Кольцо сжимается. Мэр Бишкека Албек Ибраимов стал фигурантом уголовного дела

12:21 13.06.2018 КОЛЬЦО СЖИМАЕТСЯ…



Мэр Бишкека Албек Ибраимов стал фигурантом уголовного дела.



Еще три уголовных дела бьют по нему рикошетом.



28 мая Главное следственное управление ГКНБ возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 171 Уголовного кодекса "Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения". Одним из его фигурантов является Албек Ибраимов, нынешний мэр Бишкека. Речь в уголовном деле, правда, идет о событиях шестилетней давности, когда Ибраимов еще возглавлял транснациональную корпорацию "Дастан" (бывший советский завод "Физприборы").



Фабула преступления, изложенная в сообщении пресс-центра ГКНБ, выглядит так. В январе 2012 года тогдашний председатель правления ОАО "ТНК "Дастан" Албек Ибраимов и генеральный директор ОсОО "Дастан Инжиниринг" Асылкул Сасыбаева заключили контракт на поставку неких специальных изделий. Стоит пояснить, что с недавних пор сама корпорация "Дастан" практически ничего не производит. За нее это делают дочерние предприятия, одним из которых является "Дастан Инжиниринг".



Вид деятельности этого предприятия (согласно данным Минюста) - производство оружия и боеприпасов. Одним из учредителей ОсОО "Дастан Инжиниринг" выступает ТНК "Дастан". В тот период транснациональной корпорации "Дастан" - предприятию с почти 100-процентной государственной долей в уставном капитале - принадлежали 30 процентов доли компании "Дастан Инжиниринг".



Итак, компания-"дочка" должна была поставить корпорации-"матери" 80 комплектов некоего изделия. Общеизвестно, что с давних времен этот завод производил и продавал за рубеж торпеды и их компоненты. Идет ли речь именно о них, неизвестно: какие именно изделия, ГКНБ не уточняет.



Каждый комплект изделия, купленный у "дочки", должен был обойтись корпорации в 6 тысяч 672 доллара. Общая стоимость - 533 тысячи 760 долларов. Но "дочка" поcтупила хитро.



ОсОО "Дастан Инжиниринг" эту партию изделий для корпорации "Дастан" приобрело у некой украинской хозрасчетной компании. Причем всего лишь за 14 тысяч 400 долларов, то есть за 180 долларов за комплект. Плюс заплатило за доставку 49 тысяч долларов. Итого эти изделия обошлись компании "Дастан Инжиниринг" в 63 тысячи 400 долларов.



А корпорация "Дастан" их, напомним, купила у "дочки" за 533 тысячи 760 долларов. Переплатив 470 тысяч 360 долларов, или почти 33 миллиона сомов.



Следствие пришло к выводу, что государственная корпорация "Дастан" изделия у своей "дочки" купила по ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ, в результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере. Это явно означает, что Албека Ибраимова (а именно он, напомним, шесть лет назад заключил контракт с дочерним предприятием по этим ценам) ждут большие проблемы. Хотя сам Ибраимов на днях оптимистично заявил журналистам: "Пока я не могу сказать, что это дело связано со мной конкретно".



дела об участках



В апреле этого года Генеральная прокуратура возбудила сразу два уголовных дела по статье 303 УК "Коррупция". В их основу легли материалы, собранные Антикоррупционной службой ГКНБ. А служба эта, как сообщает пресс-центр ГКНБ, "выявила коррупционные схемы незаконной передачи физическим и юридическим лицам права пользования муниципальными земельными участками в южной зоне Бишкека". Обозначили чекисты и участников этих схем - должностные лица мэрии Бишкека и муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура".



В общей сложности 187 гектаров земли в южной зоне Бишкека (территории, примыкающей к Южной магистрали) были в свое время поcтановлением правительства закреплены за государственным предприятием "Кыргызстройсервис" (занимающимся строительством особо важных и режимных государственных объектов). Предназначались эти участки, согласно проекту детальной планировки города, для строительства общественных зданий и учреждений.



Каких именно - неизвестно. Но к общественным зданиям и сооружениям обычно относят административные здания, больницы, вокзалы, выставочные и концертные залы, театры и т. д.



Но эти участки в прошлом году бишкекские чиновники стали ускоренно раздавать во временное пользование как физическим, так и юридическим лицам под строительство "элитных" многоэтажных жилых домов. Торги, подчеркивает ГКНБ, проводились формально, с участием подставных лиц. Реальные лица (кто, интересно, они?), получившие землю в аренду по ценам ниже рыночных, начали оперативно ее застраивать многоэтажками.



По предварительным данным, бюджет Бишкека от столь щедрой раздачи муниципальной земли за бесценок теряет сотни миллионов сомов. Расследование по двум уголовным делам ведет Главное следственное управление ГКНБ.



По мэру Бишкека Албеку Ибраимову эти уголовные дела не могут не бить рикошетом. Хотя бы потому, что в коррупционных схемах замешаны его подчиненные.



дело о "золотых" саженцах



Начавшийся в прошлом году скандал с посадкой в Бишкеке саженцев деревьев (взамен вырубленных при расширении дорог) по цене 9 тысяч сомов за штуку вылился в еще одно уголовное дело. Его тоже расследует ГКНБ.



В 2017 году, сообщает пресс-центр ГКНБ, столичное муниципальное предприятие "Зеленхоз" заключило четыре договора с ОсОО "Арт Грин" на поставку саженцев на общую сумму 18 миллионов 616 тысяч сомов. Цена каждого саженца - 9 тысяч 90 сомов.



Еще два договора "Зеленхоз" заключил с ОсОО "АГТ-Азия" - почти на 9 миллионов сомов.



Еще шесть договоров заключено с ОсОО "Зиар Строй" - на 14 миллионов 481 тысячу сомов.



Всего же в городском бюджете Бишкека на 2017 год на покупку саженцев было предусмотрено 60 миллионов сомов.



Речь идет о так называемых крупномерных саженцах, то есть почти взрослых деревьях. Объясняя, почему эти саженцы стоят в СТО, а то и в ДВЕСТИ раз дороже тех, какие можно приобрести в Кыргызстане, мэр Бишкека Албек Ибраимов журналистам говорил: "Ни один местный питомник не смог обеспечить нас необходимыми саженцами с нужными параметрами. Поэтому мы их купили за границей".



Вот только все три фирмы, с которыми "Зеленхоз" заключил договоры, никакие не зарубежные, а местные, кыргызстанские: две зарегистрированы в Бишкеке, одна - в пригородном селе Лебединовка.



Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводится аудит по обоснованности этой дорогой закупки. Уголовное же дело возбуждено сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", "Злоупотребление должностным положением", "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики".



Журналистам мэр Бишкека Албек Ибраимов твердит: "Кто сказал, что я закупил? Цену устанавливаю не я, это не входит в мои личные обязанности. Есть соответствующие руководители, они проводят тендер, а потом покупают".



Когда уже градоначальники Бишкека научатся отвечать за все, что происходит во вверенном им городе?!



Соб. инф.



Мэр Бишкека Ибраимов очень хотел избавиться от приклеившегося к нему прозвища Албек Дросовек. Начал деревья сажать - опять конфуз случился. Ценой в десятки миллионов сомов из городского бюджета. Источник - Дело №, Бишкек

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