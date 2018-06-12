|Бывший ответственный секретарь МИД Казахстана Карашев арестован за особо крупную взятку
14:31 13.06.2018
Нацбюро задержало бывшего ответственного секретаря МИД РК за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин, передает Bnews.kz.
"Национальное бюро по противодействию коррупции при получении взятки в крупном размере изобличен бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел − Карашев. Занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурикенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 млн тенге", − сообщил Нурлан Жахин на брифинге.
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В свою очередь, Сакенова, Нурикенов и Джумасанова организовав преступную схему получили свыше 20 млн тенге взятку от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства
Всего к уголовной ответственности привлекаются 6 лиц. С санкцией суда Карашев и Нурекенов заключены под стражу, к Сакеновой применен домашний арест.