тысяч студентов,
обучавшихся в исламских странах – Иране, Саудовской Аравии, Ливии,
Египте. Правда, несколько десятков из них все же уехали снова. В целом,
228 таджикских граждан сегодня незаконно получают религиозное
образование за рубежом. Каждый из них - на контроле у спецслужб.
Кроме того, под жесткий контроль было поставлено религиозное
образование и в самом Таджикистане. В 2013 г. власти закрыли шесть
работающих в стране медресе, хотя эти религиозные учебные заведения
были зарегистрированы в Комитете по делам религии. Их программы не
отвечали международным стандартам, из-за чего они не получили
лицензию Минобразования.
В 2015 году была закрыта единственная исламская гимназия, которая
находилась в ведении Исламского университета Таджикистана. До
последнего времени в этой школе, преподающей религиозные науки для
подростков, обучалось полторы тысячи учащихся. Теперь в стране
действует только одно религиозное заведение – Исламский университет.
Количество студентов составляет порядка двух тысяч.
Организована проверка литературы на предмет распространения идей
радикализма. В структуре Комитета по делам религии работает
специальный центр экспертизы, который проверяет литературу на
предмет наличия в ней идей экстремизма и терроризма. В целом было
проверено до 63,5 тысяч страниц религиозной литературы. В 266
листовках, 29 тетрадях, а также на 19 фотографиях была найдена
информация, которая так или иначе пропагандирует деятельность
террористической группировки ИГИЛ и других запрещенных
организаций.
Во всех районах и городах республики действуют агитационные
группы, которые ведут разъяснительную работу с молодежью,
пропагандируя идеи истинного ислама. Это связано с тем, что именно
безработные молодые люди часто становятся жертвами эмиссаров
экстремистских группировок в Таджикистане.
Кроме того, Комитет по делам религии выпускает литературу,
которая предназначена для предотвращения распространения идей
экстремизма и терроризма среди таджикских граждан. В настоящее время
власти инициировали проведение в школах и университетах уроков по
истории ислама, во время которых молодежь узнает об
основополагающих постулатах религии, знакомится с официально
принятым течением в Таджикистане - ханафитским мазхабом. Инициатива
была вызвана тем, что молодежь, не имея представлений об истинном
исламе, легко поддается влиянию радикализма, пополняя ряды
радикальных группировок.
Хуршед Имомназаров