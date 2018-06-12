 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался главный-имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов
13:43 13.06.2018

Главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов скончался утром 13 июня. Эту информацию подтвердило Духовное управление мусульман Узбекистана.

Сообщается, что поминальный (джаназа) намаз по Анвару-кори Турсунову пройдет сегодня после намаза аср в соборной мечети "Минор" в городе Ташкенте.

"Сегодня мусульмане нашей страны столкнулись с большим горем, тяжелой утратой. Уважаемый устаз Анвар-кори Турсунов, известный не только в нашей стране, но и в соседних странах своей плодотворной службой, отошел в мир иной. Руководство, улемы, имам-хатибы и мударрисы Духовного управления мусульман Узбекистана выражают глубокие соболезнования членам его семьи и родным", – говорится в сообщении ДУМУ.

60-летний Анвар-кори Турсунов 5 апреля перенес операцию в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). Сообщалось, что с тех пор он находится в тяжелом состоянии, в состоянии комы. "Озодлик" ранее сообщал о том, что Анвар-кори Турсунов перенес операцию после инсульта, а затем пошел на поправку и вышел из комы.

4 и 8 июня в социальных сетях появились сообщения о кончине Анвара-кори Турсунова. Однако тогда ДУМУ опроверг эти сообщения, назвав их безосновательными и ложными.

Анвар-кори Турсунов считается одним из самых известных религиозных деятелей в Узбекистане. В 2009 году на Анвара-кори Турсунова было совершено покушение. Ночью 31 июля того года трое неизвестных лиц нанесли Турсунову девять ножевых ранений возле его дома. Напавшие на Турсунова сбежали с места преступления. По подозрению в покушении на Анвара-кори Турсунова были задержаны около 70 человек. Однако суд над ними проходил в закрытом режиме.

С 1999 года Анвар-кори Турсунов являлся главным имамом города Ташкента. В 1989-1992 годах он редактировал перевод Корана на узбекском языке, осуществленного шейхом Алауддином Мансуром.

Источник - centralasian.org
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