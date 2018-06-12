В Таджикистане ужесточили наказание за коррупцию

13:37 13.06.2018 Парламент Таджикистана 13 июня внес поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание при даче или требовании взятки.



Силовые органы считают, что действующие сегодня в стране штрафы в виде наказания за коррупционные преступления не эффективны.



Тохир Нурзода, заместитель председателя Государственного агентства по борьбе с коррупцией, на заседании в парламенте сказал, что "статистика и опыт показывают, что в течении двух последних лет количество коррупционных преступлений увеличилось. Штрафы за подобные преступления лишь способствуют их увеличению. Поэтому мы учтя и предложение ООН, пришли к выводу, что необходимо отменить штрафы для коррупционных преступлений", - сказал он.



Два года назад парламент Таджикистана принял соответствующие поправки и позволил "взяточникам" в обмен на 200 сомони (около 22 доллара) "выкупать" один тюремный день.



В итоге депутаты одобрили законопроект. Источник - centralasian.org

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