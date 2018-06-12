Почти 40% детей Кыргызстана работают. Что мешает выявлять вовлеченных в опасный труд?

12:25 13.06.2018 12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом. В Бишкеке во время круглого стола представители министерств и ведомств обсудили актуальные вопросы межведомственного взаимодействия и координации усилий в предотвращении детского труда в республике. Мероприятие состоялось при поддержке Международной организации труда.



Исследование: работающие дети весят меньше на 12 кг, чем неработающие



По данным Госэкотехинспекции, за 2017 год в Кыргызстане было выявлено 163 ребенка, вовлеченных в детский труд. В 2016 году таких случаев было 150.



По данным Национального статистического комитета, основной отраслью экономической деятельности работающих детей является сельское хозяйство. Главная причина использования детского труда, по данным Федерации профсоюзов - бедность.



Как подчеркнула представитель Международной организации труда (МОТ) в КР Амина Курбанова, в области детского труда разобраться довольно сложно, так как, в отличие от работы с детьми с инвалидностью, не всегда легко определить, нуждается ли ребенок в помощи. Дело в том, что важно не путать работающих детей и вовлеченных в детский труд.



Так, в 2014 году провели обследование среди детей от 5 до 17 лет. По оценочным данным, это около 1,5 млн детей. 39% (580 565 человек) от всех обследованных - это работающие дети.



Из презентации Международной организации труда



Детский труд, по ее словам - это все, что противоречит Трудовому кодексу. Во время исследования выявлено 414 246 детей, занятых детским трудом. Большинство из них (66,7%) вовлечены в опасный детский труд, то есть занимаются работой, которая наносит вред ребенку и отрицательно влияет на его здоровье.



Несмотря на снижение детского труда, в его структуре увеличился опасный детский труд с 12,5% в 2007-м до 18,6% в 2014 году. Рост опасного детского труда произошел в связи с увеличением численности детей в возрасте 6-13 лет, поднимающих на работе тяжести сверх установленной нормы. Подъем тяжестей сверх нормы характерен как для мальчиков, так и для девочек, однако этой форме опасного детского труда более подвержены сельские дети.



Курбанова указала, что для выявления детей в трудной жизненной ситуации важна роль госэкотехинспекторов. Однако на практике в этот процесс они, к сожалению, пока не вовлечены.



"Это единственные специалисты, которые обладают знаниями по оценке условий труда и могут сказать, действительно ли ребенок задействован в наихудших, опасных формах труда или нет.



К примеру, я более чем уверена, что социальный работник не обратит внимание на тот факт, что ребенок среди прочего торгует колюще-режущими предметами. Это опасно, а соцработник просто посмотрит, что это "ребенок в торговле". И если ему 14 лет и работает он пару часов в день, то это по закону норма, и риск в связи с колюще-режущими предметами никто не оценит.



Нет четкого понимания, где ребенок - в наихудших условиях труда, а где - зарабатывает на карманные расходы. Поэтому в защите детей важна роль инспекторов Госэкотехинспекции", - сказала представитель МОТ. Курбанова подчеркнула, что необходимо проводить комплексную оценку детского труда и передавать детей в трудной жизненной ситуации сотрудникам соцзащиты.



Начальник отдела охраны труда и трудовых отношений Госэкотехинспекции Бакытбек Джолчиев посетовал на нехватку кадров, а также назвал главную, по его мнению, проблему выявления детей, работающих в опасных условиях на производстве, в области строительства и так далее.



В Кыргызстане самый высокий показатель использования детского труда



"Мы должны заниматься профилактикой, чтобы дети не погибали и не получали травмы на производстве. Однако, согласно Закону "О субъектах предпринимательства", мы должны предупредить о проверке за 10 дней. За это время стараются все нарушения ликвидировать. И проверка получается некачественная, это напрасная трата времени. Надо бы иметь возможность проверять в любое время", - сказал Джолчиев.



Он привел пример, когда о работающем на стройке подростке узнали лишь после произошедшего с ним несчастного случая. "В 2014 году 16-летний парень упал со строящегося здания. Подросток погиб. Проводилось расследование, и виновных оштрафовали. Материалы передали в прокуратуру для дачи юридической оценки. Чем все закончилось, неизвестно", - поделился начальник отдела охраны труда и трудовых отношений Госэкотехинспекции.



Строительство - опасный сектор, ребенок не должен там находиться до достижения 18 лет.



Представители государственных структур, профсоюзных органов, участвовавшие в круглом столе, проведут межведомственный рейд по выявлению работающих детей, чтобы на практике отработать механизмы взаимодействия по выявлению детей, задействованных в наихудших формах труда.



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Международная организация труда призывает партнеров Кыргызстана принять меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда на пути к достижению достойного труда для всех, полной и продуктивной занятости и инклюзивного и устойчивого экономического роста. Источник - kaktus.media

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