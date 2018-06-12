Братство кольца. Жители кыргызского села Максат после конфликта на границе провели ифтар для таджиков

13:30 13.06.2018 Жители кыргызского села Максат после конфликта на границе провели ифтар для таджикистанцев



В селе Максат Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана прошел ифтар совместно с жителями села Офчу-Калача Гафуровского района Согдийской области Таджикистана.



Из приграничного села на разговение прибыли около ста человек, рассказали в администрации Баткенской области. Инициативу проведения совместного ужина подняла кыргызская сторона.



4 июня в селе Максат на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт с участием местных жителей и пограничников. По информации Государственной пограничной службы КР, граждане Кыргызстана организовали на участке "Футбольное поле" стихийную торговлю фруктами. Таджикские пограничники прогнали их с участка, при этом, как считают, местные жители, они вторглись на территорию Кыргызстана. Когда на место прибыли пограничники Кыргызстана, между военнослужащими возникла драка. В результате трое таджикских солдат с 4 автоматами Калашникова были задержаны. Были произведены выстрелы в воздух. Спустя около часа их вернули таджикской стороне.



После этого главные пограничники двух стран встретились на территории Таджикистана и приняли решение не применять оружие в ходе возникновения конфликтов на границе. Источник - centralasian.org

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