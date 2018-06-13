Ширится всемирное дело о харассменте. Казахстанских певиц тоже щиплют за зад

11:46 14.06.2018 Называет сестренкой, а сам готов за задницу ущипнуть!



"У казахов раньше было принято к женщинам очень уважительно относиться, поэтому их всегда называли карындас, кызым или апа, ана. А теперь у нас так происходит: парень смотрит на тебя, называет сестренкой, а сам готов тебя за задницу ущипнуть. Или мужчина называет тебя дочерью, а сам в кусты тащит и насилует. Или видит, что ты ему в мамы годишься, но материт. И ни на грамм совести нет!" - возмущается певица и общественный деятель Акмаржан КУШЕРБАЕВА, известная публике под творческим псевдонимом KALIYA. Она в одиночку открыто вступила в схватку со своим коллегой - музыкантом Сериком ИБРАГИМОВЫМ, который презентовал песню "Кыска кимеші, карындас!" ("Не носи короткое, сестренка!") и объявил акцию "Добропорядочность", с восторгом поддержанную в соцсетях.



- Почему действия Серика и его сторонников так вас задели?



- Потому что я лично знаю его, и эта акция с хэш­тегом "Не носи короткое, сестренка!" стала последней каплей. Ведь если оглянуться на прошедший год, то можно сказать, что он прошел под эгидой мужских нравоучений и призыва к морали наших женщин. И это в то время, когда идет мощный поток насилия именно по отношению к женщинам и детям. Если углубиться в эту тему и изучить ее, то можно увидеть, насколько обстановка в обществе накалена.



- Что конкретно вы имеете в виду?



- Вспомните, как наши мужчины объединились и вышли с акцией против того, что девушки ходят в ночные клубы. Это случилось тогда, когда в Сеть попало видео, где в одном из заведений девочки разделись за деньги. За это на трое суток почему-то посадили блогера Айжан БАЙЗАКОВУ, хотя она никого не принуждала раздеваться. Далее была погоня с камчой за проститутками. И это тоже вызвало одобрение у многих наших мужчин. А ребята из группы "Меломен" даже заявили, что парню с камчой дадут еще и лошадь, чтобы он и дальше гонялся за проститутками. А еще этот кошмар, когда наши мужчины бегают с камерами за девушками-казашками, которые встречаются с иностранцами или замужем за мужчиной другой национальности. Это что такое? Почему они решили, что они вершители судеб, моралисты, которые могут судить?! Кто им дал такую власть?!



- Но ведь они, кажется, искренне уверены, что делают благое дело...



- Может, это и было из лучших побуждений. Якобы. Но поверьте: если вы оденете испорченную женщину в длинную юбку, это не сделает ее хорошей, праведной. Работая в должности спикера Фонда ООН и долго изучая этот вопрос, я поняла, например, что проституцией многие женщины занимаются по принуждению. Деньги там на самом деле небольшие и нелегкие - с девушками творят ужасные вещи. И в проституции часто оказываются девочки глухонемые, инвалиды, выпускницы интернатов, которые за себя даже постоять не могут, и, возможно, они даже не осознают, что с ними делают что-то непозволительное. А испорченные и ушлые девчонки, как правило, себе дорогу пробивают другими способами. Что касается раздевания в ночном клубе, то это была доб­рая воля и решение двух взрослых людей, не важно, мужчина это или женщина. И если вы осуждаете в этой связи ту же Байзакову, то почему подписаны на нее в Инстаграме? Ведь когда из-за скандала у нее был удален аккаунт, она завела новый и тут же набрала сотни тысяч подписчиков. И кто они? Те же наши ребята, которые пишут хэш­теги "Не носи короткое, сестренка!". Значит, они сами смотрят на ее голое тело. И почему они игнорируют тот факт, что женщина имеет право, закрепленное Конституцией, встречаться и выходить замуж за того, за кого она хочет? Почему наши парни не бегают с камерами за мужчинами-казахами, которые женятся на женщинах других национальностей, почему не снимают и не выкладывают в Сеть тех мужчин, которые ходят к проституткам, бывают в ночных клубах? Почему мужчинам можно все, а женщинам - нет? Так можно далеко зайти!



- Куда?



- Сейчас нам говорят: "Не надевай короткое!", потом скажут: "Не получай образование!", "Закрой рот, вообще не говори!", "Не смотри!", "Не выходи из дома!" Это путь в никуда. И вместо того чтобы запрещать женщинам носить короткое, мужчины должны менять свое отношение к ним. Может, тому же Серику Ибрагимову запустить акцию "Не бросай беременных девчонок, чтобы они не выбрасывали детей!"? Было бы больше толку. Почему, например, наши мужчины не поднимают тему того, что в нашей стране переполнены дома малютки, где в основном находятся дети-казахи. Казалось бы, ребенок - высшая ценность в традиционной казахской культуре. А еще женщина-мать и семья. Так что произо­шло, что преломилось в нашей ментальности? Ответ на этот вопрос и надо искать, а то, что Серик Ибрагимов и другие мужчины делают сейчас - они просто ловят хайп. Если бы они действительно хотели нести добро и повышать уровень развития нашего населения, то изу­чили бы это глубже и поняли ситуацию изнутри.



- Вы изучили?



