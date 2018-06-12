|М.Айдаралиев оставил пост главы Госслужбы миграции Киргизии
21:17 13.06.2018
Медетбек Айдаралиев освобожден от исполнения обязанностей председателя госслужбы миграции. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в среду.
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Айдаралиев Медетбек Курбанбаевич освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя государственной службы миграции при правительстве КР, согласно поданному заявлению.