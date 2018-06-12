КырОбычаи. Похищение невесты - традиция или преступление? - "Фабула"

06:45 14.06.2018 Автор: Гульмира Шаршеева



Разве для некоторых это не возможность заключить брак?



Ташманбет Кененсариев, профессор:



- Раньше это могло быть воспринято как традиция, но ведь мы живем в 21 веке. Теперь похищение невесты следует расценивать как преступление, как ущемление прав человека. Есть хорошие законы по похищению невест. Но необходимо постановление правительства, четко указывающее механизмы работы этих законов.



Ырыс Окенова, журналист:



- Похищение невесты – это преступление. Нигде, особенно в заключении брака не должно быть принуждения. Это должен быть выбор мужчины и женщины. Такое преступление надо пресекать законом.



Мухтар Атаналиев, певец, композитор:



- Похищение невест – традиция, если ей правильно пользоваться. Например, если девушка согласна, а родители нет, или отец против, а мать согласна. Тогда можно договориться об этом. Но если девушка не знает жениха или не согласна, то это плохо. Допускается похищать невесту, если не находится жених для девушки и если девушка частично согласна. В большинстве же случаев эта традиция применима в тех случаях, если отец девушки против или у парня нет материальных возможностей. А насилие – это перегиб, даже преступление. У джигита должно быть достоинство. Должно быть стыдно тому, кто не сумел уговорить девушку и взять ее в жены.



Дуйшемамбет Орозалиев, частный предприниматель:



- Похищение невесты – это традиция, но дикая традиция. По-моему, нужно получить согласие, посвататься, потом заключить брак. Конечно, хорошо, если все так будут делать. Раньше заключали браки с помощью этой традиции. Но нынешним временам это не подходит. Можно прекратить. Правительство не берет на себя ответственность, не придает много значения, мол, это традиция.



Айбек Мырза, активист:



- Похищение без согласия девушки – это преступление. Раньше брак умыканием заключался в тех случаях, когда родители были против. Сейчас похищение невест надо запретить. Закона тут будет мало. Нужно создать общественное мнение, чтобы народ понял. Только тогда будет результат, я думаю.



Источник: газета "Фабула пресс" №41 от 12.06.2018 / стр. 5 Источник - gezitter.org

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