 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 12.06.2018
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КазНацКонсерваторию имени Курмангазы возглавил Арман Жудебаев
11:07 13.06.2018

Назначен новый ректор Казахской национальной консерватории сегодня,

Арман Жудебаев назначен ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. "Распоряжением Главы государства Жудебаев Арман Адильханович назначен ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы", - говорится в сообщении. Ранее от должности ректора консерватории была освобождена Жания Аубакирова. В разные годы Арман Жудебаев работал преподавателем в консерватории имени Курмангазы, на кафедрах народной музыки и дирижирования, также руководил студенческим оркестром. В 2012 году стал старшим преподавателем вуза. С оркестром Жудебаев выступал на сценах концертных залов Турции, Австрии, Германии и Китая. Он является автором идеи знаменитого проекта "Айтыс оркестров", который был представлен на галаконцерте консерватории в Астане в 2012 году. С 2013 года и по настоящее время Арман Жудебаев - главный дирижер Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы. В 2017 году Арман Жудебаев стал участником проекта "100 новых лиц".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
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