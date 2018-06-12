Президент Узбекистана назвал предательством срыв свадьбы от его имени

19:09 13.06.2018 Председатель центрального совета Союза молодежи республики Кахрамон Куранбаев высадил молодожен и отправил их на такси



Останавливать свадебные кортежи, прикрываясь именем президента, является предательством главы государства, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ответ на действия председателя центрального совета Союза молодежи республики Кахрамона Куранбаева. Об этом 13 июня сообщает издание "Даре".



"Вместо того, чтобы останавливать свадебные процессии, измените взгляды молодых людей. Это нужно делать до свадьбы. Это не произойдет за год. Нужно подготовить почву. А останавливать кортежи, ссылаясь на слова президента, - это предательство президента", - подчеркнул Мирзиеев.



Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Куранбаев сказал, что в воспитательных целях остановил свадебный кортеж и пересадил молодожен в такси, а гостей отправил в обратном направлении.



. Источник - regnum.ru

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