В Узбекистане запретили подхалимство президенту

14:45 13.06.2018 j

Посвящение льстивых песен, книг и фильмов действующим президентам, как правило, обычное явление в постсоветской Центральной Азии, передает ozodlik.org.



Узбекистан хочет показать, что стал исключением. Недавно власти заявили о запрете на такое подхалимство и предупредили, что хвалебные песни, посвященные действующему главе государства, могут стоить певцам и композиторам их лицензий на исполнение.



Это объявление было сделано после встречи 2 июня в "Узбекконцерте" – государственном органе, курирующем узбекскую индустрию развлечений.



"Посвящение видеоклипов некоторым людям, деятельности глав государств... неэтично", – сказал присутствующим временный директор "Узбекконцерта" Азамат Хайдаров.



Этот шаг был предпринят спустя несколько недель после того, как певица из Узбекистана подверглась критике за музыкальный клип, который она посвятила президенту Шавкату Мирзиееву, пришедшему к власти в сентябре после смерти президента Ислама Каримова, долгое время правившего страной. Источник - ozodlik.org

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