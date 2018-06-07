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Третичный суверенитет. Как инвестировать в Казахстан, - Петр СвоикТретичный суверенитет. Как инвестировать в Казахстан, - Петр Своик
11:43 14.06.2018

У кого контроль за инвестициями - у того контроль и за экономикой. А у нас две трети инвестиций - иностранные

Газета "Время" уже писала (см. "Плечом к плечу" от 7.6.2018 г.) о прошедшем в Астане 31-м по счету заседании Совета инвесторов под председательством главы государства. Мы же хотим совместить это событие с визитом президента в Китай. В частности, с созданием казахстанско-китайского инвестиционного фонда и с подписанием в Пекине протокола по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям по говядине, экспортируемой из Казахстана.

Почему именно эти пункты и в чем связь, разберемся по ходу дела, а оттолкнемся от далеко не в первый раз сказанных президентом слов о необходимости диверсификации экономики и создания новых направлений. Казахстан богат природными ресурсами, однако "мы столкнулись с известными проблемами, и альтернативная экономика стоит перед нами жестко " - такова прямая цитата.

Диверсификация экономики - это прежде всего диверсификация инвестиционной политики, и кому как не многоопытным иностранным инвесторам, давно зашедшим в Казахстан, этого не знать и на это не реагировать. Так, самый неиностранный из иностранных собственников наших стратегических предприятий Александр МАШКЕВИЧ строго в унисон правительственной политике озаботился цифровизацией экономики с объединением пока еще ведомственных информационных систем и предложил помощь в создании национального центра хранения данных.

А президент российского "Лукойла" Вагит АЛЕКПЕРОВ объявил о строительстве завода смазочных материалов на 100 тысяч тонн в год для всех современных видов техники и оборудования с выполнением любого заказа за 24 часа.

И это, конечно, здорово. Казахстан, пусть и не успев насытить рынок собственным бензином, получит отечественное производство автомобильных масел. Понятно, что такое производство будет отечественным лишь относительно, но все же…

Так вот касательно постоянной заботы о нас иностранных инвесторов, а также их собственного интереса в этом, пожалуйста, поинтересуйтесь таблицей № 1. Я немало повозился, собирая ее, потрудитесь и вы вникнуть в цифры, они того стоят.

Это данные за 2017 год, и, как видим, деньги иностранных инвесторов идут подавляющей массой традиционно в нефтедобычу. Казалось бы, это не соответствует сказанному министром инвестиций и развития Женисом КАСЫМБЕКОМ на Совете иностранных инвесторов, что в 2017 году каждый четвертый доллар вкладывался уже в обрабатывающую промышленность, но министр тоже прав. С тем только уточнением, что в основном это инвестиции в металлургию, которая в нашем случае направлена не на высокие переделы и внутренний рынок, а на тот же сырьевой экс­порт только не жидких, а твердых богатств наших недр.

Самое же познавательное и показательное - это соотношение между тем, что иностранные инвесторы вкладывают, и теми доходами, которые они извлекают из ранее вложенного. Так, в прошлом году в Казахстан из-за рубежа в очередной раз завезено немало - $20,8 млрд., но и извлечено не по мелочи - $15,2 миллиарда. А что касается вложений в неф­тянку - там уж полный хозрасчет: инвестировано чуть более десяти миллиардов долларов, доходов получено на 526 миллионов больше.

Здесь кстати напомнить, что такое иностранные инвестиции. По определению Национального банка (а уж там-то знают, о чем говорят), это категория международных инвестиций, в результате которых инвесторы - резиденты одной экономики получают существенный контроль или возможность влияния на управление объектами инвестирования, являющимися резидентами другой экономики.

То есть у кого инвестиции - у того и существенный контроль, и управление объектами инвестирования. А если инвестирование иностранное, то контроль и управление тоже внешние. Поэтому тот же казахстанско-китайский инвестиционный фонд, создаваемый для инвестирования именно в Казахстане, - это замечательно, но хорошо бы не потерять контроль и управление.

Как? И тут очень кстати будет подумать, как мы сможем распорядиться действительно прорывной подвижкой в китайском направлении - открытии для нас рынка говядины. По оценкам, китайский рынок продовольствия имеет объем в полтора триллиона долларов в год, для нас это все равно, что выход в безбрежный Мировой океан: закрепись Казахстан хотя бы на 2-4 процентах этого рынка - наше село зарабатывало бы много больше, чем все неф­тяники с металлургами.

Опять-таки весь вопрос в том, кто проинвестирует развитие мясного скотоводства. И здесь прошу напрячь внимание еще раз, рассмотрев таблицу № 2. Это тот же 2017 год, расклад уже по всем инвестициям в основной капитал: и иностранным, и отечественным.

Всего было вложено 8,75 трлн. тенге, по курсу это порядка $30 млрд. То есть иностранные инвестиции в нашей экономике занимают примерно две трети, а бюджет, собственные средства контролируемых неиностранцами предприятий и банковские кредиты вытягивают только на одну треть. В той же пропорции, получается, осуществляются контроль и управление…

Какие отрасли - пасынки иностранных инвесторов - приходится подтягивать за счет бюджета, видно из таблицы. Это транспорт, образование, здравоохранение, искусство, отдых и развлечения, а также, конечно, сельское хозяйство. Что еще бросается в глаза, так это мизерная роль банков. Да, насчет ипотечников, просто бытовых кредитов, торговли, кое-какого малого и среднего бизнеса роль банков еще заметна, а вот в самом главном - инвестициях в основной капитал - их как бы и почти нет в Казахстане. Неудивительно при таких-то процентах!

Одним словом, правительству и Национальному банку для исполнения установки главы государства на альтернативную экономику надо начать с восстановления инвестиционного суверенитета с одной трети до хотя бы двух третей.

Петр СВОИК

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528965780
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