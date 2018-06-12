Турция приступила к озеленению высохшего дна Арала

00:08 14.06.2018 На месте высохшего Аральского моря появилась новая пустыня, что привело к экологической катастрофе, которая оказала негативное влияние на жизни миллионов человек.



Об этом заявил исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии Искандар Абдуллаев на конференции "Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы" в Ташкенте, передает Anadolu.



По его словам, страны Центральной Азии должны извлечь урок из Аральской катастрофы и предотвратить возникновение других подобных природных бедствий.



Координатор программ Агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TİKA) в Ташкенте Али Ихсан Чаглар отметил, что высыхание Аральского моря - проблема не только Центрально-Азиатского региона, но и всего мира.



По его словам, TİKA реализует в бассейне высохшего Аральского моря ряд проектов по улучшению социально-экономической и экологической ситуации. В этой связи на территории площадью 100 гектаров ведутся работы по озеленению.



Ежегодно с высохших участков дна Аральского моря в воздух поднимается около 100 миллионов тонн пыли. Это приводит к распространению в регионе различных заболеваний, ухудшает экологическую и социально-экономическую ситуацию. Источник - ca-news.org

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