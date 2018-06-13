В Таджикистане поощрение терроризма через "лайки" будет грозить пользователям Интернет тюрьмой

08:36 14.06.2018 Отныне публичные призывы к совершению теракта или поощрение терроризма будет караться в Таджикистане лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.



Депутаты нижней палаты таджикского парламента 13 июня на очередном заседании единогласно проголосовали за внесение поправок в статью 179 Уголовного кодекса страны "Публичные призывы к совершению преступлений террористического характера и (или) публичное оправдание террористической деятельности". Отныне в часть вторую данной статью включено словосочетание "посредством Интернета", что означает, что уголовная ответственность и длительный срок за публичные призывы к терроризму грозит и пользователям глобальной сети.



В судебной практике Таджикистана было несколько случаев, когда пользователей соцсетей отправляли за решетку за "лайк" или "класс" под материалами террористического толка, либо репосты сообщений организаций и движений, деятельность которых в республике запрещена.



Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана, считает, что новые поправки в уголовное законодательство являются продолжением процесса ужесточения наказания за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. По его словам, и ранее были внесены поправки в некоторые законы, которые прямо или косвенно касались этого вопроса.



"Любой здравомыслящий человек не будет поддерживать никакие проявления терроризма и экстремизма. Но есть риск неправильной интерпретации норм закона со стороны правоохранительных органов. Поэтому парламент должен дать внятные комментарии вокруг внесенных поправок, разъяснить населению какие действия будут считаться отныне преступлением, чтобы граждане не нарушали закон", - сказал он. Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528954560

Новости Казахстана

