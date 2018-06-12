 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.06.2018
14:45  В Узбекистане запретили подхалимство президенту
14:31  Бывший ответственный секретарь МИД Казахстана Карашев арестован за особо крупную взятку
14:11  Кыргызско-узбекская граница: споры из-за жайлоо Кара-Дабан и Шалан
14:08  Осторожно! Китайский красный дракон! - А.Аганин
13:52  Честь для бесчестных. Саммит Ким-Трамп, - Suddeutsche Zeitung
13:51  Как убийство 14-летней Сузанны Ф. раскалывает немецкие города, - Tagesspiegel
13:46  Зачем Жээнбеков свозил в Китай зятя? - Багыт.kg
13:43  Скончался главный-имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов
13:37  В Таджикистане ужесточили наказание за коррупцию
13:33  УкрКлоун. Отец Порошенко нацепил и незаконно носит звезду Героя Советского Союза
13:30  Братство кольца. Жители кыргызского села Максат после конфликта на границе провели ифтар для таджиков
13:27  Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына, - А.Бабицкий
13:04  Главный Каз-агашка Нуртай Абыкаев возглавил "Фонд Соотечественники"
13:01  Чиновник "Казводхоза" выбросился на допросе из окна Антикорруп-бюро
12:26  Миллионеры из кыргызской таможни (расследование), - "Дело №"
12:25  Почти 40% детей Кыргызстана работают. Что мешает выявлять вовлеченных в опасный труд?
12:21  Кольцо сжимается. Мэр Бишкека Албек Ибраимов стал фигурантом уголовного дела
11:07  КазНацКонсерваторию имени Курмангазы возглавил Арман Жудебаев
10:47  Экс-чиновник Мининвеста Казахстана Халык получил 7 лет за взятки
08:06  Скончался депутат Жогорку Кенеша (Парламента) Киргизии Нурланбек Кадыкеев
08:02  Под давлением Иран укрепляет свои внешние и внутренние позиции, - С.Шакарянц
07:58  О возрождении термина "Туркестан", - М.Шибутов
07:55  Суннитско-саудитская коалиция начала масштабное наступление на йеменский порт Ходейда
07:51  У Мирзиеева есть желание сделать Узбекистан в каком-то смысле ядерной державой, - репортаж А.Колесникова из Циндао
07:49  Создаст ли "Хезболла" свою авиацию? - В.Щербаков
07:39  Газопровод в обход России. В Турции запустили газопровод TANAP
00:21  Аллергия на риск. Запад сдал развитие глобальной инфраструктуры на откуп Китаю, - "СП"
Вторник, 12.06.2018
21:42  Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане стала Сауле Айтпаева
18:18  Трамп и Ким подписали соглашение. О чем в нем говорится?
15:21  Американский марсоход "Оппортьюнити" засыпало пылевым штормом
11:32  "Сами будете нести ответственность перед Назарбаевым" - Казпремьер Сагинтаев расписался в полном неумении
10:00  Финпол Киргизии накрыл афер-схему ввоза в КР элитных авто
09:00  Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем – опровергает КазМИД
08:20  Москва выговорилась в адрес союзников. У России накопились вопросы к партнерам по ОДКБ
08:11  Asia Times: Есть лишь один способ остановить Пекин в Южно-Китайском море
08:00  Медленно приблизились друг к другу, встали... В Сингапуре начался саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа
07:22  Передозировка калия. Почему Белоруссия больше не хочет ничего строить в Туркменистане
06:51  Как начиналась гражданская война в России. Австро-венгерский след... в Сибири, - А.Сабов
01:34  Из-за российских С-400 на Ближнем Востоке уже ссорятся
01:29  Бильдербергский клуб: мировое правительство или анахронизм? - В.Катасонов
01:13  Нахичеванская автономия как фактор растущей напряженности на Кавказе, - А.Арешев
01:01  Самые знаменитые потомки Чингисхана в истории России
00:59  Тайны хараппской цивилизации, - Александр Артамонов
00:58  Неизвестный шпион. 18 лет тюрьмы получил Артур Давронов из Бухары за "шпионаж в пользу России"
00:57  Казачий путь. Атаман Дутов в борьбе с диктатурой большевиков, - Андрей Ганин
00:55  Кем были урарты и куда они исчезли, - Ярослав Бутаков
00:46  Мэром Джалал-Абада избран "элдик торага" Мураталы Тагаев. Ташиев не прошел
00:39  Госдолг Кыргызстана. На каждого гражданина приходится $708,8
00:24  Дерипаска пошел "китайским путем". Тяжкая доля рос-буржуинства
00:23  Почему американцы ведут переговоры с террористами, - Георгий Асатрян
00:15  Роют под Чубайса. Куда рассосало вакуумом капиталы "Роснано"?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Почти 40% детей Кыргызстана работают. Что мешает выявлять вовлеченных в опасный труд?
12:25 13.06.2018

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом. В Бишкеке во время круглого стола представители министерств и ведомств обсудили актуальные вопросы межведомственного взаимодействия и координации усилий в предотвращении детского труда в республике. Мероприятие состоялось при поддержке Международной организации труда.

