 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.06.2018
19:17  "Мировая экономика в опасности": глава ВТО видит признаки глобального спада экономики, - Handelsblatt
19:09  Президент Узбекистана назвал предательством срыв свадьбы от его имени
15:16  Кошачий бум в Китае: криптокотики и "кошачья экономика", - "Гуаньча"
14:45  В Узбекистане запретили подхалимство президенту
14:31  Бывший ответственный секретарь МИД Казахстана Карашев арестован за особо крупную взятку
14:11  Кыргызско-узбекская граница: споры из-за жайлоо Кара-Дабан и Шалан
14:08  Осторожно! Китайский красный дракон! - А.Аганин
13:52  Честь для бесчестных. Саммит Ким-Трамп, - Suddeutsche Zeitung
13:51  Как убийство 14-летней Сузанны Ф. раскалывает немецкие города, - Tagesspiegel
13:46  Зачем Жээнбеков свозил в Китай зятя? - Багыт.kg
13:43  Скончался главный-имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов
13:37  В Таджикистане ужесточили наказание за коррупцию
13:33  УкрКлоун. Отец Порошенко нацепил и незаконно носит звезду Героя Советского Союза
13:30  Братство кольца. Жители кыргызского села Максат после конфликта на границе провели ифтар для таджиков
13:27  Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына, - А.Бабицкий
13:04  Главный Каз-агашка Нуртай Абыкаев возглавил "Фонд Соотечественники"
13:01  Чиновник "Казводхоза" выбросился на допросе из окна Антикорруп-бюро
12:26  Миллионеры из кыргызской таможни (расследование), - "Дело №"
12:25  Почти 40% детей Кыргызстана работают. Что мешает выявлять вовлеченных в опасный труд?
12:21  Кольцо сжимается. Мэр Бишкека Албек Ибраимов стал фигурантом уголовного дела
11:07  КазНацКонсерваторию имени Курмангазы возглавил Арман Жудебаев
10:47  Экс-чиновник Мининвеста Казахстана Халык получил 7 лет за взятки
08:06  Скончался депутат Жогорку Кенеша (Парламента) Киргизии Нурланбек Кадыкеев
08:02  Под давлением Иран укрепляет свои внешние и внутренние позиции, - С.Шакарянц
07:58  О возрождении термина "Туркестан", - М.Шибутов
07:55  Суннитско-саудитская коалиция начала масштабное наступление на йеменский порт Ходейда
07:51  У Мирзиеева есть желание сделать Узбекистан в каком-то смысле ядерной державой, - репортаж А.Колесникова из Циндао
07:49  Создаст ли "Хезболла" свою авиацию? - В.Щербаков
07:39  Газопровод в обход России. В Турции запустили газопровод TANAP
00:21  Аллергия на риск. Запад сдал развитие глобальной инфраструктуры на откуп Китаю, - "СП"
Вторник, 12.06.2018
21:42  Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане стала Сауле Айтпаева
18:18  Трамп и Ким подписали соглашение. О чем в нем говорится?
15:21  Американский марсоход "Оппортьюнити" засыпало пылевым штормом
11:32  "Сами будете нести ответственность перед Назарбаевым" - Казпремьер Сагинтаев расписался в полном неумении
10:00  Финпол Киргизии накрыл афер-схему ввоза в КР элитных авто
09:00  Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем – опровергает КазМИД
08:20  Москва выговорилась в адрес союзников. У России накопились вопросы к партнерам по ОДКБ
08:11  Asia Times: Есть лишь один способ остановить Пекин в Южно-Китайском море
08:00  Медленно приблизились друг к другу, встали... В Сингапуре начался саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа
07:22  Передозировка калия. Почему Белоруссия больше не хочет ничего строить в Туркменистане
06:51  Как начиналась гражданская война в России. Австро-венгерский след... в Сибири, - А.Сабов
01:34  Из-за российских С-400 на Ближнем Востоке уже ссорятся
01:29  Бильдербергский клуб: мировое правительство или анахронизм? - В.Катасонов
01:13  Нахичеванская автономия как фактор растущей напряженности на Кавказе, - А.Арешев
01:01  Самые знаменитые потомки Чингисхана в истории России
00:59  Тайны хараппской цивилизации, - Александр Артамонов
00:58  Неизвестный шпион. 18 лет тюрьмы получил Артур Давронов из Бухары за "шпионаж в пользу России"
00:57  Казачий путь. Атаман Дутов в борьбе с диктатурой большевиков, - Андрей Ганин
00:55  Кем были урарты и куда они исчезли, - Ярослав Бутаков
00:46  Мэром Джалал-Абада избран "элдик торага" Мураталы Тагаев. Ташиев не прошел
00:39  Госдолг Кыргызстана. На каждого гражданина приходится $708,8
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Мировая экономика в опасности": глава ВТО видит признаки глобального спада экономики, - Handelsblatt
19:17 13.06.2018

По мнению генерального директора Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, мировая экономика находится на грани торговой войны. Глава ВТО требует совместных усилий по спасению экономики. Журналист немецкого издания Handelsblatt Торстен Рике побеседовал с Азеведо.

По мнению Азеведо, саммит "большой семерки" показал, что в торговой политике есть большие разногласия. Тем не менее, необходимо сохранять диалог между странами. "Если мы не будем продолжать разговаривать друг с другом, все неизбежно приведет к эскалации", - заявил политик. При этом необходимо сохранять продуктивный контекст будущих переговоров. "Если политические лидеры не восстановят этот конструктивный дух, от этого пострадает мировая экономика и наши граждане", - добавил Азеведо.

"Если в торговом споре наступит эскалация, это приведет к спаду по всему миру. Уже сейчас мы видим признаки того, что процесс ухудшения начался. Наблюдается сдержанность в инвестициях и покупательской активности компаний. В случае торговой войны этот процесс, несомненно, усилится", - уверен глава ВТО.

"На саммите в Канаде президент США Трамп предложит отменить все торговые ограничения внутри "большой семерки". Хорошая ли это идея?" - поинтересовался журналист.

"Либерализация торговли - это всегда хорошее дело. Главы государств и правительств должны продолжить следовать этой идее. В частности, потому, что переговоры о трансатлантическом соглашении о свободной торговле между ЕС и США прекратились", - отметил Азеведо.

Трамп утверждает, что в соглашениях о свободной торговле партнеры обманули США, и указывает на внешнеторговый дефицит Америки. Справедливо ли это обвинение?

"Всегда существует несколько причин распределения торгового баланса между странами. Речь при этом идет не только о таможенных пошлинах, но и о конкурентоспособности, курсах валют или экономической политике отдельных стран. Поэтому торговая политика не должна ориентироваться только на торговый дефицит", - считает собеседник издания.

Обращаются ли с Америкой нечестно в торговле?

"С США обращаются так, как предусматривают это правила ВТО. Эти правила Америка сама согласовала с другими странами. Сегодняшнее правительство США теперь утверждает, что эти правила якобы были плохо обговорены предыдущими администрациями. Тут я ничего не могу сказать", - заявил Азеведо в заключение, отметив необходимость участия ВТО в переговорах о решении сегодняшней дилеммы мировой торговли.

13 июня 2018 г.
Торстен Рике | Handelsblatt

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528906620
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  