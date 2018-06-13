Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве, - А.Рар

07:18 14.06.2018 Германия бурлит после изнасилования и убийства беженцем из Ирака 14-летней девочки. В центре гнева находится канцлер Ангела Меркель с ее политикой "открытых дверей" для мигрантов



Правда.Ру, 13 июня 2018



Германия бурлит после изнасилования и убийства беженцем из Ирака 14-летней девочки. В центре гнева находится канцлер Ангела Меркель с ее политикой "открытых дверей" для мигрантов. "Единственное, что хуже, чем убийство ребенка, - это убийство ребенка преступником, которого не должно было быть в нашей стране", - пишет Bild. Во что может вылиться народный гнев немцев?

Предполагается, что девушка была другом брата главного подозреваемого Али Б. Они оба насиловали и избивали Сюзанну всю ночь, а затем Али ее задушил. Дело усугубляется тем, что подозреваемого с семьей выпустили в Ирак, хотя имена на билетах и паспортах не совпадали. В пятницу, 8 июня, он был арестован в Иракском Курдистане и признался в преступлении.

Парламентский лидер партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вейдель потребовала через Twitter отставки всего федерального правительства. Смерть Сюзанны - "не слепой выбор судьбы, - сказала Вейдель. - Сюзанна - еще одна жертва лицемерной и эгоистичной политики германского канцлера Ангелы Меркель".

Напомним, два года назад Германия бурлила по поводу событий в трех городах, где в новогоднюю ночь мигрантами были совершены сексуальные нападения на женщин. Наиболее массовыми эти происшествия оказались в Кельне, в районе главного вокзала, куда на празднование встречи Нового года пришли тысячи людей.

"Правда Ру" попросила прокомментировать нынешние события немецкого политолога Александра Рара.



- Почему не сделаны выводы после "Кельнской ночи"?



- После открытия госпожой Меркель границы в 2015 году в Германию попало очень много людей с фальшивыми паспортами. Это знают в разведке, в полиции, это знают политики. Но законодательная база в Германии очень гуманная в плане предоставления политического убежища и очень ограничена в плане выдворения мигрантов. Этот беженец из Ирака - тому доказательство. Он торговал наркотиками, уже пытался насиловать женщин. Это все было полиции известно. Но человека невозможно было выдворить, потому что он брал себе адвоката, или менял место жительства, или приносил справку от врача, что ему нельзя залезать в самолет.



- При отсутствии процесса ассимиляции неужели не ясно, что такие случаи будут продолжаться. Какой выход из этой ситуации?



- Ничего нельзя сделать, нужно с этим свыкнуться. Это поколение 1968 года, эти люди (они сейчас сидят везде) преобразовали юридическую систему Германии, сделали ее очень гуманной. Но встает вопрос - гуманной к кому? Это "Альтернатива для Германии" и представители старых либеральных элит, которые поддерживают культ меньшинств, культ беженцев. Это прежде всего Партия "зеленых". У них очень сильные позиции не только в парламенте, но именно в судебной системе. Они говорят, что, может быть, эти люди гомосексуалисты или они притворяются, что гомосексуалисты, - не важно, не надо их возвращать в их родные страны, потому что там их забросают камнями. Эта либеральная система сама себя загоняет в угол и губит. Но тот человек, который бьет тревогу, он немедленно подвергается критике, что он ультраправый, чуть ли не фашист, расист, ксенофоб, и таких людей за такие высказывания могут наказать.

В Германии, Голландии, Швеции действует точка зрения, что гуманизм - это не только к жертвам, но в первую очередь к тем людям, которые совершили преступления, надо их облагоразумить, сделать хорошими людьми. Над этой точкой зрения многие смеются в обществе. Но у нас сегодня она превалирует в правовой системе в рамках либеральной модели.



- Есть ли запрос в немецком обществе на изменение ситуации?



- Половина населения - за, половина - против.



- А что вы думаете по поводу призыва Алисы Вейдель отправить федеральное правительство в отставку?



- А вы зайдите с этим вопросом на сайт Алисы Вейдель, там в комментариях ее носят на руках. А на других сайтах ее цитируют как ведьму, как мерзавку: как она смеет очернять беженцев, полемизировать, как она имеет право из частного случая развивать расистскую пропаганду.



- Может ли Меркель подать в отставку на волне народного гнева?



- Этого очень боятся наши либеральные политики, но у них очень сильное оружие - это средства массовой информации. У них аргумент, что среди немцев тоже есть достаточно преступников. Поэтому не нужно выпячивать этих несчастных беженцев, которые приехали сюда спасаться. Это все исходит из того, что немцы хотят полностью избавиться от багажа прошлого. Их всегда обвиняли, что они скрытые фашисты, что они шли за Гитлером. А вот так они могут показать, что они действительно отказались от гитлеровской идеологии, и сейчас Германия - самая либеральная, самая гуманная страна в мире.



- Европа одинаковая в этом смысле?



- Восточные европейцы - другие, у них нет именно этих традиций, все время извиняться и думать о реабилитации из-за Гитлера. Поэтому поляки, венгры, чехи, румыны, болгары не хотят забирать беженцев к себе. А в ответ на Западе поднимается хай, шум, в первую очередь в Германии: "Ну, как они смеют не пускать несчастных людей. Они же должны понимать, что такое Берлинская стена, когда людей куда-то не пускают, когда люди бегут от терроризма, от войн, от тоталитарной системы, которую сами восточные европейцы испытали". Тут и религия, и идеология - все замешано.



- Извращенное понятие о толерантности. Жаль, что такое происходит с Европой.



- А вам ответят здесь: "Зато в Германии меньшинства - гомосексуалисты, лесбиянки, инвалиды, беженцы - могут жить более свободно, красиво, комфортно, чем где-либо в другом мире, лучше, чем в России, лучше, чем в Америке, лучше, чем в Африке. Вот этим мы гордимся. Такова теперешняя Германия, ничего вы с этим не сделаете.



Как сообщал сайт Euronews, в Германии разгорелся скандал вокруг Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) в городе Бремен. Работник госструктуры подозревается в незаконном присвоении статуса беженца лицам, чьи заявки не были удовлетворены официально. Следователи говорят, что более 1200 мигрантов незаконно получили право остаться на территории Германии. Прокуратура также заявила о начале расследования в отношении трех адвокатов, переводчика и возможного посредника. И это на том самом Западе, где якобы нет коррупции.

Напоминаем, что более миллиона мигрантов из Ближнего Востока прибыли в Германию с середины 2015 года. Проблемы с интеграцией и безопасностью сделали возможным партии "Альтернатива для Германии" впервые получить места в Бундестаге, а в некоторых восточных землях завоевать большинство в лантагах. Источник - Правда.Ру

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528949880

Новости Казахстана

