 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ШОС: главная угроза G7, - Александр Дубровский
00:15 14.06.2018

Почему Трамп поставил ультиматум партнерам по G7

Александр Дубровский

Предлагаю более подробно расшифровать слова президента России на саммите ШОС относительно участия России в G7 (G8). Напомню: Путин отметил, что страны ШОС уже сравнялись и даже начали обгонять членов G7 по паритету покупательной способности. "Если в расчете на душу населения, что называется, "семерочные" страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного - половина населения земного шара".

Почему, собственно, необходимо сравнивать ШОС и G7?

Ответ прост: больше "семерку" не с кем и не с чем сравнивать по определению. К тому же и количество стран сопоставимое: 7 и 8. Более того, президент лишь вербализовал то, что происходит в мозгах Запада давно и это происходящее также давно мешает им мыслить трезво и рационально. И есть с чего, ибо сравнение показывает не просто текущую тенденцию отставания по главным показателям, но и грядущий проигрыш.

В принципе, ничего страшного, если бы не восприятие проигрыша западными элитами в виде системной катастрофы с последующим перемещением на обочину цивилизации. Сделать с подобным восприятием ничего нельзя, это данность, от которой можно только системно отгораживаться, посему мы как раз будем рассуждать трезво и рационально.

Для начала подчеркнем: во многом прав М.Хазин, когда условно разделил Запад на две противоборствующие части: глобалистов и капиталистов. Однако мы Западом ограничиваться не собираемся (много чести) и пойдем дальше, также условно разделив мир на финансистов (глобалистов) и производственников. Разделение тоже условное и подразумевает также не идеологическое, а, как раз, системное противостояние.

О критериях.

Глобальный западный проект - это система доминирования, основанная на финансово-экономическом диктате.

Здесь следует отметить: так называемый, номинальный ВВП, учитывающий производство (включая сельское хозяйство) и услуги, есть система критериев принятая на Западе и навязанная всему миру. Таким образом, если в экономике бесконечно наращивается сектор услуг, а производство в некоем пределе сводится к нулю, то ВВП, как это не покажется странным, может даже бесконечно расти, формально демонстрируя некую экономическую мощь государства с хорошо обеспеченным населением. Однако здесь кроется ловушка, в которую, собственно, Запад и попал.

В одной из предыдущих статей я как раз обосновал другой взгляд на экономику любого государства - исключительно по производственным показателям. Настаиваю не только на правильности такого подхода, но и, самое главное, на том, что именно эти показатели стали причиной бунта Трампа на саммите G7, в частности, и его якобы непредсказуемого поведения как внутри США, так и за их пределами, вообще: Трамп намерен превратить Америку в такую же мастерскую, как Китай и, если понадобится, то и за счет уничтожения финансистов. Другой вопрос, что шансы у него невелики, но эту тему мы пока оставим за рамками, т. к. США пока безусловно находятся в рамках глобализма и по-прежнему в жестких руках финансистов.

Итак, переходим к показателям ШОС и G7, где проиллюстрируем заявленную тему в цифрах, опираясь лишь и исключительно на производственный ВВП, а также на ВВП по ППС, раз уж о нем сказал президент. Никакие Википедии и даже данные МВФ брать не будем, данные везде плавают нещадно, поэтому, как и прежде, будем опираться на наиболее полный и удобный экономический анализ ЦРУ (по итогам 2017 года).

Сравнительная таблица:
Группа - ШОС : G7
Население (млн.) - 3 177,521 : 764,187
ВВП (ППС) (млн. $) - 38 369 310 : 38 692 000
ВВП (произв.) (млн. $) - 17 620 816 : 8 963 124
ВВП ($/чел.) - 5 545 : 11 729

Расшифровка результата:

1. Население стран ШОС превышает "семерку" в 4 раза и действительно составляет половину населения планеты.

2. ВВП по ППС стран ШОС и G7 по итогам 2017 года сравнялся и имеет тенденцию отставания "семерки"

3. Основной производственный потенциал сосредоточен в странах ШОС, опережающих по этому показателю G7 в 2 раза.

4. ВВП (производственный) на душу населения в странах G7 выше в 2 раза, чем в странах ШОС, однако также имеет очевидную тенденцию сокращения разрыва.

Резюме:

Говорят 70-х годах прошлого века СССР начал догонять и перегонять США по ВВП. Жесткое соревнование двух систем переросло в поиск новых инструментов и закончилось фактической победой Америки с последующим превращением в единственную сверхдержаву.

В настоящее время мы вновь являемся свидетелями аналогичного соревнования с тенденцией проигрыша одной из сторон в самом недалеком будущем. Именно этот очевидный прогноз, основанный на элементарном анализе, вполне посильном даже для западных политиков, является главной причиной скандальных итогов недавнего саммита G7, на котором основной игрок высказался крайне определенно: или возвращаем Россию, или мы проиграли. И если вы не согласны, тогда играйте без меня.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528924500
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