- Я долго не могла понять, что происходит. Особенно когда начали появляться все эти новости о выброшенных новорожденных… И тогда была написана песня "Кыз тагдыры" ("Судьба девушки"), в которой говорится, что каждая девочка рождается на этот свет как хрупкий цветочек, который может согнуться и сломаться даже от легкого сквозняка и равнодушия людей: если мы молчим, ничего не делаем, значит, содействуем насилию и мракобесию. Когда моя команда начала работу над видео к этой песне, то мы обратились к по­искам соответствующей статистики. Необходимые данные нам предоставили в Фонде ООН в области народонаселения ЮНФПА по вопросам охраны здоровья молодежи. Их специалисты заинтересовались нашим проектом, вошли в него как сопартнеры и в итоге пригласили меня стать спикером фонда.



- Что дает это звание?



- Я распространяю как можно больше информации о том, какие есть репродуктивные права у наших девушек. О том, что они имеют право на знания и информацию о своем здоровье. О том, что они имеют право сказать "нет" любому, даже своему отцу. У нас как происходит: пусть лучше дети не знают ничего о сексе, а значит, не будут им заниматься. Но в определенный момент наступает половое созревание и влечение к противоположному полу. И потом наши медики хватаются за голову, оттого что очень много бесплодных женщин и мужчин. Виной являются перенесенные в молодости половые инфекции. Также мы ратуем за то, чтобы у подростков были контра­цептивы и чтобы детям бесплатно и инкогнито оказывали квалифицированные медицинские услуги в случае, если девочка забеременела или мальчик заразился половой инфекцией. Потому что у нас дети, по официальным опросам, не доверяют родителям свои проблемы, они их боятся.



- Тот же Серик Ибрагимов сейчас скажет: "Уят! Вы навязываете нам западный образ жизни! Это не наш менталитет! И вообще, разве можно говорить отцу "нет!"?



- Если твой отец хочет тебя изнасиловать, ты можешь сказать ему "нет". И это не будет означать, что ты идешь наперекор воле родителей, которых надо уважать. И это вовсе не пропаганда западных ценностей. Заметьте, я не призываю к тому, чтобы девушка ходила в коротком. У меня в пику хэштегу Серика свои хэштеги: "Не насилуй!", "Уважай!", "Цени!", "Оберегай!", "Начни с себя!" Если мы вернемся к тому парню, который бегал с камчой за проститутками: ты просто начни с себя и не пользуйся услугами проституток, не ходи к ним. Не будет спроса - не будет предложения. Когда в нашем обществе будет вот такая мораль: ходить к проституткам - это плохо, насиловать женщину - это плохо, оскорблять ее - это плохо, то тогда все и изменится. А пока, к сожалению, каждая восьмая женщина в Казахстане подвергается физическому, психологическому и сексуальному насилию. Это статистика. И недавняя выставка "Киімді кіналама", где в качестве экспонатов была представлена одежда жертв насилия, доказала всю абсурдность идеи Ибрагимова. Ведь там не было ни одной короткой юбки. Но были… детские пижамы. Вы считаете, это нормально?



- Что же делать, чтобы ситуация изменилась?



- Прежде всего надо менять наш менталитет, ведь у нас сплошная показуха: закройте лицо и тело, а то что скажут соседи? Уят! Поэтому наши девочки и выбрасывают своих детей в туалеты, чтобы никто не увидел, чтобы никто не осудил, потому что уят! Да, она наденет длинную юбку, скроет за одеждой свой живот и выбросит потом тихонько ребенка в туалет. Даже взрослые люди готовы избавиться от ребенка своей дочери, убить своего внука, потому что он - предмет нашего уята. И никому, даже твоей семье, не важно, что у тебя внутри. А потом мы удивляемся, что Казахстан среди стран СНГ на первом месте по суицидам девушек и женщин всех возрастов. Посмотрите, у нас все дома мамы переполнены такими отчаявшимися девчонками, и я там не видела ни одну мразь в короткой юбке или испорченную проститутку. Среди них все наивные, испуганные девчата, с глазами, полными боли. Почему бы Серику не обратиться к парням: "Мужчины, если не хотите детей, предохраняйтесь! Не хотите нести ответственность - не спите с девушкой, которую потом бросите беременной!" Или, может, наши медийные мужчины объединятся и обратятся к сильному полу с такой моралью: плати алименты, проводи время со своими детьми, позвони родителям и помоги им, устройся на работу, получи образование, не кури и не пей, ведь от тебя тоже зависит здоровье твоих детей! Но они не будут этого делать, я уверена.



- Почему?



- Потому что на самом деле они все абсолютно равнодушны!.. Когда мы начинали акцию "Ойелдіаяла" ("Оберегай женщин") совмест­но с фондом ЮНФПА, Фондом Сороса, Лигой женщин творческой инициативы и с Национальной комиссией женщин при президенте РК, то у нас возник настоящий голод на публичных людей с какой-то ясной гражданской позицией. Нам не удалось найти ни одного медийного мужчину во всем Казахстане, который бы сказал, что с нами согласен. С некоторыми я разговаривала сама, и они мне так и отвечали: "Ты знаешь, а я против равенства женщин с мужчинами". Мне было просто страшно.



- В свое время вы часто принимали участие в телепрограммах о завидных невестах и рассказывали, что ищете жениха. Сейчас кто-то может сказать, что вы не смогли выйти замуж, поэтому таким образом мстите мужчинам…



- Во-первых, это же была такая шуточная история. А во-вторых, я не мщу мужчинам, потому что защита прав женщин и детей - это никакая не месть. И это не борьба против мужчин, как многие считают. Какая борьба, если мужчина и женщина - одно целое? И как я могу быть против мужчин, если в моей жизни есть любимые мужчины - мой дедушка, мой отец, мои дяди, мои братья. Я не иду против них, я просто выступаю за то, чтобы наше общество стало более честным, защищенным, безопасным и благополучным.



Оксана ВАСИЛЕНКО Источник - Время

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