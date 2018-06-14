 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 13.06.2018
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Как Ким победил Трампа в Сингапуре, - А.Халдей
06:59 14.06.2018

КАК КИМ ЧЕН ЫН ПОБЕДИЛ ДОНАЛЬДА ТРАМПА В СИНГАПУРЕ
Почему переговоры в Сингапуре закончились поражением президента США

Александр Халдей
14 июня 2018

Встреча Ына и Трампа: важный маркер развития ситуации в Евразии
Стало известно, чего Ким Чен Ын добился от Трампа
Встреча Трампа и Ына в Сингапуре: элемент Большой сделки Путина и Трампа
Прежде всего, надо посмотреть внимательно видеорепортаж телеканала "Россия" о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Сказать о случившемся можно только одно - это блестящая победа Ына. Для того чтобы ее полностью оценить, давайте посмотрим на предысторию события. И тогда мы увидим, что Ын выиграл эти переговоры задолго до их начала. На данной встрече он просто зафиксировал победу.

Переговоры начались с того, что Ын заранее занял самую сильную позицию. Он сделал атомную бомбу и начал ее размножать. Это было сделано гениально: атомную мощь можно оставить себе для давления на Штаты или разменять на массу выгодных вопросов - от разоружения Кореи до снятия экономической блокады. Разумеется, при условии полного контроля Северной Кореи за ходом выполнения договоренностей - примера Горбачева, обманутого Рейганом, Ын не допустит.

Таким образом, Трамп еще с самого начала продемонстрировал высочайшую точку нужды. Если Ыну было все равно, он мог в любой момент на любой стадии пожать плечами и уйти с переговоров к своим ядерным ракетам, то Трамп непременно нуждался в победе - или хотя бы ее видимости. Он уйти с переговоров не мог и, главное, - не мог допустить ухода Ына. Нужда в положительном результате давила на Трампа - он признался, что так волновался, что не спал 25 часов. Ын в это время спокойно гулял по набережной в обществе сингапурских министров, а потом прекрасно выспался.

На переговорах Ын был предельно расслаблен и спокоен. Ни малейшего суетливого жеста, ни малейшей напряженности. Он не искал взгляда Трампа, как это делали Порошенко или Меркель, не выглядел провинциалом из деревни, попавшим в столицу, не был подавлен блеском Сингапура и величием американского президента. Более того - Ын вел себя как хозяин. Он в меру улыбался, не пересаливал лицом, как говорят актеры, смотрел перед собой, тогда как Трамп смотрел на Ына и искал его взгляда.

Трамп накручивал себя на энергичное поведение, он внушал себе лидерское самочувствие. Борьба за лидерство между Трампом и Ыном началась немедленно. Трамп пытался во время рукопожатия взять Ына второй рукой выше локтя - жест установления контроля - но быстро отдернул руку. При рукопожатии Трамп схамил - попытался дернуть Ына на себя. Затащить Ына на свое поле Трампу не удалось, Ын сразу встал полубоком и укоротил длину руки, заставив Трампа вернуть свою руку на прежнее место. На условия Трампа Ын не пошел. Ладонь Ына смотрела вниз - жест доминирования, Трампа - вверх, жест просьбы. Когда оба сели в кресла, Ын положил руки на подлокотники, спокойная нейтральная поза, Трамп сложил кончики пальцев шпилем вниз - знак самоуверенности и высокомерия в период слушания, позиция всезнайки.

Попытался Трамп похлопать Ына по спине - Ын мгновенно встал к Трампу фронтом и жест не получился, Трамп не дотянулся до спины. Но в ответ Ын положил руку Трампу на спину, пропуская его вперед - это жест снисхождения. Стоял Ын спокойно, Трамп 0 ноги переставлял. Это прорвались нервы, подавляемая суета, внутренняя неуверенность. Трамп был шокирован уверенностью и спокойствием Ына, это сбило ему шаблон восприятия лидера Северной Кореи. Трамп настолько растерялся, что когда президенты попрощались, Ын спокойно развернулся и пошел в свою сторону, а Трамп две секунды смотрел ему вслед В СПИНУ УХОДЯЩЕГО ЫНА, и взгляд его был слегка растерян. Потом Трамп взял себя в руки и, повернувшись, ушел в свою сторону.

Это увидели все, кто мог читать жесты и по ним определять победителя встречи. Мир все понял: а Ын-то психологически победил Трампа. Не зря тот не спал 25 часов - предчувствия его не обманули.

Трамп работал на весь мир - он показывал себя захватившим инициативу лидером. Чтобы ему не мешали, он даже убежал на личную встречу с Ыном, не взяв с собой ни одного сотрудника, кроме переводчика - факт беспрецедентный. Ын же работал исключительно на свою северокорейскую аудиторию, он показывал им, что он - истинный Лидер, Хозяин, символ достоинства северокорейского народа. Ему не важно, с кем вести переговоры и сколько их. Он силен и уверен в себе. Это его упросили приехать на встречу, а не он упрашивал. Он - Хозяин. И эта роль ему полностью удалась.

Встреча двух президентов не могла закончиться чем-то конкретным - это были переговоры знакомства. Установления контакта. Поэтому все соглашения носят предельно общий декларативный характер. До переговоров не было ничего согласовано, и подписывать толком было нечего. Стороны занимались взаимной оценкой и налаживанием личных отношений. Это было сделано и, судя по деталям, в которых вся суть, Ын переборол Трампа. По деталям соглашений все бои и торги еще впереди.

Но позиции сторон в будущих переговорах установлены. США и Южная Корея в слабой позиции и в худшем положение - им очень нужен успешный результат. Ыну же все равно, он ничего не теряет от неудачи переговоров и потому заранее находится в позиции диктующего условия. Он может свободно уйти в любой момент. У него есть альтернатива - продолжать наращивать ракетно-ядерную мощь. Это его нормальное состояние.

У Трампа такой альтернативы нет. Если такое случится, весь мир поймет, что США проиграли. Они не удержали Ына, не подавили его, не заинтересовали, не добились нужного. Вместо движения вперед - новый тупик. США больше не лидер. Это была бы катастрофа Трампа лично. На это Ын Трампа и подцепил и теперь просто так не отпустит. Ын еще вывернет Трампу руки.

Вот поэтому Трамп не спал 25 часов, а Ын был олимпийски спокоен и расслаблен. Он понимал, что делает большое одолжение Трампу, помогая ему спасти лицо. Потому Трамп и преувеличивал восторги по итогам переговоров - ему надо было показать хоть что-нибудь. Ын же загадочно усмехнулся и сказал, что мир еще увидит большие перемены. То есть Ын СОГЛАСИЛСЯ снять с шеи США ядерную удавку в обмен на очень серьезные уступки, которых он еще не перечислил. И никак не наоборот.

Трамп будет рассыпаться в обещаниях Ыну, а тот будет капризничать и говорить: "то хочу, это не хочу". Ын уже знает пределы трамповского блефа. Все стороны постараются переиграть друг друга, турнир только начинается. Правда, предварительный рейтинговый матч Ын выиграл полностью и всухую.

Хотя легкой жизни Дональду Трампу никто не обещал. После встречи с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном его ждет встреча с Владимиром Путиным. Час от часу не легче. Это совсем не то, что сидя выслушивать апломбы своих альфонсов из англо-германо-французской сборной. Это совсем другое - это тяжеловесы, любой пропущенный удар от которых смертелен. И хотя Трамп в прекрасной физической форме, все же 72 года - это не 42. И даже не 64. Видно, что он устал. Все труднее выглядеть директором земного шара.

Источник - iarex.ru
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