Исследование: работающие дети весят меньше на 12 кг, чем неработающие

По данным Госэкотехинспекции, за 2017 год в Кыргызстане было выявлено 163 ребенка, вовлеченных в детский труд. В 2016 году таких случаев было 150.

По данным Национального статистического комитета, основной отраслью экономической деятельности работающих детей является сельское хозяйство. Главная причина использования детского труда, по данным Федерации профсоюзов - бедность.

Как подчеркнула представитель Международной организации труда (МОТ) в КР Амина Курбанова, в области детского труда разобраться довольно сложно, так как, в отличие от работы с детьми с инвалидностью, не всегда легко определить, нуждается ли ребенок в помощи. Дело в том, что важно не путать работающих детей и вовлеченных в детский труд.

Так, в 2014 году провели обследование среди детей от 5 до 17 лет. По оценочным данным, это около 1,5 млн детей. 39% (580 565 человек) от всех обследованных - это работающие дети.

Из презентации Международной организации труда

Детский труд, по ее словам - это все, что противоречит Трудовому кодексу. Во время исследования выявлено 414 246 детей, занятых детским трудом. Большинство из них (66,7%) вовлечены в опасный детский труд, то есть занимаются работой, которая наносит вред ребенку и отрицательно влияет на его здоровье.

Несмотря на снижение детского труда, в его структуре увеличился опасный детский труд с 12,5% в 2007-м до 18,6% в 2014 году. Рост опасного детского труда произошел в связи с увеличением численности детей в возрасте 6-13 лет, поднимающих на работе тяжести сверх установленной нормы. Подъем тяжестей сверх нормы характерен как для мальчиков, так и для девочек, однако этой форме опасного детского труда более подвержены сельские дети.

Курбанова указала, что для выявления детей в трудной жизненной ситуации важна роль госэкотехинспекторов. Однако на практике в этот процесс они, к сожалению, пока не вовлечены.

"Это единственные специалисты, которые обладают знаниями по оценке условий труда и могут сказать, действительно ли ребенок задействован в наихудших, опасных формах труда или нет.

К примеру, я более чем уверена, что социальный работник не обратит внимание на тот факт, что ребенок среди прочего торгует колюще-режущими предметами. Это опасно, а соцработник просто посмотрит, что это "ребенок в торговле". И если ему 14 лет и работает он пару часов в день, то это по закону норма, и риск в связи с колюще-режущими предметами никто не оценит.

Нет четкого понимания, где ребенок - в наихудших условиях труда, а где - зарабатывает на карманные расходы. Поэтому в защите детей важна роль инспекторов Госэкотехинспекции", - сказала представитель МОТ. Курбанова подчеркнула, что необходимо проводить комплексную оценку детского труда и передавать детей в трудной жизненной ситуации сотрудникам соцзащиты.

Начальник отдела охраны труда и трудовых отношений Госэкотехинспекции Бакытбек Джолчиев посетовал на нехватку кадров, а также назвал главную, по его мнению, проблему выявления детей, работающих в опасных условиях на производстве, в области строительства и так далее.

В Кыргызстане самый высокий показатель использования детского труда

"Мы должны заниматься профилактикой, чтобы дети не погибали и не получали травмы на производстве. Однако, согласно Закону "О субъектах предпринимательства", мы должны предупредить о проверке за 10 дней. За это время стараются все нарушения ликвидировать. И проверка получается некачественная, это напрасная трата времени. Надо бы иметь возможность проверять в любое время", - сказал Джолчиев.

Он привел пример, когда о работающем на стройке подростке узнали лишь после произошедшего с ним несчастного случая. "В 2014 году 16-летний парень упал со строящегося здания. Подросток погиб. Проводилось расследование, и виновных оштрафовали. Материалы передали в прокуратуру для дачи юридической оценки. Чем все закончилось, неизвестно", - поделился начальник отдела охраны труда и трудовых отношений Госэкотехинспекции.

Строительство - опасный сектор, ребенок не должен там находиться до достижения 18 лет.

Представители государственных структур, профсоюзных органов, участвовавшие в круглом столе, проведут межведомственный рейд по выявлению работающих детей, чтобы на практике отработать механизмы взаимодействия по выявлению детей, задействованных в наихудших формах труда.

***
Международная организация труда призывает партнеров Кыргызстана принять меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда на пути к достижению достойного труда для всех, полной и продуктивной занятости и инклюзивного и устойчивого экономического роста.

Источник - kaktus.media
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528881900
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  