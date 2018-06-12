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Atlantic: Трамп ушел с саммита США-КНДР почти с пустыми руками
00:59 14.06.2018

На данный момент Трамп мало чем может похвастаться, разве лишь установлением более дружеских отношений с Ким Чен Ыном

Во вторник, 12 июня, президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели в Сингапуре переговоры и подписали совместное заявление. Сразу же после этого Трамп заявил, что состоялось "очень важное событие в мировой истории". Однако на данный момент Трамп мало чем может похвастаться, разве лишь установлением более дружеских отношений с Ким Чен Ыном, пишет Ури Фридман в статье для американского журнала The Atlantic.

Из совместного заявления следует, что Северная Корея так и не взяла на себя обязательство о полной, поддающейся проверке, и необратимой ликвидации своей ядерной программы. Именно на этом требовании администрация Трампа постоянно настаивала. Вместо этого, Северная Корея просто подтвердила то, с чем она согласилась в ходе апрельского саммита с президентом Южной Кореи Мун Джэином: "Работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова". Другими словами, КНДР выразила свою приверженность не собственной денуклеаризации, а определенным целям денуклеаризации. В течение многих лет КНДР использовала эту многообещающую фразу, подразумевая сценарий, при котором Пхеньян откажется от своего ядерного оружия в обмен на определенные уступки со стороны США. Во-первых, Пхеньян стремится к тому, чтобы Южная Корея вышла из-под защиты американского ядерного арсенала. Во-вторых, Северная Корея заинтересована в прекращении военного союза между США и Южной Кореей и "враждебной" политики США в отношении КНДР. К тому же Ким Чен Ын и Трамп не указали точного графика денуклеаризации Корейского полуострова.

На пресс-конференции, состоявшейся после саммита, Трамп озвучил противоречивые заявления касательно успеха, достигнутого в ходе переговоров с северокорейским лидером. Трамп указал на развитие "отношений" с Ким Чен Ыном, подчеркнул, что саммит - "это лишь начало трудного процесса", добавив, что Ким Чен Ын сделал только "первый шаг к новому светлому будущему для своего народа". В то же время он назвал совместное заявление "очень всеобъемлющим" и утверждал, что "я не думаю, что можно было добиться более четких" определений в отношении денуклеаризации. Трамп добавил, что официальные лица США работали над содержанием совместного заявления в течение нескольких месяцев и что документ был "проработан до мельчайших деталей". На вопрос о том, почему в документе не содержится никаких подробностей о процессе денуклеаризации, Трамп ответил: "Потому что не было времени".

Трамп заявил, что саммит был успешным как для США, так и для Северной Кореи. США не отказались от чего-либо ценного, в то время как Северной Корее "пришлось много от чего отказаться". Трамп отметил, что помимо "полной денуклеаризации" Северной Кореи и передачи останков американских солдат, он добился от Ким Чен Ына устного обещания после церемонии подписания в Сингапуре о том, что Пхеньян закроет испытательный центр ракетных двигателей. Глава Белого дома также напомнил, что Северная Корея сделала ряд жестов доброй воли в преддверии саммита: прекратила ракетные и ядерные испытания, освободила трех американских заложников, закрыла ядерный полигон.

Затем Трамп перечислил одну за другой целый ряд возможных уступок со стороны США. Глава Белого дома заявил, что американские санкции в отношении КНДР "будут сняты, когда мы будем уверены, что ядерное оружие больше не играет определенной роли", однако сразу же отошел от этой твердой позиции, заявив, что он "действительно с нетерпением ждет их снятия" и что Китай поступил "хорошо", когда ослабил санкции на своей границе с КНДР. Объявив о том, что на время проведения переговоров США приостановили проведение совместных военных учений с Южной Кореей, Трамп занял давнюю позицию КНДР о том, что "военные игры" являются очень "провокационными" и не имеют ничего общего с законными мерами обеспечения безопасности. "Я много знаю о самолетах. Это очень дорого", - заявил Трамп о военных учениях с участием американских бомбардировщиков, базирующихся на острове Гуам. Трамп также намекнул на то, что может исполнить одно из ключевых требований КНДР - вывод американских войск из Южной Кореи. "На определенном этапе я хочу вернуть наших солдат домой", - заявил Трамп.

Глава Белого дома также признал, что в ходе саммита не затронул нарушения в сфере прав человека в КНДР, хотя ранее заявлял, что поднимет этот вопрос на переговорах. По правде говоря, в сфере прав человека "грубые нарушения можно встретить во многих местах, а не только в КНДР", подчеркнул Трамп.

Трамп отказался от видения советника по национальной безопасности Джона Болтона, предусматривающего быстрый процесс денуклеаризации КНДР, согласившись с точкой зрения Северной Кореи, настаивающей на том, что процесс денуклеаризации займет продолжительный период времени. Трамп также отметил, что "с научной точки зрения, я наблюдал и много читал об этом, процесс занимает много времени". Разумеется, этот шаг Трампа можно истолковать не как уступку КНДР, а как признание реальной действительности. По мнению ведущего эксперта по ядерной программе КНДР Зигфрида Хекера, ядерное разоружение Северной Кореи может занять от 10 до 15 лет.

Трамп не привел веских доказательств того, почему нынешние переговоры будут отличаться от предыдущих неубедительных переговоров, длившихся на протяжении 25 лет. Почему Северная Корея именно сейчас действительно согласится отказаться от ядерного арсенала, на создание которого ушли десятилетия и огромные материальные ресурсы? "Всю свою жизнь я заключал сделки, я отлично с этим справлялся. Я думаю, что он хочет заключить сделку", - заявил Трамп, руководствуясь впечатлением, сложившимся за первые несколько секунд после начала переговоров.

Размышляя о самом крупном достижении саммита в Сингапуре, Трамп указал на предотвращение военного конфликта, который он сам ранее угрожал развязать, и начало дипломатического процесса, который все еще обладает потенциалом для урегулирования северокорейского ядерного кризиса.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528927140
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