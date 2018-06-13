Кыргызско-узбекская граница: споры из-за жайлоо Кара-Дабан и Шалан

14:11 13.06.2018 Жители села Кызыл-Булак Кадамжайского района сегодня направили обращение президенту Жээнбекову, спикеру Жогорку Кенеша и фракционным лидерам. Они сообщают о том, что на летние пастбища Кара-Дабан и Шалан, расположенные у анклава Шахимардан, вошли и пытаются занять граждане, военнослужащие Узбекистана и просят власть уточнить границу. Местные власти заявляют, что таких действий узбекская сторона не предпринимала.



Обращение с подписями 300 граждан сегодня вручено депутатам ЖК. В нем граждане Кыргызстана рассказывают, что узбекские пограничники постепенно начинают захватывать летние пастбища, которыми сыздавна пользовались граждане Кыргызстана, и просят принять срочные меры. Один из подписавших обращение, председатель общества "Молдо Нияз - Кызыл Булак" Канат Мурзахалилов рассказал Би-Би-Си следующее:



"На протяжении недели в нашем селе Кызыл Булак Кадамжайского района Баткенской области усиливается недовольство тем, что граждане Узбекистана проникают на наши пастбища Кара-Дабан и Шалан рядом с узбекистанским анклавом Шахимардан, которыми на протяжении веков пользовались наши предки, и пытаются ими завладеть. С большим прискорбием сообщаем, что от местных органов власти на данный момент нет никакой реакции. Поэтому мы вынуждены обратиться к вышестоящим. Надеемся, что решат наш земельный вопрос".



Местные власти по-другому объяснили ситуацию. По словам заместителя акима Кадамжайского района Абдыманапа Жакпарова, недовольство возникает по причине недопонимания. Так как земли, граничащие с анклавом Шахимардан, считаются спорными, приход и уход граждан соседних стран на эту территорию является обычным явлением, пояснил он.



"Народ на пустом месте устраивает переполох. Никакую землю граждане Узбекистана не занимали. Это говорит и глава сельской управы. Во главе с акимом мы встретились с населением, даст Бог, встретимся в эту субботу. Необходимы разъяснительные работы. Как известно, в настоящее время идут работы по уточнению границы. Мы изучим и представим дополнительную информацию".



На территории Кыргызстана имеются 4 узбекистанских анклава: Сох, Чон-Кара-Калча, Шахимардан, Таш-Добо. Большая часть границы еще не согласована. На протяжении многих лет Узбекистан придерживался жесткой позиции в процессе уточнения границы, переговоры не сдвигались с места. Со времени прихода на пост президента Шавката Мирзиеева активизировались переговоры по границе. Сообщалось, что стороны достигли консенсуса по ряду спорных участков. В настоящее время продолжаются переговоры по согласованию границы. По отдельной информации, в это время в Узбекистане проходит очередное заседание межправительственной комиссии.



Автор: Сапаргуль Абдинабиева, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке

BBC. Кыргыз кызматы

13 июня 2018 Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528888260

Новости Казахстана

