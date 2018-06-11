Суннитско-саудитская коалиция начала масштабное наступление на йеменский порт Ходейда

07:55 13.06.2018 СМИ сообщили о наступлении коалиции во главе с Саудовской Аравией на порт Ходейда в Йемене

Войска коалиции во главе с Саудовской Аравией совместно с правительственной армией Йемена начали наступление на йеменский порт Ходейда на побережье Красного моря. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на военные источники.



Войска коалиции планируют освободить крупнейший порт Йемена от шиитского движения "Ансар Аллах". В последние дни власти Йемена стягивали силы к окраине города. Коалиция поддерживает их с воздуха и моря.



Ранее официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке предупредил, что наступление на Ходейду и длительная осада города подвергнут угрозе жизнь и безопасность 250 тыс. человек. В начале июня The Wall Street Journal сообщало, что ОАЭ попросили США о военной помощи для взятия порта Ходейда.



Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией вторглась на территорию страны, чтобы вернуть власть президенту Мансуру Хади. В 2018 году повстанцы начали запускать ракеты по Саудовской Аравии. В апреле хуситы в ответ на гибель одного из лидеров движения пригрозили обстреливать не только Эр-Рияд, но и столицы других государств, участвующих в военной операции в Йемене. Источник - kommersant.ru

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