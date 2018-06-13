В Китайском Хубэе обнаружены 212 неолитических гробниц возрастом 5 тыс. лет

07:36 14.06.2018 Отмечается также, что различие в размерах гробниц может означать, что тогдашние люди уже оформляли общество со стратификацией его членов по статусу



Китайские археологи обнаружили в центральной провинции Хубэй 212 древних гробниц возрастом около 5 тыс. лет, относящихся к эпохе неолита, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.



Гробницы расположены на месте раскопок Цзинчжоу в уезде Шаян. Место было обнаружено в 1983 году, а недавние раскопки, которые начались в марте 2018 года, привели к этой находке.



Размер гробниц значительно отличается. Пять гробниц занимают площадь более 10 кв. метров, 3 гробницы - около четырех, 61 гробница - порядка 2,5 кв. метров, а оставшиеся - от полутора до двух кв. метров, отметил глава археологической группы из Института археологии при Китайской академии наук Пэн Сяоцзюнь.



Отмечается также, что различие в размерах гробниц может означать, что тогдашние люди уже оформляли общество со стратификацией его членов по статусу. Раскопки также привели к открытию еще шести гробниц, относящихся к эпохе династий Мин Цин (1389−1912 н. э.).



Ранее ИА REGNUM сообщало, что в провинции Хэнань, также расположенной в центральной части Китая, было обнаружено шесть древних браслетов из белого мрамора, относящихся к неолитической культуре Яншао. Источник - regnum.ru

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