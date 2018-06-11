Москва выговорилась в адрес союзников. У России накопились вопросы к партнерам по ОДКБ

08:20 12.06.2018 Между Россией и ее союзниками по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) множатся конфликтные сюжеты. Как выяснил "Ъ", Москва недовольна размещением на территории стран-членов блока американских лабораторий, а также перспективой появления логистической инфраструктуры США в портах на Каспии в рамках недавних договоренностей Астаны и Вашингтона по поводу транзита грузов в Афганистан. По информации "Ъ", глава МИД России Сергей Лавров 11 июня поставил эти вопросы на встрече министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате.



МИД России заранее обозначил повестку алма-атинского заседания глав МИД ОДКБ. Предполагалось, что стороны обсудят внешнеполитическую координацию в рамках ОДКБ, проблемы международной и региональной безопасности и примут заявление глав МИД ОДКБ "О ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".



У Сергея Лаврова еще по пути в Алма-Ату была возможность пообщаться с некоторыми из коллег по организации. Глава российского МИДа прилетел из китайского Циндао, где накануне проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Оттуда вместе с господином Лавровым на его самолете до Алма-Аты добрались глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов. Здесь их уже ждали армянский министр Зограб Мнацаканян, замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас и статс-секретарь киргизского МИД Айбек Омокеев.



Свое общение министры и главы национальных делегаций начали вечером 10 июня за ужином, а продолжили утром следующего дня на встрече в узком составе. По словам собеседника "Ъ" в российской делегации, Сергей Лавров во время встреч поднял, в том числе, и наиболее чувствительные для Москвы вопросы.



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Первый касается американского транзита через Казахстан в Афганистан с использованием портов Курык и Актау на Каспийском море. Договоренность об этом была достигнута еще в прошлом году и официально зафиксирована во время январского визита в Вашингтон президента Казахастана Нурсултана Назарбаева. В марте казахский парламент одобрил закон "О ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан". А в мае Нурсултан Назарбаев подписал его.



Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отмечал, что в 2017 году США обратились к Астане с просьбой изменить действующий маршрут транзита в Афганистан с тем, чтобы включить в него порты Курык и Актау. Господин Абдрахманов пояснял, что это позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее по железной дороге в Узбекистан, а затем в Афганистан.



Напомним, основной транзит грузов для операции США и НАТО в Афганистане идет через Пакистан. Однако беспрецедентный конфликт США с Пакистаном, разразившийся после того, как Дональд Трамп обвинил Исламабад в невыполнении союзнических обязательств и пособничестве терроризму, а также заморозил программы помощи ему, побудил Вашингтон искать альтернативные пути транспортировки грузов.



Для Москвы договоренности союзной ей Астаны с Вашингтоном стали сюрпризом, говорит дипломатический источник "Ъ". И этот сюрприз, настаивает он, неприятный.

"По оценке российских специалистов, в маршруте с использованием каспийских портов нет экономической и логистической целесообразности. Мы исходим из того, что американцам это нужно для присутствия на Каспии, чтобы здесь появилась их инфраструктура",- пояснил дипломат. Отдельно он отметил, что Казахстан в этом вопросе не только не консультировался с Москвой, но даже не ставил ее в известность о своих планах.



В Казахстане на это отвечают, что транзит не предполагает никакой военной инфраструктуры США и вообще это последовательная политика Казахстана. "Через Россию какое-то время тоже шел транзит в Афганистан. Затем отношения Москвы и Вашингтона изменились и все закончилось,- сказал "Ъ" собеседник в делегации Казахстана.- Мы же продолжаем эту работу, поскольку исходим из того, что лучше с радикалами разбираться на чужой территории, а не на нашей".



Действительно ранее и Россия и центральноазиатские республики (включая Казахстан) предоставляли свою территорию для транспортировки грузов, предназначенных для контингента США и НАТО в Афганистане (в рамках так называемой Северной распределительной сети). Однако решение казахских властей открыть свои порты для транспортировки создает условия для прокладки нового смешанного маршрута, в ходе которого будет использована как сухопутная, так и морская инфраструктура.



После переговоров в Алма-Ате собеседник "Ъ" в российской делегации сообщил, что Кайрат Абдрахманов "клятвенно заверил" Сергея Лаврова, что американские военные в портах Казахстана на Каспии не появятся. Впрочем, от перспектив появления там американцев не в военной форме Москва также не в восторге.



Обеспокоенность Москвы возобновившимся соперничеством с Вашингтоном за Центральную Азию проявилась в ходе январского заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в регионе.



Еще один конфликтный сюжет, как выяснилось, это существующие на территории Армении и Казахстана референс-лаборатории, которые были открыты при финансовой поддержке США и беспокоят Россию. Такие же лаборатории также действуют на Украине и в Грузии.



"Наши спецслужбы и ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это как-то может быть впоследствии использовано против нас. Они же их в Западной Европе не ставят",- посетовал в беседе с "Ъ" российский дипломат. По его словам, Москва хотела бы иметь доступ к этим лабораториям.



С Ереваном, по информации "Ъ", даже обсуждается возможность подписания отдельного документа по поводу сотрудничества в сфере биологических исследований.

Документ, по замыслу российской стороны, должен открыть доступ российским специалистам к действующим на территории Армении лабораториям.



По итогам встречи в Алма-Ате было подписано несколько документов, в том числе заявление в поддержку жизнеспособности Договора о РСМД и в пользу конструктивного диалога для разрешения имеющихся проблемных вопросов. Кроме того, министры поручили генсеку ОДКБ продолжить контакты с профильными структурами ООН в целях формирования условий для использования миротворческого потенциала организации.



Владимир Соловьев, Алма-Ата

ОДКБ формирует полицейское подразделение

Заместитель генсека Организации договора коллективной безопасности Валерий Семериков в феврале рассказал о подготовке блока к возможному участию в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Правовой основы для этого пока нет - для ее создания постоянный совет ОДКБ 30 января согласовал "дорожную карту". Формирующееся "миротворческое подразделение полицейской направленности" должно будет находиться "в постоянной готовности". При этом, по словам Валерия Семерикова, четкого понимания того, где возможно применение такой группировки, пока нет.



11.06.2018 Источник - kommersant.ru

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