М.Айдаралиев оставил пост главы Госслужбы миграции Киргизии

21:17 13.06.2018 Медетбек Айдаралиев освобожден от исполнения обязанностей председателя госслужбы миграции. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в среду.



Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Айдаралиев Медетбек Курбанбаевич освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя государственной службы миграции при правительстве КР, согласно поданному заявлению. Источник - КирТАГ

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