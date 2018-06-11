Под давлением Иран укрепляет свои внешние и внутренние позиции, - С.Шакарянц

08:02 13.06.2018 Давление США и Израиля приводит к постепенному восстановлению позиций консервативных политиков в Иране, а Европу и международные структуры не убеждают угрозы и шантаж Вашингтона и Тель-Авива



В Иране готовятся к ориентированной на длительную перспективу программе взаимодополняющих комплексных мер по противостоянию как прямым попыткам разжечь "стихийные бунты", так и попыткам привнести элемент подрыва целостности и стабильности иранского общества извне страны.



После 5 июня сомнений нет, что враги Исламской Республики прибегнут к комбинированию своих подрывных операций с внешним давлением. В этот день, выступая перед СМИ, израильский министр разведки Исраэль Кац заявил, что Иран когда-то управлял "неконтролируемой схемой обогащения с возможностью вооружения страны ядерным оружием". "Союзникам нужно будет выступить с заявлением против Исламской Республики, если иранцы не сдадутся сейчас и попытаются вернуться", - сказал он, добавив, что это заявление будет угрожать иранцам тем, что "против них будет сформирована военная коалиция". Должно быть четкое заявление президента США и всей западной коалиции, если Иран вернется к обогащению "военного урана", сказал израильский министр. "Арабы и Израиль наверняка тоже будут там", - добавил он.



Таким образом, Тель-Авив намеревается заставить войти в новую антииранскую коалицию всех членов НАТО, то есть и Турцию, не говоря уже о марионеточных монархиях Персидского залива, из которых только Катар пока не соглашается пойти на новую конфронтацию с Тегераном, а Оман всегда воздерживался от прямых антииранских акций.



Заявления израильского министра разведки появились, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в тур по Европе, чтобы убедить европейских лидеров следовать за США и сорвать ядерную сделку с Ираном. Это происходит, когда Иран в настоящее время ведет переговоры с другими сторонами, подписавшими соглашение о будущем сделки. Тегеран заявил, что останется в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), если европейцы дадут гарантии, что сделка без США по-прежнему будет защищать иранские интересы.



С другой стороны, заявления Каца прозвучали после того, как аятолла Сейед Али Хаменеи обратился к сотням тысяч иранцев, собравшихся в мавзолее Эмома Хомейни со всей страны, чтобы принять участие в церемонии в связи с 29-й годовщиной со дня смерти отца-основателя Исламской Республики. На церемонии присутствовали сотни иностранных гостей, в том числе ученые и исследователи. В мероприятии приняли участие более 300 иностранных корреспондентов. Обращаясь к участникам мероприятия, он сравнил Эмома Хомейни с первым шиитским имамом Али и сказал:



"Имам Хомейни никогда не доверял врагам и верил, что если вы поступаете ради Бога, вы никогда не сможете ничего потерять. Мы должны действовать в соответствии с наследием Эмома Хомейни".



Говоря о достижениях Исламской Республики, ее лидер отметил: "Враги никогда не смогут остановить прогресс иранской нации". Говоря о выходе США из ядерного соглашения JCPOA и усилиях, предпринимаемых врагами для оказания давления на Иран, лидер Ирана добавил, что меры противника против Исламской Республики показывают, насколько он отчаянно противостоит Ирану, и это не является признаком силы противника. Он также заявил: "Организация по атомной энергии Ирана должна подготовиться к модернизации обогатительных мощностей до 190 тысяч ЕРР в соответствии с ядерной сделкой (JCPOA)".



Вслед за выступлением аятоллы представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран направил письмо в МАГАТЭ с целью проинформировать эту организацию о том, что он начнет производство новых центрифуг. "В письме МАГАТЭ мы проинформировали, что намерены укрепить необходимые мощности для производства центрифуг uf4 и uf6 и предпринять предварительные шаги по изготовлению и сборке завода для изготовления центрифужных роторов", - заявил он.



