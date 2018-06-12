Зачем Жээнбеков свозил в Китай зятя? - Багыт.kg

13:46 13.06.2018 Общественность бурно обсуждает 4-хдневнюю рабочую поездку президента Сооронбая Жээнбекова в Китай. Особенно много критики звучит в адрес людей, сопровождавших его. Среди общественности и в СМИ активно обсуждают то, как Жээнбекова сопровождал "коррупционер" Жапаров. Находятся и те, кто критикуют сотрудника аппарата правительства Атабека Абжалиева, который отправился в эту поездку с тестем. Напомним, господин Атабек женился на дочери Сооронбая Шариповича. Его отец сейчас является депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата Журт". На такие поездки государственного уровня обычно берут высокопоставленных чиновников. Зачем туда поехал сотрудник аппарата правительства? Соответствующим сторонам следовало бы объясниться…



Источник: газета "Багыт.kg" №20 от 13.06.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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