Газопровод в обход России. В Турции запустили газопровод TANAP

07:39 13.06.2018 В Турции во вторник был торжественно открыт Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.



США поддержали "Южный газовый коридор", заявил президент Азербайджана

В торжественной церемонии запуска газопровода в турецком Эскишехире участвовалилидеры Турции Реджеп Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Украины Петр Порошенко, Сербии Александр Вучич, премьер Болгарии и представители ряда компаний.



В своем обращении к участникам церемонии Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока.



Турецкий лидер также пообещал, что первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года.



Желания Порошенко



Президент Азербайджана заявил о скором старте добычи газа на "Шах Дениз-2"

Киев хочет получать природный газ по новому турецкому газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию, заявил во вторник президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа", - сказал Порошено.



Он отметил, что Киев благодарен за альтернативные возможности поставок газа из Турции и Азербайджана.



Украинский лидер также подчеркнул, что Киев "полностью поддерживает" этот проект, так как, по его мнению, открывшийся трубопровод "будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе".



"TANAP - это энергетическая безопасность, в том числе и Европы", - написал Порошенко в Twitter.



Газопровод в обход России



В Анкаре не считают, что "Турецкий поток" направлен против Украины

TANAP является альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу - трубопроводу "Турецкий поток". Трансанатолийский трубопровод - часть Южного газового коридора. Газопровод протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод). В качестве ресурсной базы на начальном этапе рассматривается месторождение "Шах-Дениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 триллиона кубометров газа. В конце прошлого года стоимость ЮГК оценивалась в 41,5 миллиарда долларов.

Официальное открытие Южного газового коридора прошло в Баку в конце мая. На мероприятии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители Великобритании, США и западных нефтегазовых компаний.



В рамках церемонии Алиев запустил прокачку газа, который пойдет в Турцию для трубопровода TANAP.



Стратегический проект



Создаваемый маршрут транспортировки газа из Азербайджана в ЕС - "Южный газовый коридор" - является стратегически важным для энергетической безопасности Евросоюза, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. Кроме того, вице-президент ЕК отметил, что долгосрочная цель в Евросоюзе - это создание всеевропейского энергетического рынка, основанного на свободной торговле, конкуренции, различных источниках энергии и маршрутах доставки.



"Турецкий поток"



В настоящее время российский концерн "Газпром" реализует проект газопровода в Турцию "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

В декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции Евросоюза Россия объявила об отказе от "Южного потока". Газопровод должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. ЕС выступал против строительства газопровода, так как, согласно третьему энергопакету, одной и той же компании запрещено совмещать производство и транспортировку газа. РФ в свою очередь обращала внимание, что по газопроводу были заключены межправсоглашения, чей статус выше энергопакета, и кроме того, они были заключены до его принятия.



В начале июня 2017 года гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила, что компания продолжает рассматривать все варианты продолжения "Турецкого потока" для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Источник - ria.ru

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