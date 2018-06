Осторожно! Китайский красный дракон! - А.Аганин

14:08 13.06.2018 Следует отметить, что войсковые учения НОАК с переброской армейских группировок железнодорожным транспортом из Центрального части КНР на границу с Казахстаном, а авиации непосредственной поддержки сухопутных войск прямо на аэродромы Казахстана давно проведены



Присутствует опасение, что итогом визита будет опять какая-нибудь труба, или ракета, поставляемая туда, а ИДЕЮ КНР может так никто и не подарит.

1. В эти несколько последних то ли праздничных, то ли трагических дней мы смогли наблюдать помпезные картинки блистательного антуража и бравурное пропагандистское сопровождение в СМИ встречи на высшем уровне политических лидеров Российской Федерации и КНР в Пекине, которая прошла 8 июня 2018 года. Итоги встречи были омрачены "постными лицами" Си Цзиньпина и В. Путина, явно озабоченных чем-то посторонним, о чем говорить на публику нельзя по причине серьезности вопроса.

Ряд отечественных военных китаеведов, опираясь на разведывательные признаки (уши подлинной сущности, торчащие над маскировочными сетями дезинформации) попытались представить ту зловещую сущность, которая расстроила лидеров двух великих государств.

В последние четыре дня (07 – 10 июня 2018 года) произошли четыре знаковых события саммитов различных групп глобального согласования и управления:

1) неофициальная ежегодная конференция "Бильдельбергский клуб", прошедшая в Турине (Италия), где планировщик за кулисой оповещает "сильных мира сего" о тайных замыслах развития обстановки во всем мире на ближайшую перспективу;

2) 8 – 9 июня 2018 года в отеле "Мануар Ришелье" в Ла-Мальбе, район Шарлевуа-Эст, Квебек, Канада прошел 44-й саммит международного клуба "Группа семи" (G-7), где уже на публику показывается состояние дел в верхнем эшелоне регулярной власти "коллективного Запада", а – это морской блок геополитики;

3) Встреча глав государств-членов ШОС в Циндао (КНР), где согласовываются курс и линия геополитики государств континентального блока геополитики;

4) Встреча Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и председателя Объединенного комитета начальников штабов (The Chairman of the Joint Chiefs of Staff, CJCS) вооруженных сил США в Хельсинки (Финляндия), обсудивших военную обстановку вокруг Сирии, на Украине и в Центральной Азии.

2. Если теперь, лишь по признакам встреч на высшем уровне, оценить целостную картину происходящего, то согласование чисто военных вопросов начальниками штабов континентального (Российская Федерация) и морского (США) блоков государств позволяет полагать, что на всех отмеченных уровнях, так или иначе, речь велась о развале старого мирового порядка индустриального общества и переходе в новый мировой порядок глобального общества с шестым технологическим укладом с подталкиванием перемен силой (война)!

Благоприятную обстановку отвлечения внимания причастных, да и широких масс непричастных к делам "сильных мира сего", от военной части замысла перемен предоставляет проведение в России Чемпионата мира по футболу 2018 года (FIFA World Cup 2018) с 14 июня (Грузия напала на Южную Осетию именно в день начала Летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, переворот на Украине был осуществлен незадолго до закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года). А самое выгодное в пропагандистском плане направление боевых действий предоставляет вполне законный в соответствии с нормами международного права решительный удар Вооруженных Сил Украины по непризнанным ни Россией, ни КНР формально сепаратистским самопровозглашенным народным республикам Донбасса.

Для растаскивания сил континентального блока удар Вооруженных Сил Украины на западном направлении должен сопровождаться натиском террористических банд на Большом Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Тем более, что мировые СМИ давно показали, что вытесненные из Сирии силы международного терроризма из ИГИЛ (организации, запрещенной в Российской Федерации) уже собраны в Афганистане и готовы наступать по направлению Герат – Мары на Туркмению, а потом вдоль побережья Каспийского моря – на Казахстан и далее в Поволжье.

