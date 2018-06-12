Бывший ответственный секретарь МИД Казахстана Карашев арестован за особо крупную взятку

14:31 13.06.2018 Нацбюро задержало бывшего ответственного секретаря МИД РК за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин, передает Bnews.kz.



"Национальное бюро по противодействию коррупции при получении взятки в крупном размере изобличен бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел − Карашев. Занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурикенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 млн тенге", − сообщил Нурлан Жахин на брифинге.



Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Карагандинской области

Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Карагандинской области

В свою очередь, Сакенова, Нурикенов и Джумасанова организовав преступную схему получили свыше 20 млн тенге взятку от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства



Всего к уголовной ответственности привлекаются 6 лиц. С санкцией суда Карашев и Нурекенов заключены под стражу, к Сакеновой применен домашний арест. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Bnews.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528889460

Новости Казахстана

