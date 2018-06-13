 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 14.06.2018
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Среда, 13.06.2018
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Главный налоговик Ташкента Пардаев арестован после выявления крупной недостачи
08:34 14.06.2018

В Ташкенте арестован Музаффар Пардаев, последние три года руководивший Ташкентским городским налоговым управлением. Об этом сообщили независимые источники, приближенные к налоговому комитету. По их информации, последние десять дней Пардаев допрашивается в следственном изоляторе Службы госбезопасности Узбекистана.

Музаффар Пардаев работал начальником Ташкентского городского налогового управления с июня 2015 года. По словам источника, Пардаев был арестован 4 июня в рамках проверок, проведенных правоохранительными органами в системе налоговой службы.

За день до ареста Музаффар Пардаев был снят с занимаемой должности, на его место был назначен Нормат Турсунов, с октября 2017 года работавший заместителем председателя налогового комитета (ГНК).

"Проверили налоговые поступления в городской бюджет, в ходе проверок была обнаружена крупная недостача. Сейчас Пардаев, как и десятки других руководителей ГНК, находится на допросе," – сообщил источник.

Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания 5 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подверг жесткой критике работу Ташкентского городского налогового управления.

"Налоговые поступления от столичных рынков шли не в бюджет, а в карманы чиновников. В ходе проверок выяснилось, что в торговом комлексе "Чиланзар" 791 лицо занималось торговлей, не платив налоги. Из-за отсутствия контроля над налоговыми поступлениями в местах хранения автомобилей в столичный бюджет не поступили миллиардные средства в виде налогов. Столько денег ушло в карман чиновников", – сказал президент Мирзияев.

Источник - centralasian.org
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