Миллионеры из кыргызской таможни (расследование), - "Дело №"

12:26 13.06.2018 МИЛЛИОНЕРЫ ИЗ ТАМОЖНИ



Одного из них предъявили изумленным кыргызстанцам.



Пока только одного…



Аресты коррупционеров в сегодняшнем Кыргызстане - явление частое. И арест полковника таможенной службы Нурбека Айбашева сам по себе никого бы особо не удивил.



Удивило другое.



Правоохранительные органы, чего раньше не случалось, чуть-чуть приоткрыли завесу над святая святых - над личным богатством подследственного.



Перед взорами потрясенной публики предстал дворец таможенного начальника Айбашева: видеозапись короткой "экскурсии" по апартаментам обвиняемого опубликовала Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. Стало известно кое-что и о результатах обыска этих апартаментов.



Вот тут уже было чему изумиться обывателю. Хотя то, что таможенные начальники в Кыргызстане - люди очень и очень богатые, было известно всегда.



Полковник таможенной службы Нурбек Айбашев.



ПЯТЫЙ В ДЕСЯТКЕ БОГАЧЕЙ



Получить представление об этом богатстве очень непросто. Журналистам доступны лишь официальные данные - сведения о доходах и об имуществе, которые указывают в своих декларациях САМИ таможенные начальники. Да и то не все, а лишь те, кто занимает так называемые политические должности, - председатель Государственной таможенной службы и его заместители. Декларации же начальников рангом пониже обнародованию не подлежат.



А зря! Несколько лет назад был опубликован весьма любопытный рейтинг "10 самых богатых таможенников Кыргызстана". И вошли в эту десятку отнюдь не руководители ГТС, а начальники самого что ни на есть среднего звена.



Самым богатым таможенником страны - только по официальным данным - оказался скромный заместитель начальника одного из управлений ГТС Ким Ин Сен. Его состояние - задекларированное - составляло 38 миллионов 500 тысяч сомов. В эту сумму входили годовой доход плюс квартира, дом, земельный участок и движимое имущество, приобретенные за два десятка лет.



Сейчас Ким Ин Сен, судя по информации на сайте ГТС, возглавляет Северо-Восточную таможню, образованную в этом году на базе бывшей Центральной таможни путем присоединения к ней железнодорожной таможни "Северная" и таможни "Нарын" (такие реформы успел провести за недолгое время своего председательства в ГТС Кубанычбек Кулматов). Однако, по неофициальным данным, Ким Ин Сен с этой должности был несколько дней назад тихо снят.



Вернемся к списку богачей-таможенников. Вторым номером в нем шел тогдашний начальник Центральной таможни Адамкул Жунусов, чье состояние было чуть меньше - 37 миллионов 345 тысяч сомов.



У самого Жунусова, согласно декларации, имелись дом, два гаража, движимое имущество, а также большое количество неких домашних животных. Его родственники были куда богаче: им принадлежали дом, три квартиры (причем все были им кем-то подарены), много движимого имущества (в том числе тоже подаренного) и опять же много домашних животных.



Адамкул Жунусов потом дослужился до председателя Государственной таможенной службы. В апреле 2016 года его от этой должности освободили и направили в Москву - представлять Кыргызстан в ЕАЭС, куда республика как раз вступила. Жунусову досталась должность министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.



И вновь вернемся к рейтингу самых богатых таможенников. Не будем сейчас утомлять читателя оглашением всего списка, скажем лишь, что ПЯТУЮ строчку в той десятке занимал Нурбек Айбашев. Тот самый, которого арестовали на днях. В ту пору он занимал должность начальника железнодорожной таможни "Северная".



Официальное состояние Нурбека Айбашева тогда составляло 28 миллионов 287 тысяч сомов. Из имущества в его декларации были указаны лишь домашние животные на общую сумму 12 с половиной миллионов сомов. Зато родственники таможенника-животновода владели домом, двумя квартирами, земельным участком и большим количеством движимого имущества, приобретенными в разные годы.