В тот же день глава ОАЭИ Али Акбар Салехи заявил, что Иран начнет производство новых центрифуг в Натанзе с 6 июня, следуя директивам лидера. "Мы не можем соблюдать JCPOA и в то же время нести основную ответственность за санкции США", - сказал он, отвергая любую возможность принять "искаженную форму" JCPOA.



Такая непоколебимость возможна только в том случае, когда власти и высшее духовенство Ирана на 100% уверены в том, что подавляющее большинство населения страны однозначно выступают за продолжение и усиление текущего внешнеполитического курса, какими бы сложными ни были внутренние проблемы ИРИ. И власти, и духовенство точно уверены в том, что народ понимает: эти внутренние трудности являются следствием именно оголтелого антииранского курса Запада (ЕС, НАТО и т.д.) во главе с США и Израилем.



Многие студенческие организации Ирана в мае начали сбор подписей в пользу возобновления в стране обогащения урана в ответ на известные заявления Дональда Трампа и объявления о новых антииранских санкциях. 29 мая состоялась прямая встреча аятоллы Хаменеи со студентами университетов и представителями студенческих союзов. Видимо, Хаменеи и студенты решили, так сказать, "сверить часы" и заодно как бы отчитаться друг перед другом. Хаменеи отметил, что студенты должны продолжать выполнять цели Исламской революции:



"В революционных силах после Исламской революции было ложное предположение, что революция продлится до образования Учреждения, и после достижения этой цели революция будет закончена. Но каждая революция состоит из пяти этапов: первый этап каждой революции - это победа. Второй этап - реализация ценностей и идеалов через революционное правительство, а затем - реализация ценностей в революционном обществе; и, наконец, последний этап - формирование исламской или революционной цивилизации".



Лидер Исламской Республики добавил, что эти идеалы не будут реализованы в краткосрочной перспективе, и революция должна сохраняться до тех пор, пока не будут реализованы эти идеалы. Аятолла Хаменеи описал "национальную устойчивость", "политическую, экономическую и культурную независимость и свободу", в том числе "свободу мысли, слова и практики", как некоторые из идеалов исламского учреждения.



Что интересно и, кстати, полезно для многих стран и народов - аятолла Хаменеи далее подчеркнул, что внутренние проблемы возникли не из-за США и Великобритании, но внешние факторы "виноваты в большинстве проблем страны": "Хотя многие из этих проблем имеют внутренние причины, враги используют их для удовлетворения своих политических интересов". Вот такой открытый разговор - заметим, между высшим должностным и духовным лицом Ирана и иранской студенческой молодежью, на которую продолжают строить свои расчеты на внутренний "стихийный улично-площадный бунт" спецы по подрывным операциям.



Как результат - 8 июня около 900 (!) иранских городов стали свидетелями народных митингов в поддержку беззащитного палестинского населения Газы. Миллионы иранцев из всех слоев общества вышли на улицы городов по всей стране, чтобы продемонстрировать свою полную и неизменную поддержку угнетенному палестинскому народу в борьбе с израильской оккупацией и агрессией, особенно в недавней расправе над палестинцами в Газе. Откуда такая активность и готовность откликнуться на призывы властей, духовенства и общественников яростно провести Международный день Кодс (т.е. Иерусалима), если, как продолжают утверждать израильтяне и ряд западных СМИ в своих "пророчествах", и аятолла Хаменеи "скоро должен умереть", и "режим мулл вскоре падет"?



Международный день Кодс - это ежегодное мероприятие, посвященное противостоянию оккупации Израилем Бейт-уль-Мукаддаса (Священного Дома). Антисионистские митинги и демонстрации проходят в последнюю пятницу Рамадана в мусульманских странах по всему миру, особенно в Иране, а также в большом количестве немусульманских государств. Это дата была установлена покойным основателем Исламской Республики Иран аятоллой Рухолла Хомейни в 1979 г. в качестве способа выражения солидарности с палестинцами и для того, чтобы подчеркнуть важность Священного Кодса для мусульман мира. В Тегеране демонстранты собирались именно в Тегеранском университете, на месте пятничных молитв - цитадели студенческой активности Ирана.



