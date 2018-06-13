"В целях дальнейшей консолидации общества...". Елбасы учредил Национальный день домбры

07:59 14.06.2018 Национальный день домбры: Назарбаев подписал указ вчера,



Опубликован указ Президента Казахстана о Национальном дне домбры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. Ниже приводится текст указа. В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры. 2. Правительству Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего Указа. 3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.



Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев Источник - Tengrinews.kz

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