Батжаргалын Мунхчимэг стала победительницей конкурса красоты "Мисс Монголия-2018"

00:00 14.06.2018 В Улан-Баторе 12 июня состоялся конкурс "Мисс-Монголия 2018" который ежегодно проводит ассоциация "Miss Mongolia", сообщает агентство Montsame.



Батжаргалын Мунхчимэг стала победительницей конкурса красоты "Мисс Монголия-2018". В конкурсе талантов она показала уникальный номер, во время которого играла на губной гармошке и танцевала, за что получила высокую оценку от жюри и зрителей.



Мунхчимэг является моделью модельного агентства "Адра" и учиться в технологическом колледже по модели японской образовательной системы. Завоевав корону "Мисс Монголия", она будет представлять свою страну на 11-м конкурсе "Miss International-2018", что состоится в ноябре этого года в Японии.



В финале за главный титул боролись 19 девушек. Конкурсанткам необходимо было представить себя со всех сторон: продемонстрировать хорошую фигуру, незаурядные внешние данные, творческие способности и умение общаться, после чего были объявлены имена победительниц. Свои таланты и лучшие черты характера девушки проявили в интеллектуальном соревновании, танцах и театральных этюдах.





Источник - CA-NEWS

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