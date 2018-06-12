УкрКлоун. Отец Порошенко нацепил и незаконно носит звезду Героя Советского Союза

13:33 13.06.2018 На груди у отца Порошенко заметили незаслуженную звезду Героя СССР



Пользователи соцсетей обратили внимание, что отец Петра Порошенко Алексей носит звезды Героя СССР и Героя Социалистического Труда, хотя не был отмечен этими наградами.



"Потрошенко разместил в Facebook фото своего папаши. На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины. Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г… никогда не было (списки есть в открытом доступе, можете проверить", – написала пользователь Twitter со ссылкой на журналиста Александра Роджерса (орфография автора сохранена).



Потрошенко разместил в фейсбуке фото своего папаши.На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины.Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г..никогда не было (списки есть в открытом доступе,можете проверить.Александр Роджерс.



Фото в Facebook Порошенко разместил в честь дня рождения своего отца. "Для меня этот день особенный, потому что сегодня годовщина безвиза, а также потому, что я подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде", а еще потому, что сегодня мой отец празднует свой день рождения. Долгих лет жизни, папа!" – написал украинский президент.



Вместе с тем в находящихся в открытом доступе списках Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда действительно нет имени отца Петра Порошенко.



Впрочем, по словам некоторых блогеров, не исключено, что Порошенко-старший носит звезду "Героя казачества". "Я детально разбирался в 14-м году относительно этой награды. Это звезда героя казачества. Это такой себе значок, похожий на Героя СССР", – пишет коллекционер и фалерист Андрей Боечко.



Согласно открытым данным Алексей Порошенко является Героем Украины (с 2009 года). Он также награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени, Орденом "Знак Почета", медалью "За трудовое отличие" и медалью в ознаменование 100-летней годовщины рождения Ленина.



фото тут -

https://vz.ru/news/2018/6/13/927473.html Источник - vz.ru

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