"Мировая экономика в опасности": глава ВТО видит признаки глобального спада экономики, - Handelsblatt

19:17 13.06.2018 По мнению генерального директора Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, мировая экономика находится на грани торговой войны. Глава ВТО требует совместных усилий по спасению экономики. Журналист немецкого издания Handelsblatt Торстен Рике побеседовал с Азеведо.



По мнению Азеведо, саммит "большой семерки" показал, что в торговой политике есть большие разногласия. Тем не менее, необходимо сохранять диалог между странами. "Если мы не будем продолжать разговаривать друг с другом, все неизбежно приведет к эскалации", - заявил политик. При этом необходимо сохранять продуктивный контекст будущих переговоров. "Если политические лидеры не восстановят этот конструктивный дух, от этого пострадает мировая экономика и наши граждане", - добавил Азеведо.



"Если в торговом споре наступит эскалация, это приведет к спаду по всему миру. Уже сейчас мы видим признаки того, что процесс ухудшения начался. Наблюдается сдержанность в инвестициях и покупательской активности компаний. В случае торговой войны этот процесс, несомненно, усилится", - уверен глава ВТО.



"На саммите в Канаде президент США Трамп предложит отменить все торговые ограничения внутри "большой семерки". Хорошая ли это идея?" - поинтересовался журналист.



"Либерализация торговли - это всегда хорошее дело. Главы государств и правительств должны продолжить следовать этой идее. В частности, потому, что переговоры о трансатлантическом соглашении о свободной торговле между ЕС и США прекратились", - отметил Азеведо.



Трамп утверждает, что в соглашениях о свободной торговле партнеры обманули США, и указывает на внешнеторговый дефицит Америки. Справедливо ли это обвинение?



"Всегда существует несколько причин распределения торгового баланса между странами. Речь при этом идет не только о таможенных пошлинах, но и о конкурентоспособности, курсах валют или экономической политике отдельных стран. Поэтому торговая политика не должна ориентироваться только на торговый дефицит", - считает собеседник издания.



Обращаются ли с Америкой нечестно в торговле?



"С США обращаются так, как предусматривают это правила ВТО. Эти правила Америка сама согласовала с другими странами. Сегодняшнее правительство США теперь утверждает, что эти правила якобы были плохо обговорены предыдущими администрациями. Тут я ничего не могу сказать", - заявил Азеведо в заключение, отметив необходимость участия ВТО в переговорах о решении сегодняшней дилеммы мировой торговли.



13 июня 2018 г.

Торстен Рике | Handelsblatt Источник - inopressa.ru

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