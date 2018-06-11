О возрождении термина "Туркестан", - М.Шибутов

07:58 13.06.2018 Пора уйти от конкуренции географических и политических терминов



Одной из проблем, которая осложняет изучение Казахстана и стран Средней Азии, являются споры - к какому историко-географическому понятию относятся данные страны? Основной спор тут идет между понятиями Центральная Азия и Средняя Азия.



Сам термин "Центральная Азия" был введен немецким географом Александром Гумбольдтом после путешествия по России и означал полосу между 39 градусами 30 минутами и 49 градусами 30 минутами северной широты (это примерно между Самаркандом и Карагандой), которая на западе ограничивается Каспийским морем, а вот на востоке ее граница Гумбольдтом не была определена. Чуть позже другой великий немецкий географ Фердинанд Рихтгофен, который занимался в основном изучением Китая, уточнил границы региона в тогдашнем понимании - по его мнению, Центральной Азией должен считаться бессточный регион между Тибетом и Хинганом, Алтаем и истоками Янцзы и Хуанхэ. Регион между Каспием и Алтаем Рихтгофен считал переходным от Центральной Азии к другим регионам.



Русские географы, геологи и биологи, которые исследовали Азию в XIX веке, подтвердили мнение Рихтгофена и четко отделили Центральную Азию от Казахстана и Средней Азии по климатическим особенностям, составу флоры и фауны, режиму рек и другим природным особенностям. Фактически одновременно с накоплением данных шла дифференциация и дробление региона - чем лучше мы знаем, тем больше особенностей замечаем. Также надо отметить, что если географически западная граница Азии проходит по Уралу (не говоря уже об Эмбе), а ее центр в Кызыле, то 12% нынешнего Казахстана находится в Европе и уж тем более не могут входить в Центральную Азию. То есть российская, а потом советская наука четко разделила эту область на 3 региона - Центральную Азию, Среднюю Азию и Казахстан. В принципе, тут есть связь и с населением - монголо-тюркский, тюрко-иранский и тюркский регионы отличаются друг от друга.



Надо еще отметить, что в составе СССР эта территория делились на 2 экономических района - Казахстанский, состоящий из Казахской ССР и Среднеазиатский, состоящий из Узбекской, Таджикской, Киргизской и Туркменской ССР. Соответственно у них была разная специализация, разные задачи, да и политическая жизнь тоже своя - что считалось нормальным в Ташкенте, то было неприемлемым в Алма-Ате.



ЮНЕСКО понимает Центральную Азию больше как культурно-историческую общность (что, впрочем, понятно, исходя из целей организации): как территорию Казахстана, стран Средней Азии, российские степные регионы восточнее Волги, Монголию, китайские СУАР и Тибет, север Индии и Пакистана, северо-восток Ирана, Афганистан. В принципе, учитывая этническое расселение, исторические и культурные связи, в этом тоже есть определенный резон, хотя самое большое сотрудничество наблюдалось в период средневековья примерно с XII по XVI века, а начиная с XVIII века связей все меньше.



Есть еще придуманная Фредериком Старром американская "Большая Центральная Азия", которая включает еще Афганистан. Политическая цель этого проста - чтобы наши страны стали спонсорами Афганистана, причем как в сфере безопасности, так и экономически. Причем у Старра нет понимания того простого факта, что Афганистан перестанет быть проблемой безопасности только когда в него перестанут вмешиваться иностранцы и его просто оставят в покое. Интересно, что сами США не стремятся интегрироваться со странами Латинской Америки, и даже со своим ведущим партнером Мексикой у них строгий визовый режим. Так что страны региона не делают, как американцы говорят, они просто подражают реальным политическим действиям США. Косвенно глупость и искусственность данной конструкции признали и сами США, когда организовали диалоговую площадку министров иностранных дел "5+1", где вели переговоры США, Казахстан и страны Средней Азии. Видимо, эта идея возродится, только если к власти в США снова вернутся демократы со своими мессианскими идеями.



То есть у нас сейчас есть большое количество наборов стран в регионе, которые поддерживается как научно, так и медийно разными странами и научными школами. Что тут делать?



Тут можно вспомнить о Туркестане - но не одноименном городе, а о названии региона. "Страна тюрков" отмечается в документах уже с VII века нашей эры, и это название, которое дали степям севернее и восточнее междуречья Амударьи и Сырдарьи (Мавераннахру) арабские и персидские географы. С расширением расселения тюркских племен росла и территория Туркестана. Фактически территория Туркестана - это территория бывшая территория Тюркского каганата.



В XVIII веке этот топоним появился у европейских географов и историков и заменил термины Великая и Малая Бухарии. В XIX веке он уже вовсю использовался в Российской империи, чтобы было отображено в официальном административно-территориальном делении в виде Туркестанского генерал-губернаторства. Было определенное деление - Западный или Русский Туркестан, включающий часть Казахстан и Среднюю Азию, и Восточный Туркестан, включающий в себя нынешний СУАР. Надо отметить, что даже в Таджикистане все равно велика доля тюркских народов - узбеков и киргизов, ну и везде есть мощный микс тюрко-иранской культуры с преобладанием первой.



Однако после революции 1917 года он понемногу вышел из употребления по разным причинам - не хотели ассоциаций с Российской империй, не хотели беспокоить китайцев, озабоченных уйгурами с их Восточным Туркестаном, беспокоились по поводу пантюркизма и т.д.



Тем не менее надо отметить, что сейчас топоним "Туркестан" вполне может заменить неоднозначно определяемый топоним "Центральная Азия" и довольно громоздкий топоним "Казахстан и Средняя Азия". Он имеет наиболее мощные исторические корни, достаточно четко идентифицирует территорию и довольно удобен в употреблении. В географии ничего не пропадает навсегда - от всего остаются следы и все может поменяться и вернуться, в том числе и географические названия.



Марат Шибутов Источник - regnum.ru

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