Кошачий бум в Китае: криптокотики и "кошачья экономика", - "Гуаньча"

15:16 13.06.2018 К 2022 году в Китае "расходы на кошачий корм" превысят японские и достигнут 1,8 миллиарда долларов



Ван Хуэй (王慧)

Гуаньча, Китай



Кошки для людей уже давно не просто домашние животные, а целое богатство.



По сообщениям газеты Nikkei Shimbun, эффект, порожденный "кошачьей экономикой", уже широко распространился по всей Азии. По прогнозам, объем рынка кошачьего корма в Китае к 2022 году обгонит Японию. В Малайзии впервые прошла выставка товаров для кошек.



Кошачий рынок Китая



Британская исследовательская компания Euromonitor International сделала прогноз, что к 2022 году расходы на корм для кошек достигнут 1,8 миллиарда долларов. Это превысит даже показатели Японии, которая первая начала извлекать выгоду из кошачьей экономики. В 2017 году в интернет-магазине "Таобао" объем продаж товаров, связанных с содержанием кошек, достиг 8,4 миллиарда юаней. Наибольшим спросом пользовались перчатки для вычесывания шерсти.



В статье "Исследование феномена кошачьей экономики в Китае", опубликованной исследовательским институтом Tencent, была приведена оценка, по которой в начале 2018 года в Китае количество людей, имеющих кошек в качестве домашних животных, приблизилось к 50 миллионам человек, при этом количество потребителей было равно 30 миллионам. Анкетный опрос показал, что коэффициент конверсии любителей котов составит 65%.



Другие статистические данные показывают, что сейчас расходы на кошек составляют примерно 50 миллиардов юаней, при этом наблюдается тенденция роста. Феномен обожания котиков широко распространяется по миру словно вирус. В Китае количество людей, которые имеют кошек, за последние годы также существенно выросло. К тем, кто безгранично обожает этих животных или к "рабам кошек" в основном относятся люди, проживающие в крупных городах и рожденные в 80-х или в 90-х годах.



По докладу Национального бюро статистики, Китай занял второе место в мире по количество людей, у которых домашнее животное - кошка. Количество питомцев было равно 58,1 миллионам, а в США это число составило 80,6 миллиона.



По опубликованной в Китае "Белой книге о домашних животных", их общее количество составило 87,56 миллиона, а объем соответствующего рынка - 134 миллиарда. Прогнозируется, что в ближайшие три года эта цифра вырастет на 40%.



Это означает, что практически на каждые десять человек приходится один человек, имеющий кошку или собаку. Оставшиеся же люди, возможно, относятся к тем, у кого нет возможности завести кота, поэтому они смотрят различные видео с этими животными или просто собирают символику с ними. Их называют - "облачные кошатники". Эта группа людей намного превышает количество тех, кто реально завел себе питомца. В интернете есть большое количество котов - интернет-знаменитостей. Например, кот-мем Ван Лоулоу. При жизни у него было 680 тысяч подписчиков, однако, к сожалению, 16 октября 2017 года он умер. Это привлекло тысячи человек, которые выражали свои соболезнования, а во многих СМИ вышли статьи-некрологи.



На фоне такого всплеска популярности домашних питомцев в Китае, главный экономист эмитента Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Ли Тому высказал следующую точку зрения: "У жителей больших городов много лишних денег, поэтому они желают найти себе духовную поддержку".



Сейчас большинство людей, которые содержат кошек, - это молодежь, съехавшая от родителей. Данные показывают, что к этой группе относятся молодые люди 80-х или 90-х годов рождения и проживающие в "городах первого уровня": Пекине, Шанхае, Гуанчжоу или Шэньчжэне. Обычно они живут далеко от родных городов, много работают, не имеют собственной семьи. Удивительно, что эти характеристики более чем на 95% совпадают с тем, как были описаны кошатники в сообщении "Поведение потребителей с домашними животными в Китае".



Время популярности кошек как домашних питомцев в Азии



По сообщениям газеты Nikkei Shimbun, по всей Азии стремительно растет потребность в кошках, вне зависимости от уровня экономического развития и количества людей, проживающих в городах.