С должности начальника железнодорожной таможни "Северная" Нурбек Айбашев переместился на пост начальника Центральной таможни. Там-то в 2015 году и было совершено преступление, которое сейчас Айбашеву инкриминируют.



"ШКУРНАЯ" СХЕМА И МИЛЛИОННЫЕ РАСПИСКИ



Благодаря махинации, как утверждает Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, государству был причинен ущерб на 166 миллионов сомов. Махинация связана со шкурами крупного рогатого скота.



Суть схемы была примерно такой. Некая кыргызстанская фирма (ее название ГСБЭП не указывает) вывозит в КНР шкуры якобы на переработку. В Китае шкуры должны превратиться в кожаную обувь, одежду и прочие предметы галантереи. Государственный таможенный комитет дает фирме разрешение на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории. Означает эта малопонятная большинству читателей формулировка следующее. Если шкуры, которые вывозятся в Китай на переработку, возвращаются в Кыргызстан уже в виде готовых изделий, то для предпринимателей, которые шкуры вывозят, таможенные пошлины снижаются. Или бизнесмены вовсе освобождаются от их уплаты.



Фирма, о которой идет речь, как утверждает ГСБЭП, была аффилированна с начальником Центральной таможни Нурбеком Айбашевым - то есть он был фактически ее владельцем. И разрешение на применение вышеописанной таможенной процедуры для этой фирмы выхлопотал он, Айбашев. Фирма получила таможенные льготы (аж на 166 миллионов сомов), шкуры ушли в Китай, но совсем не в ту китайскую компанию, которая их должна была перерабатывать. И никакие готовые предметы галантереи в Кыргызстан не пришли.



Такая вот картина складывается из скупого официального сообщения, которое на днях распространила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. 25 мая сотрудники ГСБЭП задержали Нурбека Айбашева и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. 27 мая ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением, Первомайский районный суд Бишкека избрал Айбашеву меру пресечения в виде содержания под стражей в Бишкекском СИЗО-1 до окончания следствия.



Недавно, в марте, полковник таможенной службы Нурбек Айбашев был освобожден от своей последней должности - начальника железнодорожной таможни "Северная", куда он летом 2016 года вернулся из Центральной таможни.



Официальная информация об уголовном деле полковника Айбашева крайне скупа. Куда более интересная информация поступает из полуофициальных и неофициальных каналов. При обыске особняка Нурбека Айбашева, как сообщил журналистам начальник одного из отделов ГСБЭП, обнаружены ДОЛГОВЫЕ РАСПИСКИ. Свидетельствующие о том, что у таможенника Айбашева имелись очень большие наличные деньги. Настолько большие, что он раздавал их в долг, причем в расписках фигурируют миллионы долларов.



При обыске особняка Айбашева еще нашли целую коллекцию - два десятка - ручных часов дорогих марок: Patek Philippe, Rolex, Ulysse Nardin, Hublot. Их общая стоимость, говорят в правоохранительных органах, составляет 1 миллион 250 тысяч долларов.



В ГСБЭП журналистам сообщили: Айбашев, по всей видимости, по этому уголовному делу пройдет не один - будет привлечена к ответственности целая группировка должностных лиц.



Как стало известно нашей редакции, в тот же день, когда прошел нашумевший обыск особняка Айбашева, силовики куда более тихо провели обыск и дома упоминавшегося выше Адамкула Жунусова - бывшего председателя Государственной таможенной службы КР. Сейчас Жунусов находится в Бишкеке: Кыргызстан в феврале этого года Жунусова из Москвы отозвал, назначив в Евразийскую экономическую комиссию своего нового представителя.

Чем был вызван этот обыск - неясно: насколько известно, по айбашевскому уголовному делу экс-председатель ГТС Жунусов в качестве фигуранта не проходит.



В таком великолепном окружении живет таможенник Айбашев.



А это - его особняк, который больше хочется назвать дворцом.



Внутренний двор особняка таможенника Айбашева.



