Главный Каз-агашка Нуртай Абыкаев возглавил "Фонд Соотечественники"

13:04 13.06.2018 Президентом АО "Отандастар қоры" - "Фонд Соотечественники" избран Нуртай Абыкаев. Информацию подтвердили в организации, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, создать фонд "Отандастар" поручил Президент Нурсултан Назарбаев на V Всемирном курултае казахов в прошлом году. "Мы приняли людей из Северного Кавказа, чеченцев, открыли для них свои двери. Почему мы теперь должны обделять своих, казахов? Я призываю бизнесменов внести свой вклад. Руководству Курултая, Администрации Президента и правительству поручаю создание вышеназванного фонда", - сказал Глава государства. Нуртай Абыкаев с 1991 по 1994 год был руководителем Аппарата Президента и кабинета министров РК. С 1995 по 1996 год занимал должность посла Казахстана в Великобритании, по совместительству работал послом в Швеции, Норвегии и Ирландии. С 1996 по 1998 год был первым помощником Президента. Также Нуртай Абыкаев возглавлял Комитет национальной безопасности РК, руководил Администрацией Президента Казахстана. Работал послом Казахстана в России. Нуртай Абыкаев с 1992 года является президентом Национальной ассоциации гольфа РК. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tengrinews.kz

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