Кинорежиссер, народный артист и депутат РосГосдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни

14:04 14.06.2018 Станислав Говорухин был голосом нескольких поколений



Уход из жизни великого отечественного кинорежиссера Станислава Говорухина - это невосполнимая утрата. Об этом заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта, сопредседателем Центрального штаба которого являлся Говорухин.



В ОНФ отметили, что Станислав Говорухин всегда искреннее стремился быть полезным своей стране не только в искусстве, но и на общественно-политической арене, его неутомимость всегда восхищали. Он "подавал мудрый пример каждому и своими поступками показывал, что главное в любом начатом деле - оставаться человеком".



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"Станислав Говорухин был голосом нескольких поколений. Этот голос звучал через легендарные фильмы, которые знает каждый из нас. Талант, служение искусству, честность и твердость - все это о Станиславе Сергеевиче. Сегодня мы потеряли человека-эпоху, который, несмотря на свои многочисленные достижения, всегда был простым и настоящим", - добавили в ОНФ, выразив глубочайшие соболезнования семье и близким кинорежиссера.



Как сообщало И ИА REGNUM, о смерти Станислава Говорухина на заседании Госдумы РФ сообщил спикер Вячеслав Володин. Режиссер, народный избранник скончался 14 июня в подмосковном санатории "Барвиха" после продолжительной болезни, победить которую он так и не смог. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - regnum.ru

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