 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 11.06.2018
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Создаст ли "Хезболла" свою авиацию? - В.Щербаков
07:49 13.06.2018

08.06.2018

Bладимир Щербаков

В конце мая Вооруженные силы Ливана объявили о том, что на авиабазе Хамат, расположенной к северу от Бейрута, прошла церемония приемки последних четырех легких боевых самолетов (легких штурмовиков) A-29 "Супер Тукано" из тех шести машин, что были переданы Соединенными Штатами.

Поставка данных самолетов была одобрена Госдепартаментом США ровно три года назад – в июне 2015-го, она осуществляется в рамках программы FMS (Foreign Military Sales, подразумевает поставку на различных условиях вооружений, военной и специальной техники различным зарубежным странам). Помимо самолетов была одобрена поставка различных средств самообороны, 2 тыс. управляемых ракет типа APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System – Усовершенствованная высокоточная система оружия), а также соответствующих оборудования, запчастей и услуг совокупной стоимостью до 462 млн долл.

Позже сообщалось, что в перспективе ВВС Ливана могут получить для вооружения этих самолетов противотанковые управляемые ракеты AGM-114 "Хеллфайр" и управляемые авиабомбы GBU-12 и GBU-58.

Пилоты и техники ливанских ВВС прошли подготовку для эксплуатации самолетов "Супер Тукано" на базе Муди (штат Джорджия), а первые две машины официально были введены в боевой состав ВВС Ливана 31 октября 2017 года. Причем в дополнение к первой партии из шести самолетов командование ВС Ливана намерено приобрести, как утверждают зарубежные профильные СМИ, еще шесть машин такого типа. При этом поставка первой шестерки А-29 осуществлялась американцами в рамках пакета помощи в размере 340 млн долл., предназначенного для повышения боевых возможностей ливанских ВС и включающего также поставку 32 боевых машин пехоты М2 "Брэдли" из запасов ВС США и другой техники.

Примечательно, что представители военно-политического руководства Израиля выказывают серьезное недовольство продолжающимися поставками США вооружений, военной и специальной техники ливанским Вооруженным силам, утверждая, что те имеют тесные контакты с шиитской организацией "Хезболла" и зачастую передают полученное оружие и технику ее боевым отрядам. А после прошедших в мае с.г. парламентских выборов в Ливане, на которых "Хезболла" и поддерживающие ее политические партии одержали победу, министр образования Израиля Нафтали Беннетт, также отвечающий за связи с диаспорой, даже написал в Twitter: "Государство Израиль не будет различать суверенное государство Ливан и "Хезболлу" и будет считать, что правительство Ливана несет ответственность за все, что происходит на территории этой страны".

Если все это – правда, то вполне возможно, что вскоре у "Хезболлы" появятся собственные военно-воздушные силы.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528865340
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