По статистике ООН, городское население Азии в 2015 году составило 2,1 миллиарда человек. С 1990 года оно увеличилось в два раза. Урбанизация равна 48%, а значит, практически половина населения проживает в городах. Даже в жарком и влажном климате Юго-Восточной Азии, количество людей, которые заводят кошек, по-прежнему продолжает расти.



Осенью 2017 года в Малайзии прошла выставка кошек. Ответственное лицо места проведения мероприятия, Murni Ekspo, объяснил: "Несмотря на то, что климат в Юго-Восточной Азии душный и влажный, содержать кошку в помещении, где есть кондиционер, не представляет никаких трудностей".



Различные предприятия, изготовляющие продукцию для животных и предоставляющие для них различные услуги, также были представлены на этой выставке. В течение трех дней всего 20 тысяч человек посетило данное мероприятие. Компания Murni заявила, что это была первая специальная выставка в Малайзии, посвященная кошкам, но они планируют с 2018 года ежегодно проводить подобные мероприятия.



Новые отрасли в кошачьей экономике



В 2015 году японский экономист изобрел новое словосочетание: кошачья экономика. Этот термин не имеет никакого отношения к проблемам в экономике, а указывает на постоянный рост заинтересованности в обществе по отношению к кошкам и сопутствующим им товарам. Только если бизнесмены хоть где-то упомянут этих животных, то сразу привлекут внимание к продукту и получат выгоду.



Вслед за тем, как "господа Коты" все больше и больше вызывают интерес, постепенно начинает развиваться и кошачья экономика. Появляются кошачьи корма, домики для кошек, игрушки, лакомства, а также такие отрасли для котов, как лечение, косметика, передержка, похороны. Более того, открываются кошачьи кафе, кошачьи книжные магазины. Кошки повсюду! Однако, много споров вызывают такие вопросы, как здоровье котиков, их гигиена и воспитание.



Сейчас рост числа кошатников и просто любителей котиков, кажется, достиг своего пика. Такое количество "облачных кошатников" появилось из-за различных блогеров на Вэйбо, где они выкладывали будние дни своих питомцев, тем самым собрав вокруг себя множество "страстных любителей котов".



Один автор с ником Нань Чидао в социальной сети написал пост о блогерах, которые благодаря своим питомцам, заполучили множество подписчиков. Среди них, есть Сяо Мацзя, который воспитывает вислоухую шотландскую кошку и собаку самоеда. С помощью зверят, он делает рекламу, пишет заметки. В итоге, блогер успешно стал одним из лучших в сфере маркетинга. Самым популярным постом об этих двух питомцах уже поделились более 500 тысяч человек. Один его рекламный пост на Вэйбо стоит примерно 20 тысяч юаней, а годовой доход превышает 8 миллионов.



Вслед за развитием интернет-технологий, одно за другим появляются различные приложения о кошках и с кошками. "Кот во дворе" - одно из них. Это игра, которая имитирует процесс содержания этого животного. В игре ты можешь дополнительно покупать своему питомцу игрушки, строить дом. Сейчас разработчики этого приложения, следуя течению времени, не только презентовали VR версию, но и адаптировали свою работу и сняли полноценный фильм, чтобы еще больше любителей котиков попали в эту "зависимость".



В ноябре прошлого году была запущена игра CryptoKitties на блокчейне, где можно разводить котиков и торговать ими за Эфириум



Под влиянием двух самых горячих тем: кошки и криптовалюты, с момента выхода на рынок эта игра сразу же стала самой популярной программой на блокчейне Эфириума. Владельцы могли покупать и продавать, а также увеличивать разнообразие крипто-котиков. Эта программа заняла 15% всего трафика на Эфириуме.



По данным официальной статистики, сумма продаж этих виртуальных котиков уже достигла 7,9 миллиона долларов. Всего было продано более 70 тысяч криптокотов, а стоимость самого дорогого составила 260 миллионов юаней. Создается впечатление, что если в даже во что-то бесчувственное, как блокчейн, добавить лишь немного котиков, то сразу можно достичь небывалых результатов. Источник - Иносми

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