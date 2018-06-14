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The Hill: Режим прекращения огня в Афганистане – путь к мирному соглашению?
07:28 14.06.2018

Режим прекращения огня может стать шагом к более масштабному мирному процессу, отвечающему целям США и международной безопасности

Правительство Афганистана 7 июня в одностороннем порядке предложило талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недельный режим прекращения огня, начиная с 12 июня, по случаю празднования завершения священного месяца Рамадан. Конечно, режим прекращения огня - это не мирное соглашение, однако прекращение огня может способствовать его достижению, пишут Энтони Ванис Ст. Джон и Скотт Уорден в статье для американского издания The Hill.

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Успешное соблюдение режима прекращения огня - это, прежде всего, гуманитарная победа, поскольку он позволяет избежать новых жертв. Для того, чтобы это прекращение огня - первый продолжительный режим прекращения огня с момента начала войны в 2001 году - превратилось в политическую победу, стороны должны предпринять новые шаги на пути обсуждения противоречий, отказавшись от борьбы друг с другом. Прекращение огня является поворотным пунктом, значение которого нельзя недооценивать.

То, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли предложение афганского правительства, стало неожиданностью. Тем не менее события последнего года заложили для этого определенные предпосылки: военная обстановка оказалась в тупике, в то время как внутренняя и внешняя усталость от боевых действий сделала режим прекращения огня весьма привлекательным.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее выступил с предложением о начале переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без предварительных условий, после чего в конце марта 2018 года была принята Ташкентская декларация по Афганистану, призвавшая поддержать мирный процесс как лучший способ для прекращения конфликта. Глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон объявил, что Вашингтон присоединится к режиму прекращения огня. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), со своей стороны, предложили трехдневный режим прекращения огня только афганским силам, начиная с 15 июня. Тем временем США продолжат борьбу с транснациональными террористическими группами, действующими в Афганистане, такими как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Прекращение огня может потерпеть неудачу по многим причинам. Как правило, односторонние режимы прекращения огня являются более краткосрочными, чем заранее согласованные. Режим прекращения огня обычно осуждается на самом высоком военном и политическом уровне, однако он может быть нарушен рядовыми бойцами. Проблемы, связанные с мониторингом, снижают шансы на предотвращение и деэскалацию возможных столкновений.

Нередко противоборствующие стороны целенаправленно используют временное перемирие для подготовки к боевым действиям. Одним из наиболее эффективных способов предотвращения возможных нарушений является создание постоянного канала коммуникации, чтобы сразу же сообщать о предполагаемых нарушениях, а не прибегать к немедленному возмездию. Противоборствующим сторонам и международному сообществу необходимо тщательно проследить за соблюдением режима прекращения огня, чтобы добиться его продления в рамках совместной декларации или просто путем приостановки боевых действий.

Сейчас настало самое время для привлечения нейтральной стороны в качестве посредника в переговорах между противоборствующими сторонами. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш мог бы назначить посредника в мирных переговорах, либо Совет Безопасности ООН мог бы поручить нейтральной стране организацию мирного процесса в Афганистане. Даже без помощи ООН противоборствующие группы и заинтересованные стороны могли бы достигнуть консенсуса и пригласить нейтральное государство или международный субъект в качестве посредника в предстоящих мирных переговорах.

В задачу посредника входила бы организация конструктивного диалога и систематического обсуждения ключевых элементов мирного соглашения, включая реинтеграцию в афганский политический процесс бывших боевиков и проведение конституционных реформ.

Режим прекращения огня может стать шагом к более масштабному мирному процессу, отвечающему целям США и международной безопасности. США должны продолжать поддержку правительства Афганистана в его борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанными с "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировками. Но США также должны энергично поддерживать посредничество между сторонами в достижении мира и стабильности в Афганистане.

Максим Исаев
14 июня 2018,

Источник - regnum.ru
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