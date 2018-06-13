 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Честь для бесчестных. Саммит Ким-Трамп, - Suddeutsche Zeitung
13:52 13.06.2018

Встреча с президентом США на равных лишь усиливает уверенность северокорейского диктатора в том, что именно ядерная программа может обеспечить ему место за столом переговоров, пишет Sueddeutsche Zeitung.

"Эти фотографии мигом облетели весь мир, - отмечает автор публикации Тобиас Матерн. - Однако встреча в Сингапуре, помимо кадров, на которых в непривычном, почти дружеском единении, запечатлены президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, оставляет без ответа один из главных вопросов: что она принесла по существу?"

Как и ожидалось, Трамп подвел весьма позитивный итог прошедшим переговорам, назвав их "великим делом" и пообещав, что решение вопроса о денуклеаризации Северной Корее будет начато "очень скоро".

"Однако трезвый взгляд на итоги саммита, касающиеся ядерного разоружения, не позволяет сделать выводы о каких-либо весомых результатах", - констатирует журналист.

Как следует из совместной декларации, Трамп обязуется "обеспечить гарантии безопасности (Северной Корее), а Ким подтверждает, что берет на себя крепкое и нерушимое обязательство по денуклеаризации Корейского полуострова".

Юкия Амано, глава МАГАТЭ, похвалил заявления Ким Чен Ына о намерении предпринять шаги в вопросе ядерного разоружения, но подчеркнул, что "МАГАТЭ будет пристально следить за переговорами двух стран по реализации результатов, достигнутых на саммите". Хотя Амано вслух этого не произнес, для осуществления соответствующего надзора необходимо провести еще несколько раундов переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Между тем "отец нынешнего северокорейского лидера выкинул в 2009 году инспекторов МАГАТЭ из страны, и организация была вынуждена следить за ростом ядерных амбиций Пхеньяна со спутников", пишет автор.

"Большинство экспертов-ядерщиков разочарованы встречей в Сингапуре", - передает Матерн.

Как сказала в интервью изданию исполнительный директор Международной кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин, "я рада тому, что оба лидера согласились пойти по пути дипломатии", "однако меня беспокоит то, что саммит узаконивает статус Северной Кореи как ядерной державы".

"Ким Чен Ын смог встретиться с президентом США на равных. Это лишь усиливает уверенность северокорейского диктатора в том, что именно ядерная программа может обеспечить ему место за столом переговоров", - говорится в статье.

"С точки зрения разоружения и вопроса о нераспространении ядерного оружия результаты саммита разочаровывают", - отметил в беседе с изданием эксперт в области разоружения из берлинского Фонда науки и политики Оливер Майер. Северной Корее даже не пришлось обновить свое согласие не проводить в дальнейшем ракетных испытаний. Достигнутые договоренности, с его точки зрения, не содержат согласия на контроль со стороны международного сообщества.

"Саммит в Сингапуре, по мнению экспертов, ослабляет Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В нем прописана обязанность ядерных держав сокращать свой арсенал, а тех стран, которые ядерным оружием не владеют, не стремиться получить его в свое распоряжение. Северная Корея, - говорится в статье, - условия договора не соблюдает". По мнению аналитика Майера, теперь режим получает за это награду. "США пообещали Пхеньяну гарантии безопасности, даже не добившись от Ким Чен Ына возврата под юрисдикцию Договора о нераспространении. Это опасный сигнал, суть которого в следующем: тот, кто реализует противоречащую международным нормам ядерную программу, получает место за столом переговоров".

Одновременно с этим Трамп изолирует Иран, отмечает журналист. Из Тегерана в адрес Пхеньяна уже поступило предостережение. "Надеюсь, северокорейский лидер понимает, что ведет переговоры с тем, кто может изменить свое мнение уже в самолете", - заявил некий представитель иранского правительства.
13 июня 2018 г.
Тобиас Матерн | Süddeutsche Zeitung

Источник - inopressa.ru
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