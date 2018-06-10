 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 11.06.2018
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Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем – опровергает КазМИД
09:00 12.06.2018

Информация о безвизовом режиме с Китаем – фейк, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем. Распространяемая посредством мессенджеров информация о якобы отмене визового режима для китайских граждан является ложной, граничащей с провокацией", - говорится в сообщении, опубликованном на канале министерства в Telegram в понедельник.

Напоминаем, что казахстанская сторона ведет активную работу с китайской стороной об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая - с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальных виз казахстанцам, желающим посетить Китай. Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон.

Источник - kyrtag.kg
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