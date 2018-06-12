 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.06.2018
00:59  Atlantic: Трамп ушел с саммита США-КНДР почти с пустыми руками
00:16  Войну в Сирии ждет "горячее лето"
00:15  ШОС: главная угроза G7, - Александр Дубровский
00:12  В Узбекистане билеты на поезда подорожают на 5-15%
00:08  Турция приступила к озеленению высохшего дна Арала
00:05  Встреча Ына и Трампа: важный маркер развития ситуации в Евразии, - В.Павленко
00:00  Батжаргалын Мунхчимэг стала победительницей конкурса красоты "Мисс Монголия-2018"
Среда, 13.06.2018
21:17  М.Айдаралиев оставил пост главы Госслужбы миграции Киргизии
19:17  "Мировая экономика в опасности": глава ВТО видит признаки глобального спада экономики, - Handelsblatt
19:09  Президент Узбекистана назвал предательством срыв свадьбы от его имени
15:16  Кошачий бум в Китае: криптокотики и "кошачья экономика", - "Гуаньча"
14:45  В Узбекистане запретили подхалимство президенту
14:31  Бывший ответственный секретарь МИД Казахстана Карашев арестован за особо крупную взятку
14:11  Кыргызско-узбекская граница: споры из-за жайлоо Кара-Дабан и Шалан
14:08  Осторожно! Китайский красный дракон! - А.Аганин
13:52  Честь для бесчестных. Саммит Ким-Трамп, - Suddeutsche Zeitung
13:51  Как убийство 14-летней Сузанны Ф. раскалывает немецкие города, - Tagesspiegel
13:46  Зачем Жээнбеков свозил в Китай зятя? - Багыт.kg
13:43  Скончался главный-имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов
13:37  В Таджикистане ужесточили наказание за коррупцию
13:33  УкрКлоун. Отец Порошенко нацепил и незаконно носит звезду Героя Советского Союза
13:30  Братство кольца. Жители кыргызского села Максат после конфликта на границе провели ифтар для таджиков
13:27  Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына, - А.Бабицкий
13:04  Главный Каз-агашка Нуртай Абыкаев возглавил "Фонд Соотечественники"
13:01  Чиновник "Казводхоза" выбросился на допросе из окна Антикорруп-бюро
12:26  Миллионеры из кыргызской таможни (расследование), - "Дело №"
12:25  Почти 40% детей Кыргызстана работают. Что мешает выявлять вовлеченных в опасный труд?
12:21  Кольцо сжимается. Мэр Бишкека Албек Ибраимов стал фигурантом уголовного дела
11:07  КазНацКонсерваторию имени Курмангазы возглавил Арман Жудебаев
10:47  Экс-чиновник Мининвеста Казахстана Халык получил 7 лет за взятки
08:06  Скончался депутат Жогорку Кенеша (Парламента) Киргизии Нурланбек Кадыкеев
08:02  Под давлением Иран укрепляет свои внешние и внутренние позиции, - С.Шакарянц
07:58  О возрождении термина "Туркестан", - М.Шибутов
07:55  Суннитско-саудитская коалиция начала масштабное наступление на йеменский порт Ходейда
07:51  У Мирзиеева есть желание сделать Узбекистан в каком-то смысле ядерной державой, - репортаж А.Колесникова из Циндао
07:49  Создаст ли "Хезболла" свою авиацию? - В.Щербаков
07:39  Газопровод в обход России. В Турции запустили газопровод TANAP
00:21  Аллергия на риск. Запад сдал развитие глобальной инфраструктуры на откуп Китаю, - "СП"
Вторник, 12.06.2018
21:42  Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане стала Сауле Айтпаева
18:18  Трамп и Ким подписали соглашение. О чем в нем говорится?
15:21  Американский марсоход "Оппортьюнити" засыпало пылевым штормом
11:32  "Сами будете нести ответственность перед Назарбаевым" - Казпремьер Сагинтаев расписался в полном неумении
10:00  Финпол Киргизии накрыл афер-схему ввоза в КР элитных авто
09:00  Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем – опровергает КазМИД
08:20  Москва выговорилась в адрес союзников. У России накопились вопросы к партнерам по ОДКБ
08:11  Asia Times: Есть лишь один способ остановить Пекин в Южно-Китайском море
08:00  Медленно приблизились друг к другу, встали... В Сингапуре начался саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа
07:22  Передозировка калия. Почему Белоруссия больше не хочет ничего строить в Туркменистане
06:51  Как начиналась гражданская война в России. Австро-венгерский след... в Сибири, - А.Сабов
01:34  Из-за российских С-400 на Ближнем Востоке уже ссорятся
01:29  Бильдербергский клуб: мировое правительство или анахронизм? - В.Катасонов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция приступила к озеленению высохшего дна Арала
00:08 14.06.2018

На месте высохшего Аральского моря появилась новая пустыня, что привело к экологической катастрофе, которая оказала негативное влияние на жизни миллионов человек.

Об этом заявил исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии Искандар Абдуллаев на конференции "Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы" в Ташкенте, передает Anadolu.

По его словам, страны Центральной Азии должны извлечь урок из Аральской катастрофы и предотвратить возникновение других подобных природных бедствий.

Координатор программ Агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TİKA) в Ташкенте Али Ихсан Чаглар отметил, что высыхание Аральского моря - проблема не только Центрально-Азиатского региона, но и всего мира.

По его словам, TİKA реализует в бассейне высохшего Аральского моря ряд проектов по улучшению социально-экономической и экологической ситуации. В этой связи на территории площадью 100 гектаров ведутся работы по озеленению.

Ежегодно с высохших участков дна Аральского моря в воздух поднимается около 100 миллионов тонн пыли. Это приводит к распространению в регионе различных заболеваний, ухудшает экологическую и социально-экономическую ситуацию.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528924080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  