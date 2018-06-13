Опять двойка. КырПремьер Абылгазиев самокритично оценил работу своего правительства - "неуд"

07:49 14.06.2018 Отчет правительства. Премьер-министр назвал работу кабмина неудовлетворительной



Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев назвал работу правительства за 2017 год неудовлетворительной. Сегодня он отчитывается перед Жогорку Кенешем.



По его словам, 2017 год выдался непростым. Произошло 339 чрезвычайных происшествий, крушение транспортного самолета в Дача-СУ, катастрофы в Узгене, Чон-Алае.



"Несмотря на достижения, остаются нерешенные проблемы. В энергетике договор по строительству ГЭС с "РусГидро" расторгли. С Liglass заключили сырое соглашение. Для MegaCom не могут найти инвесторов. Предложение Елены Нагорной отклонили. В Тогуз-Торо местные жители из-за слабой разъяснительной работы сожгли фабрику китайской компании. Не могут работать и другие месторождения. Это говорит о неудовлетворительной работе правительства", - сказал премьер-министр.



Он добавил, что из-за коррупции в таможне сохранилась контрабанда ГСМ и других товаров.



ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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