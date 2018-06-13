|Назарбаев прилетел в Москву на ЧМ-2018. Среди встречающих замечен Забивака
19:48 14.06.2018
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву, сообщает Zakon.kz.
В рамках визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года и посещение первого матча турнира между сборными командами Российской Федерации и Саудовской Аравии.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
22 мая Владимир Путин пригласил Нурсултана Назарбаева на церемонию открытия ЧМ 2018 по футболу.