Вполне очевидно, что КНР своей совокупной мощью и массовой, все еще Народной Армией, способен и будет прикрывать лишь государства Экономического Пояса Нового Шелкового Пути, и не станет выступать на стороне формальных сепаратистов из Донбасса, оставив это направление на совести российского руководства. Так, со стороны ОДКБ накануне саммита ШОС прозвучали призывы к КНР к коллективному отпору террористам в Центральной Азии.

То есть, натиск "трех зол" (терроризм, экстремизм, сепаратизм), а также злобные кибератаки и наркотрафик в Центральную Азию создают условия для законного (по просьбе правительств центральноазиатских государств) ввода китайских войск охраны тыла по всему протяжению Нового Шелкового Пути.

А присутствие китайских войск охраны тыла обеспечит условия для завода на территорию государств центральноазиатского экономического пояса Нового Шелкового Пути миллиардов долларов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

И все это называется словами "реализация Китайской мечты возрождения всемирного китайского величия".

Что же касается политического единства 12-ти исламских государств "одного пояса", то эту задачу к 2025 году будет решать Новый тюркский красный халифат во главе с Эрдоганом.

России же по традиции (как когда-то поляки во времена смуты Лжедмитрия, шведы Карла XII, французы Наполеона, немцы Гитлера) придется отражать натиск "коллективного Запада" на Украине. Символом же всеобъемлющего стратегического взаимодействия добрых соседей КНР и Российской Федерации в новую эпоху новой судьбы человечества послужил китайский Орден Дружбы, который Си Цзиньпин возложил на плечи В. Путина.

4. Что же касается каких-либо рекомендаций на концептуальном уровнен, то они сводятся к следующему.

По существу, оценка обстановки должна проводиться в рамках китайской "трех сильной связки": "мы сами", "наши враги", "наши союзники".

Достойны удивления разглагольствования наших патриотов про российско-китайское "стратегическое партнерство", которое преподносится российской официальной пропагандой как заранее предопределенный залог объединения усилий Российской Федерации и КНР на фоне российско-американского противостояния.

Для русскоцентричных мозгов "стратегическое партнерство" – это практически "стратегический союз", где каждый из "партнеров"/"союзников" готов и обязан "живот положить за други своя", что, кстати, русские, скорее всего, сделают не задумываясь, если КНР их об этом слезно попросит.

А для китаецентричных мозгов "стратегическое партнерство" – это не более, чем исполнение "партнерами" "от сих до сих" достигнутых двусторонних договоренностей, оставаясь "при своих интересах и при собственном суверенитете".

Так что, если, к примеру, Российская Федерация завопит: "Китай, спасай!" – КНР может и бровью не повести, коль скоро о чем-то подобном ранее не договаривались.

"Союзничество" для китаецентричных мозгов – это вообще ругательное слово, потому что из двух "союзников" (в китайском понимании) один всегда "ведущий", "главный", "попирающий суверенитет другого", а другой всегда "ведомый", "зависимый", "поступающийся собственным суверенитетом ради другого" совсем как говорила Люся Виноградова, героиня фильма "Самая обаятельная и привлекательная": "Как сказал Ларошфуко: "Из двух любящих один любит, а другой позволяет себя любить".

Для русских "союзнические отношения" – это святое, это, прежде всего, жертвенность собой ради "союзника": можно в связи с этим вспомнить такие перлы как "выполняя свой союзнический долг...", "верный своим обязательствам...".

Когда "союзники" и "партнеры" слышат такое от русских, они наверняка потешаются над нами, но охотно нас используют при этом в своих целях.

5. Во времена перестройки был совершен роковой и безвозвратный шаг от четкого выполнения ранее взятых на себя обязательств к принципиальным стратегическим уступкам.

Первому-то СССР "прогнулся" как раз именно КНР, а не НАТО: вывод 40-й армии из Афганистана, 39-й – из МНР, отвод войск от советско-китайской границы и принуждение СРВ к выводу своих войск из Кампучии, – все это произошло как реакция на требования КНР и на несколько лет раньше вывода советских войск из Восточной Европы.

Недаром же в "Очерке по истории КНР" (на самом деле несколько довольно толстых томов) современные китайские историки обращают внимание на то, что на приснопамятных политических консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел двух государств с 1982 года до начала 1985 года советская сторона занимала жесткую и неуступчивую позицию и слышать не хотела про устранение "трех больших препятствий".

