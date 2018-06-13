 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 13.06.2018
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Китайская авиакомпания China Express Airlines хочет прикупить Qazaq Air
07:42 14.06.2018

Китайская авиакомпания China Express Airlines (Huaxia Airlines) выразила готовность принять участие в приватизации казахстанской Qazaq Air (на 100% принадлежит местному Фонду национального благосостояния "Самрук-Казына"). Региональные авиаперевозчики заключили меморандум о взаимопонимании по вопросам развития стратегического сотрудничества, которое также предполагает взаимодействие операторов в сфере международных пассажирских авиаперевозок.

В Qazaq Air отметили, что в рамках двустороннего сотрудничества появится возможность обсуждения прямых финансовых инвестиций со стороны China Express Airlines в развитие казахстанской авиакомпании. Перевозчик рассчитывает, что взаимодействие с китайским оператором позволит ему получить прямой доступ к региональному пассажиропотоку из КНР. В свою очередь, China Express Airlines планирует через партнерство с Qazaq Air активизировать региональное казахстанско-китайское сотрудничество в ходе реализации инициативы "Один пояс, один путь" и способствовать усилению торгово-экономических связей между странами.
China Express Airlines образована в 2006 г. и является первой в стране частной региональной авиакомпанией. Основу ее парка составляют 35 региональных реактивных Bombardier CRJ900, кроме того она эксплуатирует 3 Airbus А320. Базируется в аэропорту Чонгкинг Джиангбеи на юго-западе КНР. Соглашение с Qazaq Air китайская компания подписала в ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай.

В общей сложности между странами было подписано 40 коммерческих предложений, среди которых договоренность Airport Management Group (принадлежит ж/д оператору "Казахстан Темир Жолы" и управляет местными аэропортами, в том числе авиаузлом Астаны) с Beijing China-Russia United International Logistics, направленная на развитие авиа- и грузовых перевозок через Казахстан, включая проект Rail-Air. Rail-Air представляет собой новые решения в мультимодальных перевозках по направлению Китай-Казахстан-Европа, которые реализуют транспортно-логистические возможности республики в качестве транзитного хаба между Востоком и Западом, Севером и Югом (организатор - "Казахстан Темир Жолы").
Несмотря на то что Qazaq Air сегодня полностью принадлежит государству, ее изначально хотели создать на принципах государственно-частного партнерства (тогда не было найдено подходящих кандидатов). В будущем предполагалась продажа до 49% акций перевозчика. Именно такой пакет ценных бумаг, согласно действующему законодательству Казахстана, является максимальным для реализации иностранным инвесторам. Напомним, такую долю имеет зарубежный акционер - британская компания BAE Systems - в другом перевозчике Казахстана, на 51% принадлежащем государству, - Air Astana. Этот оператор планировал провести первичное размещение акций (IPO) в 2018 г.

В прошлом году сообщалось, что продажа доли в Qazaq Air намечена на 2020 г. "До приватизации нужно три года показывать позитивные финансовые результаты, а также доказать состоятельность своей бизнес-модели, что компания может быть прибыльной. Сейчас главное, что мы делаем, - показываем рынку свою модель развития. Первая крупная компания, которая стоит в плане приватизаций, - Air Astana. После идет еще несколько объектов, а Qazaq Air в конце", - заявил председатель правления Qazaq Air Блэр Трехерн Поллок, писало LSM.kz. Кстати, согласно данным Комитета государственных доходов республики, Air Astana и Qazaq Air были в тройке наиболее крупных налогоплательщиков в 2016 г. наряду с Euro-Asia Air (ведущая вертолетная авиакомпания в Казахстане, в ноябре 2017 г. в рамках приватизации продана ТОО Sky Logistics Services за 11,850 млн тенге).
В январе 2018 г. Поллок сказал, что сохранение контрольной доли у фонда "Самрук-Казына", скорее всего, не является обязательным условием сделки по продаже Qazaq Air. В то же время финальное решение по этому вопросу остается за владельцем перевозчика.
Молодая казахстанская авиакомпания Qazaq Air растет быстрыми темпами. В январе–июле 2017 г. она стала лидером по динамике развития среди представителей всей казахстанской гражданской авиации. По результатам прошлого года авиакомпания перевезла более 250 тыс. пасс. (+53,6% относительно показателей 2016 г.). В I квартале 2018 г. за счет оптимизации маршрутной сети и увеличения в полтора раза количества рейсов она нарастила свой пассажиропоток на 94% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, обслужив более 76,5 тыс. чел.; коэффициент загрузки кресел достиг 76%. До конца текущего года Qazaq Air планирует и дальше поддерживать тенденцию устойчивого роста и перевезти более 300 тыс. пасс. (+19,5%).

Флот казахстанского оператора насчитывает три 78-местных турбовинтовых самолета Bombardier Q400 NextGen. Весной 2019 г. она примет еще две такие машины. С получением двух ВС оператор рассчитывал увеличить количество маршрутов внутри страны и открыть новые направления, в том числе в Центрально-Азиатском регионе.

Источник - ATO.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528951320
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