Глава штаб-квартиры "Интифады и Кодса" бригадный генерал КСИР Рамезан Шариф заявил, что в этом году около 5300 иранских и иностранных журналистов, в том числе 160 иностранных фотожурналистов и репортеров, освещали митинги Международного дня Кодс в Иране. Только в Тегеране в митингах и шествиях приняло участие 5 млн человек. Не уверены, что в какой-нибудь стране и по какому-нибудь поводу сегодня могут выйти на улицы и площади столько же людей, поддерживающих линию своих властей. А с учетом сбора подписей студентами за возобновление Ираном ядерной программы мы обязаны иметь в виду, что массовая поддержка властей ИРИ со стороны общественности - не только по Иерусалиму и палестинской Интифаде, но и по ядерному вопросу.



Итог будет неполным, если не констатируем - тактика США и Израиля против Ирана пока несет только провальные результаты. Это подчеркивается даже тем, что 5000 профессоров, экспертов и политиков США в конце мая выразили готовность выступить в любом суде в поддержку Ирана:



"Мы настоятельно призываем правительство Ирана связаться с г-ном Миком Харрисоном из "Комитета юристов по расследованию 9/11", который в качестве частного адвоката может помочь Исламской Республике Иран предпринять первые шаги в направлении сбора юридической команды для обжалования решения судьи Дэниелса, до истечения 28 мая".



В конце мая Палата представителей США единогласно внесла поправку в бюджет национальной обороны США на 2019 год, в которой любое объявление войны Ирану было запрещено без одобрения Конгресса. Поправка, предложенная демократом Китом Моррисом Эллисоном и получившая поддержку ряда других демократов, а также республиканских депутатов, была единогласно одобрена. Позже, в июне, международные СМИ сообщали, что израильскому премьеру Нетаньяху не удалось убедить Великобританию выйти из ядерной сделки с Ираном. А Европейская комиссия приняла закон, разрешающий фирмам ЕС не соблюдать санкции США в отношении Ирана.



Еще один удар нанесли Франция и МАГАТЭ. Эмманюэль Макрон заявил, что нет признаков того, что Иран нарушает ядерную сделку, а агентство вместе с пресс-секретарем Еврокомиссара Федерики Могерини - Майей Косьянчич - подчеркнули, что заявленное Ираном намерение увеличить мощность по обогащению урана не нарушило ядерную сделку.



Генеральный же секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с немецким журналом Der Spiegel, по сути, ответил израильскому министру разведки Кацу - Израиль является партнером, но не членом НАТО, и гарантия безопасности НАТО не применяется к Тель-Авиву. Тем самым Альянс дал знать, что НАТО не будет защищать Израиль в случае какого-либо возможного нападения Ирана или ответных действий Тегерана после израильской агрессии.



Не приносит американо-израильская тактика и плодов во внутриполитической нише Ирана. А переизбрание спикером Мажлеса опытного консерватора Али Ардашира Лариджани, да еще в соперничестве с тремя "реформаторами", показывает, что срабатывает обратный эффект.



Суммируем: 1) сообщения о новых проявлениях "гражданского неповиновения" в Иране не находят подтверждения; 2) давление США и Израиля приводит к постепенному восстановлению позиций консервативных политиков в Иране; 3) Европу и международные структуры не убеждают угрозы и шантаж Вашингтона и Тель-Авива; 4) внутри США нарастают тенденции не потакать администрации Трампа в ее антииранском угаре; 5) инициативы иранского студенчества и массовые акции в День Кодс подтверждают и связь власти с народом, и готовность молодого поколения Ирана не отступать от идеологии Исламской революции.



Сергей Шакарянц, 12 июня 2018, Источник - regnum.ru

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