Парадный вход в особняк.



Кадры из некачественной видеозаписи, снятой сотрудниками ГСБЭП на телефон, плохо отражают всю масштабность апартаментов Айбашева. Вот это просторное помещение, больше похожее на конференц-зал, - всего лишь столовая. Место для семейных посиделок.



Чучело волка - часть интерьера дворца.



Коллекция часов таможенника Айбашева.

В правоохранительных органах их пока неофициально оценивают в миллион с лишним долларов.



Адамкул Жунусов, бывший председатель ГТС и представитель Кыргызстана в ЕАЭС.

В его доме, насколько известно, тоже прошел обыск. Почему - пока не понятно.



ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ



Удивив обывателя видеоэкскурсией по дворцу таможенника Айбашева, ГСБЭП деликатно умолчала, где этот дворец находится. Между тем осведомленные граждане без труда этот жилмассив опознали: коттеджный городок "Браво", что в пригородном селе Орто-Сай неподалеку от госрезиденции "Ала-Арча".



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В этом городке и в самом деле живут люди успешные и состоятельные - большая часть кыргызстанского истеблишмента, чиновничьей элиты. Каким образом они сколотили свои состояния - вопрос самый интересный.



Прежде таможенник Нурбек Айбашев, рассказывают в околотаможенных кругах, жил скромнее. Ему принадлежал не очень большой дом в Бишкеке вблизи торгового центра "Вефа". Продал, кстати, Айбашев тот дом Алмазбеку Атамбаеву - тогда еще оппозиционеру. Именно там Атамбаева с большой помпой, оцепив всю округу, арестовали силовики 6 апреля 2010 года, накануне революции.



Отыскать биографию Нурбека Айбашева в открытом доступе почему-то невозможно. Но известно, что с 1990-х годов он занимал руководящие должности при всех властях. В начале 2000-х, хорошо помнят таможенники, разразился скандал: Айбашева уличили в использовании фиктивного диплома о высшем образовании. Но тот скандал ему удалось замять.



Сейчас на странице Айбашева в "Фейсбуке" указано, что он окончил Академию управления при президенте КР.



Там же, в "Фейсбуке", можно отыскать любопытную информацию - о том, например, что таможенник Айбашев был одним из ГЛАВНЫХ спонсоров кинофильма "Уркун", снятого к 100-летию восстания 1916 года. Меценатство - дело, конечно, благородное, но откуда на это деньги у государственного служащего?!



Такой вот амбициозный коллаж поставил в фото своего профиля в "Фейсбуке" отставной таможенник Айбашев за неделю до своего ареста. Такое ощущение, что он жаждал славы. Что ж, он ее получил…



Известно также, что с легендарным таможенником Райымом Миллионом (Райымбеком Матраимовым) Нурбек Айбашев связан не был: работал он всегда на севере Кыргызстана, а вотчиной Матраимова до того, как его взяли в руководство ГТС, был юг.



В 2012 году Нурбек Айбашев был назначен советником председателя ГТС. С этой должности летом 2013 года он переместился в Центральную таможню.



В Кыргызстане издавна принято, что на выборах общереспубликанского масштаба за каждым крупным чиновником негласно "закрепляется" какой-нибудь район, где он имеет авторитет. На прошлогодних президентских выборах начальник железнодорожной таможни "Северная" Нурбек Айбашев неофициально курировал, насколько известно, Тонский район Иссык-Кульской области - свою малую родину.



Впрочем, в сегодняшней антикоррупционной кампании былые "заслуги", как видно, не очень-то учитываются.



Такая вот интересная личность с подачи ГСБЭП оказалась на виду у общественности. Почему именно полковник Айбашев? Точнее - почему ТОЛЬКО полковник Айбашев? Узнаем ли мы когда-нибудь столь же пикантные подробности из жизни других руководящих сотрудников таможни Кыргызстана? Ведь это целая каста, стоящая особняком и заслуживающая изучения.



Вадим НОЧЕВКИН Источник - Дело №, Бишкек

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