Экс-чиновник Мининвеста Казахстана Халык получил 7 лет за взятки

10:47 13.06.2018 Экс-чиновника Министерства инвестиций и развития осудили на 7 лет

Халыка признали виновным в присвоении чужого имущества и получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе



Бахтияр Даркеев, ktk.kz, 12 июня



Семь с половиной лет тюрьмы получил сегодня экс-чиновник Министерства инвестиций и развития. Болата Халыка признали виновным в присвоении чужого имущества и получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе.

В министерстве Халык руководил военизированной аварийно-спасательной службой. Задержали его в конце мая прошлого года. При этом организацию, отвечающую за охрану нефтяных, газовых и горных предприятий, он возглавил всего несколькими месяцами ранее. За это время, по версии следствия, Халык с бухгалтером и руководителем одного из региональных филиалов наладили схему: чиновник лоббировал интересы компаний, получая проценты в иностранной валюте. При обыске у него обнаружили 300 тысяч долларов и шесть миллионов тенге. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ktk.kz

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