|В Таджикистане ужесточили наказание за коррупцию
13:37 13.06.2018
Парламент Таджикистана 13 июня внес поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание при даче или требовании взятки.
Силовые органы считают, что действующие сегодня в стране штрафы в виде наказания за коррупционные преступления не эффективны.
Тохир Нурзода, заместитель председателя Государственного агентства по борьбе с коррупцией, на заседании в парламенте сказал, что "статистика и опыт показывают, что в течении двух последних лет количество коррупционных преступлений увеличилось. Штрафы за подобные преступления лишь способствуют их увеличению. Поэтому мы учтя и предложение ООН, пришли к выводу, что необходимо отменить штрафы для коррупционных преступлений", - сказал он.
Два года назад парламент Таджикистана принял соответствующие поправки и позволил "взяточникам" в обмен на 200 сомони (около 22 доллара) "выкупать" один тюремный день.
В итоге депутаты одобрили законопроект.