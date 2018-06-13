Тяжкое наследие Османской империи. Тегеран, Анкара, Эр-Рияд и Тель-Авив, может быть, договорятся, но не скоро, - А.Леонов

07:14 14.06.2018 Турция и Иран не готовы к совместным политическим действиям в ООН с целью добиться израильской деоккупации Восточного Иерусалима и в целом Палестины. А напряжение между Эр-Риядом и Тегераном отнюдь не спадает – саудовско-израильский союз против Ирана активно формируется.

В связи с Международным днем Аль-Кудса (Иерусалима) об этом говорилось в МИА "Россия сегодня", где в обсуждении за "круглым столом" впервые участвовали высокопоставленные представители Ирана и Турции. Суть события ранее (1 июля 2016 года) разъяснил глава "Хезболлы" Сейид Хасан Насралла: "В то время как некоторые арабские режимы открыто обслуживают сионистского врага, Имам Хомейни провозгласил День Аль-Кудс ежегодно отмечаемой памятной датой. Палестинская повестка… остается международной и все более требующей справедливого решения".

Характерно, что за "круглым столом" замглавы иранского парламента Али Мотахари и посол Ирана в РФ Мехди Санаи почти дословно повторили эту оценку. В частности, Тегеран и впредь не намерен признавать еврейское государство, даже если оно допустит создание полноценной Палестины с возвращением на родину всех беженцев и вернется к довоенным границам 1967 года.

Впервые в таком форуме в Москве участвовали вице-председатель иранского парламента и чрезвычайный и полномочный посол Турции в РФ Хюссейни Дириоз. Однако, как оказалось, у этих стран нет единой позиции по означенной проблематике. В кулуарах резонно отмечалось, что в отличие от Тегерана Анкара в военно-политическом и экономическом плане несопоставимо ближе к США, монархиям Аравии и вдобавок еще член НАТО. Потому не может не учитывать и антииранскую политику Вашингтона, и давнюю "прагматичную" линию аравийских монархий в отношении израильской политики.

И Тегеран, и Анкара считают, что недавнее признание Вашингтоном принадлежности Иерусалима Израилю ведет к дальнейшей эскалации конфликта в Палестине. Тем более что, как отметил Мотахари, "международное сообщество официально не осудило этот шаг США. Фактически же его поддерживает и ряд арабских режимов, а позиция других стран Запада скорее всего проамериканская".

На отсутствие уже которое десятилетие единой межарабской позиции по этим вопросам обратил внимание Мехди Санаи. Он отметил, что даже исламские страны в основном декларативно реагируют на происходящее в Иерусалиме и других районах Палестины. Как бы разъясняя данную оценку, Али Мотахари назвал главной причиной политику Саудовской Аравии, а в более широком контексте – политический раскол между мусульманскими народами и государствами, "привнесенный Западом еще в годы окончательного распада Османской империи".

Досталось Эр-Рияду и от посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нохаля. Он говорил, что Тель-Авив стремится разделить проблему Палестины на три разные темы – ситуация вокруг Иерусалима, пресловутые "террористы" в Газе и статус автономии, с чем официально или не афишируя того согласны и некоторые арабские страны. По сути это все то же давно апробированное "разделяй и властвуй". Но Иерусалим не может быть израильской столицей хотя бы потому, что это не предусмотрено известными решениями ООН. Но все политические проблемы Палестины, как подчеркнул Нофаль, решаемы исключительно путем диалога.

Выступление Х. Дириоза касалось в основном общемировой значимости Международного дня Аль-Кудса, пагубности израильской политики в Палестине и нелегитимности признания всего Иерусалима столицей Израиля. Посол также высказался за возвращение на родину палестинских беженцев и подтвердил непризнание Турецкой Республикой нынешних израильских границ, предложив Тель-Авиву вернуться к их положению на 4 июня 1967 года.

Вопрос о возможных совместных действиях Турции, Ирана и Палестины в международных структурах, чтобы добиться от Израиля выполнения известных решений ООН, был переадресован Абдельхафизу Нофалю. Он апеллировал к идее широкой международной коалиции для решения этих вопросов через ООН, однако не упомянул о возможности совместных действий Анкары и Тегерана в той же структуре.

Словом, Тегеран и Анкара, несмотря на максимальную схожесть их позиций, пока не готовы поддерживать Палестину сообща. И все же участие турецкого посла в "круглом столе" может быть своего рода сигналом, что позиции Анкары и Тегерана по данным вопросам постепенно сближаются.

Весьма жесткая критика политики Эр-Рияда Палестиной и особенно Ираном на этой конференции объяснима. И не только потому, что совокупный объем торговли Израиля с Саудовской Аравией за последние три года возрос более чем вдвое, а КСА уже не первый год находится среди основных поставщиков нефти и продуктов из нее в Израиль. По информации "Радио Свобода", у Тель-Авива существуют секретные контакты с Саудовской Аравией по поводу взаимной озабоченности в отношении Ирана. По словам министра энергетики Израиля Юваля Штейница, его страна не стыдится таких контактов, однако другая сторона настаивает на сохранении подобных связей в секрете.



Справка "ВПК"

Розе Аль-Кудс (с фарси – Международный день Аль-Кудс) провозглашен Имамом Хомейни в 1979 году вскоре после свержения монархии в Иране как День солидарности с борьбой палестинцев за независимость. Он отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу священного для всех мусульман месяца Рамадан.



Леонов Артем, 12 июня 18 Источник - vpk-news.ru

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