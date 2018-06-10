 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 12.06.2018
11:32  "Сами будете нести ответственность перед Назарбаевым" - Казпремьер Сагинтаев расписался в полном неумении
10:00  Финпол Киргизии накрыл афер-схему ввоза в КР элитных авто
09:00  Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем – опровергает КазМИД
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Понедельник, 11.06.2018
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19:52  Отбита атака боевиков из подконтрольного США района Сирии в Пальмиру
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"Сами будете нести ответственность перед Назарбаевым" - Казпремьер Сагинтаев расписался в полном неумении
11:32 12.06.2018

Сами будете нести ответственность перед Назарбаевым - премьер раскритиковал министров

Продолжение Касымбек рассказал, за что его критиковал Сагинтаев Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев напомнил министрам об ответственности перед народом и Президентом страны, передает корреспондент Tengrinews.kz. "По итогам пяти месяцев у нас имеется рост в сфере сельского хозяйства, в сфере промышленности. Нас только сдерживает отрасль строительства. Поэтому, Бахыт Турлыханович (министр финансов Султанов - прим. автора), по итогам шести месяцев у кого будет неисполнение, средства будут возвращаться", - заявил премьер-министр. Он отметил, что средства изыскиваются на развитие сельского хозяйства и для кредитования экономики. "Около 100 миллиардов тенге не работают на экономику, мы будем их изымать и направлять на необходимые отрасли. Акимы по своим отраслям несут ответственность. В экономике должен быть рост. Когда отчитываемся, говорим, что все хорошо выполняется. Это не должно забываться. Это последнее слово, по итогам полугодия неосвоенные средства будут направлены на другие направления. Сами будете нести ответственность перед народом и Главой государства", - заявил Сагинтаев.

Источник - Tengrinews.kz
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