Но потом пришел М. Горбачев и устранил, – в мае 1989 года он прибыл "ко двору Сына Неба" с "дарами" – гарантиями выполнения китайских условий по нормализации двусторонних отношений.

После этого фактического признания советского "вассалитета" (в традиционных китайских представлениях) перед Срединным государством ни поздний СССР, ни Российская Федерация политически не могли и до сих пор пока не могут претендовать не то, что на статус "старшего брата" в отношениях с КНР, как в 1950-е годы, но с огромной натяжкой способны вести речь хотя бы об относительном паритете в двусторонних отношениях, более всего опасаясь, как бы вновь "не обидеть" КНР.

Поэтому незавидная роль Российской Федерации как "нашего союзника" в китайской концептуальной "трех сильной связке" усугубляется ее "потерей лица" в результате стратегических уступок последних 30 лет, неспособности и нежелания исправить это положение, "подправив" собственное "лицо".

Отдельные отечественные концептуалисты все время говорят о "Новой Орде" как форме и способе одоления Срединного государства китайцев Светом с Востока, где "старшая сестра" по имени Россия будет наставником КНР собственным авторитетом и мудростью.

Однако, эта идея политически была уместна ровно 30 лет назад, в то время, когда СССР еще не совершил трагических ошибок, еще не "потерял лицо" в глазах КНР. А сегодня в китайском сознании более нет места преклонению перед историческим опытом России или даже СССР, "иных уж нет, а те далече…".

Сегодня существует расхожая точка зрения, что КНР просто "терпит" Россию до той поры, пока окончательно не договорится обо всем, о чем ему нужно, с США.

Выстраивать же сегодня отношения с КНР с какой-никакой пользой для себя Россия способна, лишь исподволь, тонко "подставляя" КНР под американские удары и "ПОТЕРЮ ЛИЦА", лишь доходчиво объясняя КНР, что, не приняв те или иные предложения России, он серьезно усугубит свое положение и так далее.

То есть, сегодня речь идет о сугубо прагматичном (и, что самое главное, очень тонком, неощутимом для КНР) подталкивании КНР к более тесному и глубокому сотрудничеству с Россией.

А делать это можно лишь "мягкой силой" нового пути мысли (синь сы лу) к общему будущему новой эпохи информационного общества, которым выступает рожденная в России, ни у кого не списанная система взглядов концептуальной власти.

КНР, несмотря на большое мое уважение к ней, не может рождать ИДЕЮ. Он упорный, трудолюбивый, скрупулезный, НО она – исполнительница чужих идей.

Почему КНР является Поднебесной? Потому что она расположена под небесной страной Россией (если смотреть на политической карте мира, то есть, Россия на карте сливается с небесами).

КНР ждет от России ИДЕИ как от духовного наставника, а получает газопровод. А газопровод – это прибыль России. Шелковый Путь – тоже прибыль. Не зря же на торговых путях всегда сидели бездуховные люди. А способ получения прибыли известен: нажиться одним, за счет других.

Вот и получается: вместо Великой Идеи Развития, подаренной КНР в поиске Пути, наша Россия дарит Обман или Рыночную Иллюзию. Ну и пару технологий в виде С-400, которые китайцы разберут до винтика, а потом соберут свои. А дальше что мы можем дать? Мало мы технологий передали КНР, что ли? А они ждут ИДЕЮ. Потому что сами не могут ее придумать, они отличные исполнители чужих замыслов.

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину самый древний китайский музыкальный инструмент арфу гуцинь и тяньцзиньскую глиняную статую нижэньчжан с лицом главы российского государства

Существует опасение, что от Медведева не дождались, от Патриарха не дождались. А от Путина дождутся? Говорят, что Путин – не духовный наставник Великой страны, а просто друг Поднебесной.

Потому что дружить ему якобы больше не с кем. Все уже отвернулись.

Так что присутствует опасение, что итогом визита будет опять какая-нибудь труба, или ракета, поставляемая туда, а ИДЕЮ КНР может так никто и не подарит.



