 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как убийство 14-летней Сузанны Ф. раскалывает немецкие города, - Tagesspiegel
13:51 13.06.2018

С того момента, как стало известно, что Сузанна Ф. убита, жители немецкого Майнца говорят о страхе. Но одни боятся тех, кто стремится получить статус беженцев, другие испытывают страх перед АдГ, пишет Хелена Виттлих в статье на сайте Tagesspiegel.

Али Б., сознавшийся в убийстве Сузанны Ф., приехал в Германию в октябре 2015 года; его заявка на получение статуса беженца была отклонена в декабре 2016; он обжаловал это решение - судебного постановления по этому делу не вынесено до сих пор, поэтому он имел возможность все это время находится на территории ФРГ, говорится в статье.

На площади Гутенберга в Майнце царит тишина. Здесь на траурном митинге собрались 150 жителей города. "Сегодня единство города может оказаться под угрозой, - замечает журналистка. - Часть горожан находит в недавнем убийстве подтверждение своим страхам в отношении чужаков, другие боятся тех вещей, которые случаются, когда люди руководствуются именно этими страхами".

Бургомистр Майнца Гюнтер Бэк в ходе траурных мероприятий заявил о том, что "Майнц - не место, где правые чувствуют себя комфортно". Видимо, поэтому, пишет журналистка, в центр города пришли лишь 35 демонстрантов, мобилизованных, в частности, АдГ, с транспарантами "Кандель повсюду!" (в городе Кандель на юго-западе Германии произошло еще одно громкое убийство девушки, совершенное, предположительно, мигрантом из Афганистана. - Прим. ред.). Подобная надпись говорит в первую очередь о том, что этим демонстрантам "нет никакого дела до Сузанны Ф. и ее убийцы", пишет Виттлих, "для них все это политика".

За время пребывания на территории Германии Али Б. неоднократно попадал в поле зрения полиции в связи с правонарушениями различной степени тяжести. После убийства ему и семи членам его семьи удалось выехать из Германии в Ирак, сообщает автор.

"Вырисовывается определенная схема: моменты в биографиях уже осужденных или предполагаемых убийц девушек и женщин в Фрайбурге, в Канделе и во Флензбурге демонстрируют схожие черты. В берлинском Тиргартене летом прошлого года чеченец, которого не должно было быть в стране, совершил убийство женщины. В декабре 2016 года опытный преступник, выходец из Туниса, угнал грузовик и совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине", - передает Виттлих.

Поимка Али Б. в Ираке, говорится в статье, удалась, в числе прочего, благодаря содействию властей автономного региона Курдистан на севере Ирака - он был схвачен сотрудниками спецподразделений. Предполагаемый убийца был доставлен в Германию, "власти которой позволили ему беспрепятственно покинуть территорию страны".

Преступление вызвало резонанс, и именно это, скорее всего, побудило канцлера Меркель прокомментировать произошедшее. Находясь на саммите в далекой Канаде, она заявила о "гнусном убийстве" и "непостижимых страданиях, которые обрушились на жертву и ее семью и тронули всех, в том числе и меня".

Затронуло преступление и Рамина Мохабата, выходца из Афганистана, пишет автор статьи. Через день после задержания Али Б. в Ираке Рамин начал подозревать, что обвинения против предполагаемого убийцы могут повлиять и на его жизнь.

"Рамин с друзьями хотел попасть на народные гулянья в Хофхайме (федеральная земля Гессен). Не успели они появиться на празднике, рассказывает он, как к ним приблизилась группа молодых людей: "Что вы тут забыли? Проваливайте!" Потом появились и другие", - передает журналистка.

"Я испугался", - рассказывает молодой человек. "Во второй группе я заметил турок". Он заметно нервничает - в последние дни его то и дело задевают в общественном транспорте, ему не хочется выходить на улицу. "Я должен жить с этим. Здесь я начал все с нуля, я не смогу повторить все снова", - говорит Рамин. Ему 29 лет, на родине он работал журналистом, в Германию приехал три года назад, начал учить немецкий язык - через два семестра он закончит курсы и хочет пойти учиться дальше.

"Какой-то идиот что-то сделал, и теперь мы все виноваты, - говорит он. - Думаю, все будет только хуже".

Хуже стало в первую очередь Сузанне Ф. и ее маме, пишет автор. 1 июня мать девушки обратилась через Facebook к Ангеле Меркель, сетуя на то, что чувствует себя оставленной на произвол судьбы как государством, так и полицией. Ее дочь пропала 22 мая, и на тот момент не было обнаружено и зацепки, которая могла пролить свет на ее исчезновение.

"На ее странице в Facebook развернулась дискуссия относительно миграционной политики ФРГ. "Меркель во всем виновата", - кричали правые. "Тот, кто не голосует за АдГ, берет часть вины на себя".

Полиция, как пишет журналистка, искала Сузанну Ф. не в полную силу. Девушка с начала года регулярно прогуливала школу и не появлялась дома. "Теперь на ее похороны собирает средства весь район", - говорится в статье.

В Майнце и Висбадене, расположенном по другую сторону Рейна, прошло в общей сложности семь демонстраций. В субботу сторонники правой АдГ требовали "реальных последствий", как гласили надписи на транспарантах. Председатель фракции АдГ в парламенте Рейнланд-Пфальца Уве Юнге заявил о "доверчивости массы населения", к которой относилась и 14-летняя жертва, поплатившаяся за свое доверие жизнью. "О том, почему убийство Сузанны Ф. является политическим, политик пояснил в интервью, указав, что это преступление ставит под сомнение нынешнее миграционное законодательство", - передает автор.

Женщина, выступившая в ходе акции, которую в субботу вечером в Майнце устроили сторонники левых сил, выразила соболезнование матери убитой девушки. Дрожащим голосом она сказала, что сама мать и не представляет, каково это потерять ребенка таким образом. "Тем более отвратительно то, что правые, как стервятники, дожидаются, когда что-то подобное случится", - заявила она.

12 июня 2018 г.
Хелена Виттлих | Tagesspiegel

Источник - inopressa.ru
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